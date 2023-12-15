Зюганов: ИИ нуждается в “совести” перед широким применением

Зюганов: ИИ нуждается в “совести” перед широким применениемИ призвал к глубокому осмыслению
Лидер КПРФ, Геннадий Зюганов, выразил опасения относительно широкого использования искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнув необходимость «привития» ему совести. В ходе выступления в Госдуме Зюганов отметил, что без этой характеристики ИИ может стать инструментом зла, особенно в руках недобросовестных лидеров, пишет ТАСС.
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Он подчеркнул, что искусственный интеллект, лишенный совести и души, может стать опаснее и разрушительнее, чем когда-либо. Он выразил опасения, что новая эпоха управления поведением людей с использованием технологий может привести к манипуляциям и контролю через устройства, такие как телефоны.
Зюганов призвал к глубокому осмыслению этой проблемы и принятию важных исторических решений для обеспечения безопасного и этичного использования искусственного интеллекта в будущем.