Югра полностью перейдёт с Telegram на российский «Мах»

С августа регион начнёт перевод школьной коммуникации на платформу «Мах» в рамках пилотного проекта Минпросвещения. В дальнейшем мессенджер станет основным инструментом для работы органов власти.

В «Мах» планируется интегрировать государственные сервисы: запись к врачу, подачу документов через МФЦ, проверку статуса заявлений. Также платформа может использоваться для общения чиновников с семьями участников СВО.

По словам Ципорина, каналы в Telegram закроют после того, как в «Мах» перейдёт достаточное количество пользователей. Точные сроки полного перехода не называются.