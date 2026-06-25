Запуск российского телескопа «Спектр-УФ» запланировали на 2031 год

Заведующий отделом НПО им. А. С. Лавочкина Александр Шаханов в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2026» сообщил, что запуск планируют выполнить с помощью ракеты «Ангара-А5М» с разгонным блоком «Персей». Расчетный срок работы обсерватории составляет пять лет, до октября 2036 года, однако специалисты допускают более длительную эксплуатацию.

Сейчас проект переходит к подготовке рабочей документации для выведения аппарата и наземной инфраструктуры. Для управления телескопом планируют использовать опыт миссии «Спектр-РГ» и задействовать станции приема данных в России и за рубежом. Испытания аппарата находятся на завершающей стадии.