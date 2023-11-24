Завершились первые этапы испытаний грузового корабля «Прогресс МС-28»

За прошедшие месяцы корабль успешно прошел проверку всех систем, оборудования и аппаратуры. После завершения всех испытаний и контрольных процедур специалисты провели выходной контроль перед его погрузкой на железнодорожный транспорт для последующей транспортировки на космодром.

Запланированный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» к МКС запланирован на 2024 год. Корабль предназначен для доставки грузов и обеспечения работоспособности экипажа российского сегмента станции.