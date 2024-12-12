Запуск синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесли на 2025 год

Опубликовано 12 декабря 2024, 17:101 мин.
Запуск синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесли на 2025 годЛинейный ускоритель начнут тестировать уже в декабре
Срок ввода в эксплуатацию одного из крупнейших научных проектов России — синхротрона СКИФ в Новосибирской области — перенесен на 2025 год. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
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Линейный ускоритель, важнейшая часть синхротрона, планируется запустить до конца 2024 года. Этот этап является критическим, так как устройство должно генерировать первый пучок частиц. Однако завершение монтажа, наладка и начало исследований на научных станциях станут возможны только в 2025 году.
Губернатор объяснил перенос сроков сложности разработки уникального оборудования. В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям российские ученые создавали некоторые системы установки с нуля. Это потребовало значительных усилий и дополнительного времени.
Первоначально запуск СКИФ был намечен на 31 декабря 2024 года в соответствии с указом президента РФ.