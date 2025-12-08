Записаться к врачу и вызвать скорую теперь можно в мессенджере

Важной частью сервиса стал интеллектуальный чат для быстрых консультаций. Диалог начинается с вопросов от бота, который помогает направить клиента к нужному специалисту. На любом этапе можно переключиться на живого оператора. Для проверки статуса урегулирования убытка по продуктам КАСКО, ОСАГО или ДСАГО нужно лишь сообщить номер страхового случая.

Для владельцев полисов ДМС доступны медицинские услуги. Через мини-приложение можно получить дистанционную консультацию, записаться к врачу, вызвать скорую или специалиста на дом, а также согласовать необходимые процедуры. Полный доступ ко всем функциям открывается после авторизации в личном кабинете компании.