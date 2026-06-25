Запуск российского телескопа «Спектр-УФ» запланировали на 2031 год

Опубликовано 25 июня 2026, 15:531 мин.
Запуск российского телескопа «Спектр-УФ» запланировали на 2031 годАппарат заменит «Хаббл»
Российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна отправиться в космос 24 октября 2031 года. Новый аппарат создается как продолжение научной программы после телескопа «Хаббл», пишет ТАСС.
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Заведующий отделом НПО им. А. С. Лавочкина Александр Шаханов в рамках конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2026» сообщил, что запуск планируют выполнить с помощью ракеты «Ангара-А5М» с разгонным блоком «Персей». Расчетный срок работы обсерватории составляет пять лет, до октября 2036 года, однако специалисты допускают более длительную эксплуатацию.
Сейчас проект переходит к подготовке рабочей документации для выведения аппарата и наземной инфраструктуры. Для управления телескопом планируют использовать опыт миссии «Спектр-РГ» и задействовать станции приема данных в России и за рубежом. Испытания аппарата находятся на завершающей стадии.