Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенничестве с помощью ИИ

По информации пресс-службы Мингосуправления Московской области, для защиты от подобных уловок жителям рекомендуется связываться с потенциальными мошенниками через официальные каналы связи, избегать передачи личной информации и банковских данных по телефону или в сети, а также не открывать ссылки из подозрительных сообщений.

Эти простые меры могут помочь избежать финансовых потерь и ущерба, вызванного современными технологиями мошенничества, актуальными в условиях цифровизации общества.