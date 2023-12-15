Зюганов: ИИ нуждается в “совести” перед широким применением

Он подчеркнул, что искусственный интеллект, лишенный совести и души, может стать опаснее и разрушительнее, чем когда-либо. Он выразил опасения, что новая эпоха управления поведением людей с использованием технологий может привести к манипуляциям и контролю через устройства, такие как телефоны.

Зюганов призвал к глубокому осмыслению этой проблемы и принятию важных исторических решений для обеспечения безопасного и этичного использования искусственного интеллекта в будущем.