Запуск беспилотников в Арктике назвали новым шагом в освоении территории

Запуск беспилотников в Арктике назвали новым шагом в освоении территорииЗапуски беспилотников с кораблей уже проводились, но не в арктическом регионе
Депутат Государственной Думы Александр Спиридонов рассказал в интервью “Ленте.ру”, одна из важных задач для России, это стратегическое превосходство в Арктике, а запуск беспилотников с ледокола, это новый шаг в освоении территории.
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По словам депутаты, запуски беспилотников с кораблей уже проводились, но не в арктическом регионе — там эксплуатация сложнее из-за климатических условий. Также Александр Спиридонов добавил, что холодные климатические условия дают возможность сделать меньше блок охлаждения в беспилотнике, но и появляется необходимость устанавливать дополнительные обогреватели систем подачи топлива.
Также из-за сильных ветров повышены требования к двигателю и системе управления, а также общей прочности конструкции аппарата. Все элементы должны быть устойчивы к повышенной влажности и соли, поскольку это очень агрессивная среда, которая быстро выводит из строя механизмы и аппаратуру.