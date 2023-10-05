Зарядная инфраструктура для электромобилей появится в Калужской области

Зарядная инфраструктура для электромобилей появится в Калужской областиПроект разрабатывается правительством региона
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что правительство региона занимается разработкой программой, в рамках которой появится зарядная инфраструктура для электромобилей, пишет ТАСС.
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Также по данным правительства Калужской области, Владислав Шапша поучаствовал в в традиционном бизнес-завтраке в Торгово-промышленной палате региона с представителями деловых кругов.
Губернатор рассказал, что важно улучшать условия, чтобы бизнес работал, несмотря на непростые экономические условия. Сейчас в регионе восстанавливают работу предприятий автопрома, а также рассчитывается до конца года заводы запустить.
Во время бизнес-завтрака, директор Завода опытного приборостроения Андрей Петрунин заявил, что необходимо создать зарядную инфраструктуру для электромобилей. Губернатор Калужской области отметил, что программа разрабатывается правительством региона.