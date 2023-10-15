За сколько лет вы ослепнете при глаукоме

За сколько лет вы ослепнете при глаукомеКоторая развивается до 20 лет
Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров рассказал, что у пациентов возрасте, у которых выявили глаукому есть есть больше шансов сохранить зрение, поскольку болезнь развивается до 20 лет, пишет РИА Новости.
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Глаукома - это хроническое заболевание глаз, которое, если не контролировать, может привести к потере зрения. Профессор Егоров подчеркнул, что если глаукому выявляют у молодых пациентов, особенно на ранней стадии, существует риск быстрого прогрессирования болезни, что может привести к потере зрения в течение пяти лет.
Чем позже выявляется глаукома, то есть чем старше человек, тем у него больше шансов дожить до конца дней со зрением, достаточным для социализации. Выявили молодого пациента, и мы не можем быть уверены, что он доживет до смерти с хорошим зрением. Если выявили в глаукому в 60 лет, есть шанс, если в 20, то оптимизма нет.
Однако у пожилых пациентов, у которых болезнь выявляется в более зрелом возрасте, есть больше времени для управления глаукомой и замедления ее прогрессирования. Важно, чтобы пациенты проходили регулярные медицинские осмотры глаз, чтобы выявить глаукому как можно раньше.
Егоров также отметил, что ход болезни может варьировать от человека к человеку, и среднее время развития глаукомы от пяти до 20 лет, прежде чем наступает слепота.