Ваши файлы не должны жить в чатах. Наведите порядок раз и навсегда

Если вы до сих пор сохраняете важные фотографии от родственников в «Избранном» любимого мессенджера, вы не архивируете их — вы их прячете. Через неделю семейный снимок утонет среди очень важных мемов, еще через месяц вы забудете, где вообще его сохранили.

И это не с вами что-то не так, дело не в лени или, как многие наивно считают, отсутствии пунктуальности — просто объёмы фотографий, рабочих и личных документов и прочей бюрократии сейчас настолько жуткие, что в рамках бесплатных тарифов облачных хранилищ вместить это невозможно, а в мессенджерах… ну, вы знаете, насколько это до боли неудобное хранилище.

Решение — оплачивать и совместно использовать семейные тарифы. Кстати, под «семьей» в цифровом мире могут подразумеваться не только родственники, но и те, с кем вы реально часто переписываетесь и перебрасываетесь файлами — хоть по работе, хоть по планам на будущее, да хоть записями геймплея с друзьями, где вы вражеские танки подбиваете. Либо просто памятными фотографиями и видео — суть лишь в большом количестве гигабайт онлайн-хранилища недорого.

Например, семейный тариф Яндекс 360 работает именно так: объединяете до восьми человек в одну группу, и каждый получает свое отдельное пространство на Диске. Кроме того, с 1 по 22 сентября действует скидка 40%, и вместо обычных 300 рублей в месяц тариф обходится всего в 108 рублей. В итоге — по 200 ГБ каждому, что в сумме составляет 1,6 ТБ памяти. При этом удобство в том, что сервис заточен под реальные сценарии совместного использования.

Какие реальные проблемы решает семейный тариф?

Камчатка без связи — документы под рукой

Представим компанию заядлых путешественников, которые регулярно куда-то ездят. Допустим, группа из шести человек планирует поездку, к примеру, на Камчатку — в один из тех регионов, где сегодня мобильная связь работает нестабильно, а доступ к интернету может прерваться в самый неподходящий момент.

Традиционная картина подготовки к такому путешествию выглядит предсказуемо. Авиабилеты либо разбросаны по личным чатам участников, либо находятся в общей беседе, уведомления от которой все сразу же выключили. Пропуски на посещение заповедников лежат в разных мессенджерах, контакты местных гидов теряются среди сотен других сообщений, а GPS-треки маршрутов для умных часов существуют в нескольких версиях без понимания, какая из них актуальная.

Семейный тариф решает проблему через создание «цифрового штаба» экспедиции. Условная папка «Камчатка 2024» получает чёткую архитектуру подпапок:

— Документы — здесь сканы паспортов, страховые полисы, разрешения на посещение охраняемых территорий;

— Маршруты — детальные GPS-треки, описания троп с указанием сложности, точки планируемых стоянок;

— Контакты — телефоны местных гидов, кемпингов и арендодателей специального спортивного снаряжения;

— Впечатления — тут лежат сотни гигабайт видео в 4K и качественнейшие RAW-снимки с полноформатных камер.