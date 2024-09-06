Завершено изготовление теплообменника для российского исследовательского реактора

Опубликовано 06 сентября 2024, 18:301 мин.
Завершено изготовление теплообменника для российского исследовательского реактораВес изделия составляет 40 тонн, производство второго продолжается
Специалисты Балтийского завода завершили изготовление первого промежуточного теплообменника для многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР). Этот элемент, весом 40 тонн, стал важным шагом в развитии ядерной энергетики, позволяя ускорить исследования в области замыкания топливного цикла и создания безопасных реакторов четвертого поколения.
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Промежуточные теплообменники — это оборудование длительного цикла производства. Впервые на заводе изготавливается такая продукция нестандартных габаритов. Процесс обточки деталей, сборки и сварки требовал высокой точности, как отметил генеральный директор завода Александр Коновалов.
В пресс-службе завода сообщили, что второй аналогичный теплообменник для МБИР уже находится в стадии производства. Работы ведутся с начала 2022 года в рамках комплексной программы развития атомной науки и технологий в России. Эти теплообменники позволят расширить исследования технологий двухкомпонентной ядерной энергетики.