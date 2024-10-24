Запуск российского радиолокационного аппарата «Обзор-Р» перенесли на 2025 год

По словам Баранова, космический аппарат «Обзор-Р» № 1 отправят на космодром в декабре этого года. Технические работы идут по графику, и запуск ожидается в первом квартале 2025 года. Бортовая аппаратура для аппарата поступила на предприятие еще в апреле.

Также ведется проектирование второго «Обзора-Р», завершить эту стадию планируется в мае 2025 года, а запуск аппарата № 2 состоится в 2029 году по государственному контракту. Также Баранов подтвердил и перенос запуска биологического спутника «Бион-М» № 2 на следующий год.