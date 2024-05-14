Завод в Барнауле возобновил производство токарных станков

Генеральный директор завода Марат Жумадилов отметил, что новые токарные станки разработаны и произведены на заводе с использованием современных технологий и материалов. Эти станки обладают повышенной точностью и представляют собой важный вклад в стратегию импортозамещения в России.

Помимо удовлетворения потребностей российского рынка, «Барнаулстанкострой» готов поставлять свою продукцию на экспорт, особенно в страны СНГ. В настоящее время предприятие сотрудничает с Минпромторгом РФ для получения статуса российского производителя, что позволит другим предприятиям приобретать станки со скидкой по различным федеральным программ