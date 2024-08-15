Звук представил новый раздел «Актуальное» для поддержки артистов

Опубликовано 15 августа 2024, 10:00
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Звук представил новый раздел «Актуальное» для поддержки артистовСлушатели могут поддержать музыкантов и получить уникальный контент
Стриминговый сервис Звук представил новый раздел «Актуальное», который появился на страницах артистов. Теперь фанаты могут поддерживать любимых исполнителей финансово и получать от них дополнительные материалы. Для этого в приложении СТУДИО была добавлена функция донатов, доступная через кнопку «Поддержать».
Собранные средства поступают напрямую музыкантам, которые могут использовать их для создания новых клипов, мерча или других проектов. Кроме того, в разделе «Актуальное» артисты могут закреплять релизы, на которые хотят обратить внимание, и оставлять личные сообщения для своих поклонников.
Раздел «Актуальное» — это новый шаг Звука в развитии платформы, которая позволяет артистам и слушателям взаимодействовать напрямую. Благодаря обновлениям приложения, Звук укрепляет связь между музыкантами и их аудиторией, предоставляя новые возможности для творчества и общения.