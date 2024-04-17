Завод «Микрон» увеличил производство продуктов для промышленного использования

Опубликовано 17 апреля 2024, 15:11
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Завод «Микрон» увеличил производство продуктов для промышленного использования59 новых изделий
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод «Микрон» — увеличил выпуск новых продуктов для промышленного использования. Микросхемы управления питанием, составные транзисторы с высокой нагрузочной способностью и RFID-метки для экстремальных условий эксплуатации — среди 59 новых изделий, выпущенных заводом.
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Под руководством Министра Правительства Москвы, завод «Микрон» произвел микросхемы для банковских карт «Мир», загранпаспортов, водительских удостоверений и других приборов. Расширенный ассортимент продукции завода включает более 800 типов продукции, из которых 30 изделий включены в реестр российской промышленной продукции.
Руководитель ОЭЗ «Технополис Москва» подчеркнул, что статус резидента позволяет предприятиям получать налоговые льготы и преференции, что способствует активному развитию и производству новых продуктов. Генеральный директор завода сообщил, что завод активно занимается импортозамещением сверхчистых материалов и стремится полностью перейти на использование отечественных материалов к 2025 году.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева