Пылесос во встроенной шваброй для влажной уборки. Если вам не по нраву пылесосы-роботы

Если же отключить подачу воды кнопкой, то с помощью Dreame H12 можно собирать разлитые жидкости — валик будет смачиваться уже ими.

В общем, налили чистую воду, включили швабру, повозили ей туда-сюда — всё, чистота. Потом слили грязную воду в унитаз, поставили швабру обратно на док-станцию для зарядки и включили автоматическую очистку, чтобы дополнительно очистить валик.

Новые Функции Dreame H12 Dual

Скажу сразу — Dreame H12 Dual впечатлил меня не настолько сильно, как оригинальный H12. В обзоре H12 я говорил, что это, по сути, швабра с всасыванием, но там, где не нужна влажная уборка, она не годится. То есть, ковры, мебель, очистка техники — всё это сразу мимо. Поэтому как бы хороша ни была H12, к ней нужно докупать и обычный пылесос.

И именно эту задачу в первую очередь должна была решить модель H12 Dual. Но решила ли?

Ну… На четыре с балла из пяти, да и то с натяжкой. И я даже не стал снижать балл за не самое удобное подключение блоков. Главное, что вам будет не хватать — мощности всасывания.

Скажем, вот есть у меня диван обшитый микровелюром. Такую ткань я выбирал потому что у меня дома собака и кошка, а такая ткань, по заверениям нескольких продавцов, наиболее «антивандальная». Животные почему-то не хотят точить об неё когти, чему я несказанно рад. Но вот лежать на диване животным ничего не мешает, а особенно кошка (красивая длинношерстная турецкая ангора) оставляет ну очень много шерсти.

И примерно раз в день, а иногда и два раза в день, я беру пылесос Greenworks Stick Vac 24V с насадкой для диванов, и прохожу им по поверхности дивана. Обычно после этой процедуры на диване не остаётся ни волоска, ну в худшем случае — несколько редких волосков. За это и люблю данную модель — она очень мощная.

А как дела у H12 Dual? Что пропылесосил, что радио послушал. Серьёзно, я пробовал несколько раз, и не увидел разницы между «до» и «после». При этом, сами насадки для чистки диванов у обоих пылесосов примерно одинаковые, т.е. дело вряд ли в хитрой конструкции самих насадок.