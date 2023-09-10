Завод гипсовых отделочных материалов "Гипсолит" заработал в Кабардино-Балкарии

Завод гипсовых отделочных материалов "Гипсолит" заработал в Кабардино-БалкарииПредприятие сможет покрывать потребности Кабардино-Балкарии и других регионов в стройматериалах
Глава Кабардино-Балкарии, Казбек Коков, рассказал, что в регионе заработал завод гипсовых отделочных материалов "Гипсолит". Завод находится в Эльбрусском районе.
Сегодня состоялся торжественный запуск производства на гипсовом заводе "Гипсолит". С 2019 года этими вопросами по моему поручению целенаправленно занималась правительственная рабочая группа. В мае 2023 года одно из ведущих отраслевых российских предприятий "Эко-Золопродукт" выступило инвестором проекта по возобновлению работы гипсового завода. Была проведена большая работа по расконсервации и запуску инженерных сетей, технологического и транспортного оборудования, спецтехники.
Завод построили на территории Бедыкского месторождения в 25 км от Тырныауза, запасы месторождения около. Предприятие сможет покрывать потребности Кабардино-Балкарии и других регионов в стройматериалах, дополнил Казбек Коков.