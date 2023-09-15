Завтра в России начнется «Битва роботов»

Завтра стартует первый отборочный тур. В нем участвуют 24 команды, из них в полуфинал выйдут 6 команд. Будут два этапа, первый начинается в 11:00 мск, второй – в 18:00 мск.

На чемпионате сразятся роботы, которых создали инженеры-робототехники из разных стран мира. Оценивать будут по степень нанесенного ущерба, выносливости, надежности. маневренности и экипировки.

По итогам соревнований определят главного победителя и команды, которые займут 2 и 3 места.

Призовой фонд чемпионата «Битва роботов» составляет 6 миллионов рублей.

Подключиться к трансляции можно по ссылке: https://vk.com/video-219465931_456239188