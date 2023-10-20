Запуск миссии «Венера-Д» состоится в 2031 году

Стартовое окно - это временной период, в течение которого космический аппарат должен быть запущен, чтобы выполнить миссию к конкретному небесному телу, следуя наиболее энергетически выгодной траектории. Определение правильного стартового окна играет ключевую роль в планировании и успешном выполнении космических миссий.

Миссия "Венера-Д" представляет собой проект исследования Венеры, второй планеты от Солнца. Запуск миссии в 2031 году позволит ученым исследовать эту загадочную планету и расширить наше понимание ее климата и атмосферы.