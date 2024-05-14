Завод в Барнауле возобновил производство токарных станков

Опубликовано 14 мая 2024, 14:15
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Завод в Барнауле возобновил производство токарных станковС числовым программным управлением
Единственный завод в Сибири, расположенный в Алтайском крае и специализирующийся на производстве токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), возобновил свою работу после двухлетней приостановки из-за международных санкций. На заводе «Барнаулстанкострой» уже собрано шесть единиц оборудования, а потенциал предприятия позволяет наращивать выпуск до 100 единиц в год.
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Генеральный директор завода Марат Жумадилов отметил, что новые токарные станки разработаны и произведены на заводе с использованием современных технологий и материалов. Эти станки обладают повышенной точностью и представляют собой важный вклад в стратегию импортозамещения в России.
Помимо удовлетворения потребностей российского рынка, «Барнаулстанкострой» готов поставлять свою продукцию на экспорт, особенно в страны СНГ. В настоящее время предприятие сотрудничает с Минпромторгом РФ для получения статуса российского производителя, что позволит другим предприятиям приобретать станки со скидкой по различным федеральным программ