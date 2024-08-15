Звук представил новый раздел «Актуальное» для поддержки артистов

Собранные средства поступают напрямую музыкантам, которые могут использовать их для создания новых клипов, мерча или других проектов. Кроме того, в разделе «Актуальное» артисты могут закреплять релизы, на которые хотят обратить внимание, и оставлять личные сообщения для своих поклонников.