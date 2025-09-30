Завод Ростеха сократил выбросы СО2 на 500 тысяч тонн

Опубликовано 30 сентября 2025, 13:441 мин.
Завод Ростеха сократил выбросы СО2 на 500 тысяч тоннПредприятие утилизировало более 430 тысяч тонн отходов
Первый в России современный завод по энергетической утилизации отходов, построенный Ростехом, продемонстрировал значительные экологические результаты. За девять месяцев работы предприятие предотвратило выброс 500 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.
© Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Завод, расположенный в Воскресенске Московской области, начал работу в конце декабря 2024 года. Ежедневно он перерабатывает свыше 2 тысяч тонн твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья. Эти отходы уже прошли промышленную сортировку и не подлежат вторичной переработке.
Расчеты проводились по методике Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. Согласно этим данным, утилизация каждой тонны отходов вместо захоронения предотвращает выброс 1160 кг СО2. Всего предприятие переработало более 430 тысяч тонн отходов.