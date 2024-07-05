Завод по производству автожгутов открылся в Нижегородской области

По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, среди потенциальных заказчиков завода — «Автоваз» и другие отечественные автопроизводители. Предприятие, ранее одно из ведущих в стране, возобновило работу после остановки в 2022 году по решению иностранных акционеров. В 2023 году компанию выкупил нижегородский инвестор, оценив перспективы рынка и потенциал развития автомобилестроения.

Нижегородская область является одним из ведущих регионов по выпуску автомобилей и компонентов. Открытие завода «Линк» — большое событие для региона. Сейчас на предприятии работает 800 человек, а в дальнейшем численность сотрудников увеличится до 2 тысяч, отметил Саносян.