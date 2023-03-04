За год число россиян, сидящих в Instagram*, упало в 5 раз

14:19, 04 марта 2023
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За год число россиян, сидящих в Instagram*, упало в 5 разБлокировка сделала своё
В Mediascope выяснили, что среднесуточный охват Instagram* в России упал в 5 раз по сравнению с февралём 2022 года. Напомним, в прошлом году материнскую компанию соцсети Meta признали в РФ экстремистской, а её продукты заблокировали на территории страны.
Фото: Unsplash
В феврале 2023 года в среднем хотя бы раз в день в соцсеть заходили 6% россиян старше 12 лет. Годом ранее этот показатель составлял 31%. У Facebook* за аналогичный период посещаемость снизилась в 3,5 раза — с 7% до 2%.
При этом у Telegram среднесуточный охват в феврале 2023 года вырос почти в 1,8 раза по сравнению с годом ранее. У «ВКонтакте» этот показатель тоже увеличился в 1,15 раза.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена