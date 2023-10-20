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15:29, 20 октября 2023
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Запуск миссии «Венера-Д» состоится в 2031 году

Учитывая стартовые окна

Дмитрий Горинов, научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН рассказал, что миссия "Венера-Д", представляющая значительный интерес для научного сообщества и астрономических исследований, может быть запущена в 2031 году, пишет ТАСС.

Запуск миссии «Венера-Д» состоится в 2031 году

© Ferra

Исходя из баллистических окон, нам представляется возможным запуск аппарата в 2031 году.

Дмитрий Горинов
Научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН

Стартовое окно - это временной период, в течение которого космический аппарат должен быть запущен, чтобы выполнить миссию к конкретному небесному телу, следуя наиболее энергетически выгодной траектории. Определение правильного стартового окна играет ключевую роль в планировании и успешном выполнении космических миссий.

Миссия "Венера-Д" представляет собой проект исследования Венеры, второй планеты от Солнца. Запуск миссии в 2031 году позволит ученым исследовать эту загадочную планету и расширить наше понимание ее климата и атмосферы.

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