Юрист рассказал, за какое действие в Instagram* могут возбудить уголовное дело

Эльдар Аджиев, юрист Бюро адвокатов «Де-юре», заявил, что скорее всего за покупку галочки в Instagramмогут завести уголовное дело. Дело в том, что в РФ деятельность Meta признана экстремистской, и предоставление ей денежных средств, оказание любых иных финансовых услуг для обеспечения деятельности этой организации будет образовывать состав уголовного преступления.

«Следует отметить, что до настоящего времени каких-либо вступивших в силу приговоров о привлечении к уголовной ответственности за финансирование деятельности Metaнами в открытых источниках не найдено. В отсутствие сложившейся судебной практики достаточно сложно предсказать, обязательно ли будут негативные последствия в результате оплаты подписки в Instagram. Совет — не рисковать, любое финансирование Meta*, неважно, будь это оплата рекламы в социальной сети, оплата подписки, несёт существенные риски привлечения к уголовной ответственности», — сказал юрист.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена