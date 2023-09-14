Запуск беспилотников в Арктике назвали новым шагом в освоении территории

Также из-за сильных ветров повышены требования к двигателю и системе управления, а также общей прочности конструкции аппарата. Все элементы должны быть устойчивы к повышенной влажности и соли, поскольку это очень агрессивная среда, которая быстро выводит из строя механизмы и аппаратуру.