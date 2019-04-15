Итоги конкурса Ferra и Acronis

Господа, товарищи, граждане! Спасибо всем, кто откликнулся и рассказал нам страшные и смешные, грустные и поучительные истории о том, как вы потеряли данные, потому что «блин, нужно было делать резервную копию своевременно!»
Не будем тянуть облачное хранилище за учётную запись и сразу объявим победителей. Итак:
- Портативную акустику + годовую лицензию Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища получает Дмитрий Усачев, который доказал, что ничто так не бодрит, как осознание, что ты наделал после полного и успешного форматирования флешки.
- Внешний аккумулятор (PowerBank) + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища отправляются к Павлу Сыровацкому, из рассказа которого мы узнали, что растиражированный тобой в нескольких экземплярах нескольким людям файл может испариться с концами. Потому что «никто не парится».
- Брендированную кружку Acronis + годовую лицензию Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища получает Сергей Созинов. Техника безопасности «не экспериментируй с установкой операционной системы на тот же диск, где лежат не-резервированные файлы» написана кровью и слезами. Не приведи «A disk read error occurred» кому-нибудь столкнуться с чем-нибудь подобным.
- Годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища теперь принадлежит пользователю под никнеймом Муслим. Ему «посчастливилось» потерять не только свои файлы, но и единственный экземпляр фотографий друзей события, которое бывает раз в жизни. Благо, в итоге всё обошлось.
- И, наконец, годовую лицензию Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища получает Володимир Бобик. Каким бы крутым ни был жёсткий диск, рано или поздно он умрёт. И без резервной копии вместе с ним сотрётся из воспоминаний целый отрезок вашей жизни. Никогда не полагайтесь на «железо» в одном экземпляре!
Уважаемые победители, пишите письма на e.kharitonov@ferra.ru — ваши призы уже ждут вас!