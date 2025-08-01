Опубликовано 01 августа 2025, 23:111 мин.
Югра полностью перейдёт с Telegram на российский «Мах»Каналы закроют после завершения перехода
Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют полностью отказаться от Telegram в пользу отечественного мессенджера «Мах». Как сообщил заместитель губернатора Павел Ципорин, каналы госорганов в Telegram продолжат работу только до завершения переходного периода.
С августа регион начнёт перевод школьной коммуникации на платформу «Мах» в рамках пилотного проекта Минпросвещения. В дальнейшем мессенджер станет основным инструментом для работы органов власти.
В «Мах» планируется интегрировать государственные сервисы: запись к врачу, подачу документов через МФЦ, проверку статуса заявлений. Также платформа может использоваться для общения чиновников с семьями участников СВО.
По словам Ципорина, каналы в Telegram закроют после того, как в «Мах» перейдёт достаточное количество пользователей. Точные сроки полного перехода не называются.