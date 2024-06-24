Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенничестве с помощью ИИ

Опубликовано 24 июня 2024, 22:27
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Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенничестве с помощью ИИА точнее, дипфейков
Жители Подмосковья столкнулись с новым видом мошенничества, связанным с использованием дипфейков. Эта технология позволяет злоумышленникам создавать поддельные видео и изображения, замещая лица реальных людей. Мошенники могут выдавать себя за знакомых или даже начальников предприятий, что позволяет им получать доступ к личным данным и деньгам жертв.
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По информации пресс-службы Мингосуправления Московской области, для защиты от подобных уловок жителям рекомендуется связываться с потенциальными мошенниками через официальные каналы связи, избегать передачи личной информации и банковских данных по телефону или в сети, а также не открывать ссылки из подозрительных сообщений.
Эти простые меры могут помочь избежать финансовых потерь и ущерба, вызванного современными технологиями мошенничества, актуальными в условиях цифровизации общества.