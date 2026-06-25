В России
Опубликовано 25 июня 2026, 18:47
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Закон о профилактике киберпреступлений приняли в России

Вводятся меры защиты в цифровой среде
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о профилактике киберпреступлений. Инициатива принадлежит группе сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым. Изменения будут внесены в закон «Об основах системы профилактики правонарушений», пишет ТАСС.
Закон о профилактике киберпреступлений приняли в России

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Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон создает правовую основу для системной профилактики преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Регионы и ведомства смогут разрабатывать государственные и муниципальные программы противодействия.

Автор инициативы Артем Метелев пояснил, что раньше отдельного направления по киберугрозам не было. Теперь появятся федеральные и региональные программы. В школах, колледжах и вузах введут уроки цифровой безопасности, родителей будут информировать через родительские комитеты, а широкую аудиторию — через СМС, мессенджер «Макс» и «Госуслуги». Для старшего поколения предусмотрены разъяснения в банках, МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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