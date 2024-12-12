Запуск синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесли на 2025 год

Линейный ускоритель, важнейшая часть синхротрона, планируется запустить до конца 2024 года. Этот этап является критическим, так как устройство должно генерировать первый пучок частиц. Однако завершение монтажа, наладка и начало исследований на научных станциях станут возможны только в 2025 году.

Губернатор объяснил перенос сроков сложности разработки уникального оборудования. В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям российские ученые создавали некоторые системы установки с нуля. Это потребовало значительных усилий и дополнительного времени.

Первоначально запуск СКИФ был намечен на 31 декабря 2024 года в соответствии с указом президента РФ.