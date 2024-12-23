Завод Ростеха в Подмосковье выработал первые «зеленые» мегаватты

Строительство завода — первого в России такого типа — было завершено в июле 2024 года. Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год, а после запуска, который намечен на ближайшее время, ежегодно будет производить 520 миллионов кВт*ч экологически чистой энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.

Проект завода реализует компания АГК-1, входящая в группу компаний «РТ-Инвест». На сегодняшний день завод вблизи деревни Свистягино — один из четырех, строящихся в Подмосковье, и первый, который готов выйти на промышленную эксплуатацию. Кроме того, компания строит аналогичные заводы в Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах, а также завод в Татарстане.

После завершения строительства все заводы будут перерабатывать до 2,8 миллионов тонн отходов в год.