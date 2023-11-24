Завершились первые этапы испытаний грузового корабля «Прогресс МС-28»В рамках 89-й программы
Госкорпорация Роскосмос опубликовала новость на своем официальном сайте о том, что на контрольно-испытательной станции РКК «Энергия» успешно завершился первый этап испытаний транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28». Сегодня корабль отправлен на космодром Байконур для продолжения подготовки к предстоящей миссии снабжения Международной космической станции в рамках 89-й программы.
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За прошедшие месяцы корабль успешно прошел проверку всех систем, оборудования и аппаратуры. После завершения всех испытаний и контрольных процедур специалисты провели выходной контроль перед его погрузкой на железнодорожный транспорт для последующей транспортировки на космодром.
Запланированный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» к МКС запланирован на 2024 год. Корабль предназначен для доставки грузов и обеспечения работоспособности экипажа российского сегмента станции.