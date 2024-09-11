Запуск «Союз МС-26» покажут на уличных экранах по всей стране

По словам владельца и генерального директора медиахолдинга Maer Константина Майора, трансляция будет доступна в режиме реального времени на уличных экранах от Санкт-Петербурга до Владивостока. Более 7,5 миллионов человек смогут увидеть анонсы, саму трансляцию и повторы, что обеспечит более 44 миллионов визуальных контактов.

Майор подчеркнул, что целью мероприятия является популяризация российских космических достижений и привлечение внимания к космическим исследованиям, как важному элементу развития экономики.

Запуск ракеты смогут наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Анапы, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска, Уфы, Казани и Владивостока.