За сколько лет вы ослепнете при глаукоме

Однако у пожилых пациентов, у которых болезнь выявляется в более зрелом возрасте, есть больше времени для управления глаукомой и замедления ее прогрессирования. Важно, чтобы пациенты проходили регулярные медицинские осмотры глаз, чтобы выявить глаукому как можно раньше.

Егоров также отметил, что ход болезни может варьировать от человека к человеку, и среднее время развития глаукомы от пяти до 20 лет, прежде чем наступает слепота.