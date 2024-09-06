Завершено изготовление теплообменника для российского исследовательского реактора

Промежуточные теплообменники — это оборудование длительного цикла производства. Впервые на заводе изготавливается такая продукция нестандартных габаритов. Процесс обточки деталей, сборки и сварки требовал высокой точности, как отметил генеральный директор завода Александр Коновалов.

В пресс-службе завода сообщили, что второй аналогичный теплообменник для МБИР уже находится в стадии производства. Работы ведутся с начала 2022 года в рамках комплексной программы развития атомной науки и технологий в России. Эти теплообменники позволят расширить исследования технологий двухкомпонентной ядерной энергетики.