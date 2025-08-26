Закон о регулировании использования ИИ появится в России

Как уточнила Касперская, в настоящее время существует несколько вариантов текста будущего закона. Она участвует в работе одной из экспертных групп, выступая за запрет цифровых рейтингов граждан и за право человека отказаться от цифровизации.

Эксперт, которая также является президентом группы компаний InfoWatch, высказала серьезные опасения по поводу повсеместного сбора информации о людях. Она подчеркнула, что системы анализа данных, применяемые внутри компаний для выявления рисков, не должны распространяться на всю страну.

Касперская отметила, что подобные инструменты эффективны для защиты коммерческих интересов предприятий, но их масштабирование на уровень всей страны создает угрозу тотального анализа жизни каждого человека. Это, по ее мнению, является недопустимым.