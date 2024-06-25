Южно-Уральский университет создал умный термометр для доменных печей

Заместитель заведующего лабораторией технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ Владимир Синицин сообщил, что в ходе испытаний прибор продемонстрировал точность измерения, превышающую возможности традиционных датчиков в два-пять раз.

Особенностью разработки является отсутствие необходимости в плановых калибровках и возможность своевременного уведомления о необходимости технического обслуживания, отметил Синицин.

Прибор уже заинтересовал представителей крупных компаний, таких как ГК «Росатом» и ПАО «Мечел». Его использование позволит избежать внеплановых остановок и поломок важного оборудования, что критично для металлургических агрегатов, требующих длительного запуска и остановки.