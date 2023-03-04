За год число россиян, сидящих в Instagram*, упало в 5 раз

В феврале 2023 года в среднем хотя бы раз в день в соцсеть заходили 6% россиян старше 12 лет. Годом ранее этот показатель составлял 31%. У Facebook* за аналогичный период посещаемость снизилась в 3,5 раза — с 7% до 2%.

При этом у Telegram среднесуточный охват в феврале 2023 года вырос почти в 1,8 раза по сравнению с годом ранее. У «ВКонтакте» этот показатель тоже увеличился в 1,15 раза.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена