За рекламу в почтовых ящиках домов начнут штрафовать

Законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. За нарушение закона обяжут выплатить штраф: для физических лиц от 2 до 5,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, сообщила в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева.

Сергей Колунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предложил поставить видеокамеры в подъездах жилых домов, чтобы контролировать подобные (и не только) нарушения.