Закон о профилактике киберпреступлений приняли в России

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон создает правовую основу для системной профилактики преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Регионы и ведомства смогут разрабатывать государственные и муниципальные программы противодействия.

Автор инициативы Артем Метелев пояснил, что раньше отдельного направления по киберугрозам не было. Теперь появятся федеральные и региональные программы. В школах, колледжах и вузах введут уроки цифровой безопасности, родителей будут информировать через родительские комитеты, а широкую аудиторию — через СМС, мессенджер «Макс» и «Госуслуги». Для старшего поколения предусмотрены разъяснения в банках, МФЦ и отделениях Пенсионного фонда.