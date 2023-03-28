Крутейший моющий вертикальный пылесос от дочерней компании Xiaomi

Крутейший моющий вертикальный пылесос от дочерней компании XiaomiDreame H12
Если в смартфонах в последние годы как-то ничего не удивляет и не впечатляет, то прогрессу в бытовой технике я лично нарадоваться не могу. Сколько времени и сил нужно было раньше, чтобы убраться в квартире? Нормально убраться, а не ради «галочки» и не просто «смахнуть» пыль? Сегодня достаточно немножко поелозить туда-сюда пылесосом, который во время работы можно толкать буквально мизинцем.
Фото: Ferra.ru
Внешний вид
Dreame H12 — это не совсем обычный пылесос. Около года назад я обозревал Karcher FC7 — этакую «электрошвабру», ну или поломоечную машину. Там были вращающиеся валики, подача воды, ну и в целом благодаря этой штуковине я полюбил мыть полы.
Правда, из-за раздражающей возни с этими валиками после уборки (там и контейнер для грязной воды пока донесёшь до туалета — разольёшь немало — настолько он неудобный) я понял, что именно Karcher FC7 всё же не для меня. Слишком я ленивый.
Но чего-то такого всё равно хотелось — чтобы мыть полы с максимальным комфортом.
И вот Dreame H12 это… Нет, это даже не «то же самое», это гораздо лучше, потому это пылесос и электрошвабра «в одном флаконе». То есть тут тоже есть и валик для мытья полов (один) и привычный механизм всасывания воздуха, как у пылесоса. А ещё штука настолько неприхотливая, что влюбляет в себя мгновенно.
Вместо пылесборника, как обычно бывает у пылесосов, тут — ёмкость для грязной воды, куда вся пыль и прочая «волосня» попадают. Видели когда-нибудь пылесос с баком для воды вместо пылесборника? Вот здесь что-то наподобие, только в компактном исполнении.
Причём, в отличие от Karcher FC7, и бак для чистой воды (900 мл), и бак для грязной (500 мл) находятся друг под другом, на длинной рукоятке. Благодаря этому и наливать чистую, и выливать грязную воду очень удобно — ничего никуда не проливается.
Валик тоже снимать и стирать не надо, ну или, во всяком случае, не каждый раз. Так-то в комплекте есть и один сменный валик (его можно хранить прямо на базе), но в пылесосе предусмотрена и система очистки.
Важный момент: особая ассиметричная конструкция валика позволяет ему, будучи установленным в пылесос, прилегать к одному из краёв. То есть, если будете убирать что-то вдоль стены — можно повернуть пылесос именно этой стороной, и валик будет почти вплотную к стене!
Ещё в комплекте прилагается ёршик со спрятанным в рукоятке лезвием (оно нужно для разрезания запутавшихся волос). С его помощью можно очистить пылесос после уборки, но… Честное слово — это нужно во-первых, не каждый раз, во-вторых, только если вы убирались там, где было ЗАПРЕДЕЛЬНО ЭКСТРЕМАЛЬНО грязно. Или если у вас домашнее животное, у которого как раз линька.
Сам пылесос хранится в стоячем положении на базе, где и подзаряжается. Там же хранятся сменный валик, ёршик, сменный фильтр.
Так-то стоять Dreame H12 может и без базы, но заряжаться и самоочищаться — только там.
Функции
Как и в обзоре Karcher FC7, давайте я опишу процесс уборки, чтобы было понятно.
Итак, пылесос у нас стоит заряженный на базе — на круглом LED-дисплее отображается заряд.
Наливаем чистую воду (из под крана) в верхний бак. В комплекте, кстати, прилагается ещё и моющее средство — можно добавить.
Снимаем пылесос с базы и несём в ту комнату, где хотим убираться.
Ставим на пол, нажимаем кнопку включения, наступаем слегка ногой на щётку и наклоняем пылесос — так он уже включается в рабочий режим, и уборка началась.
Как и Karcher FC7, в процессе уборки из-за вращения мокрого валика (к нему подаётся чистая вода из верхнего бака), пылесос очень легко перемещается, будто на воздушной подушке. Никакого усилия для его перемещения прикладывать не надо, рукоятку тоже держать очень легко.
При этом он ведь не только полы протирает, но и пыль всасывает, а потому это и сухая, и влажная уборка одновременно.
Если у вас на полу пыль, грязь, шерсть, рассыпанный кошачий корм, да что угодно — не нужно пылесосить заранее, пол будет вычищен и помыт одновременно.
А вот отдельного режима сухой уборки у Dreame H12 нет вообще. И это можно отнести к минусам, потому что выходит, что в полной мере традиционный пылесос он не отменяет и не заменяет. И, к примеру, на коврах его не рекомендует использовать сам производитель. Если у вас дома сплошь ламинат (как у меня), линолеум, паркет, плитка, камень и нет ковров — вам хватит и этого Dreame (нашёл ещё отзыв, где у человека ковролин, и тоже всё отлично, но сам я на таком покрытии не тестировал). А если много ковров — подбирайте другие модели, это просто не ваш вариант, к сожалению.
И да, я всё же считаю, что это минус, т.к. учитывая саму возможность всасывания пыли, производитель мог бы что-то предусмотреть — сменные насадки там, или ещё что-нибудь. Возможно, Dreame H12 обошёлся бы дороже, но не пришлось бы держать дома дополнительный пылесос.
Потому что, даже если у вас нет ковров, наверняка иногда придётся пылесосить диван. Ну или просто узкой насадкой собрать пыль где-нибудь в углах. А тут у вас безальтернативно влажная уборка.
И ещё должен отметить, что слишком сильно наклонять Dreame H12 не рекомендуется, как и класть на пол (так что глубоко под диван вы не подлезете снаружи, если даже высота позволяет). И во время уборки лучше не отрывать пылесос от земли. Если хотите прерваться или перенести устройство — поставье ручку в вертикальное положение, это что-то вроде паузы. Потом снова наклоните и продолжите уборку.
Я объясняю этот момент, потому что в русскоязычной инструкции он переведён не очень понятно. То ли машинный перевод, то ли переводчик не был в курсе, как оно там на самом деле. Поэтому мне пришлось подсматривать в английский вариант инструкции, чтобы разобраться, что это за «не перемещайте пылесос» во время работы. Оказалось, речь шла о «не отрывайте от земли».
При этом режим без подачи воды здесь всё же есть — для уборки разлитых на пол жидкостей. Нажимаем специальную кнопку — пылесос голосом (есть русский язык, но нужно его предварительно включить удержанием кнопки сзади на корпусе самого пылесоса) и на дисплее сообщает нам, что перешёл в такой режим.
В остальном Dreame H12 работает в автоматическом режиме. Вы его только катаете, не прикладывая абсолютно никаких усилий, ну и выключаете, когда надо прекратить уборку. Пылесос сам определяет силу всасывания, и показывает её круговым индикатором на LED-панели (так-то и по звуку слышно, что он стал всасывать интенсивнее, например).
- После уборки ставим пылесос на базу и нажимаем кнопку самоочистки. Валик начинает вращаться, но не просто так, а прижимаясь к специальному «ребру», т.е. очищается физически. После очистки просто берём бак с грязной водой, и выливаем в унитаз. Всё.
Если вам не лень, или если пылесос тотально сильно загрязнился, можно за ним немного поухаживать. Промыть тщательнее бак для грязной воды, вынуть оттуда фильтр и тоже промыть (кстати, в комплекте есть и сменный), а потом просушить. Иногда ещё можно промыть и просушить саму щётку — опять же, если сильно загрязнилась.
То есть, если после уборки с помощью Karcher FC7 я стирал валики каждый раз, то тут система самоочистки прекрасно справляется, если я просто в дежурном режиме помыл полы и на них не было ничего экстра-грязного. Мне лишь надо вылить грязную воду — всё. При этом, в отличие, опять же, от Karcher FC7, эта грязная вода у меня не разливается из-за удачной конструкции бака.
В итоге мне настолько понравилось работать с Dreame H12, что я не выдержал, и помыл пол в общем коридоре на этаже — ну потому что это реально легко и совсем не напряжно. Покатал пылесос туда-сюда, потом промыл бак и щётку. Делов-то минут на 5-10, не больше.
И если будет что-то не так: вода закончится, например, то пылесос предупредит вас об этом голосом.
Автономность
Пылесос от полного заряда способен проработать около получаса, даже больше, но я не представляю, какой должна быть квартира, чтобы реально всё это время мыть полы. В любом случае, заряд постоянно виден на большом LED-дисплее, так что внезапно пылесос не разрядится.
Ещё производитель рекомендует для самоочистки оставить хотя бы 15% заряда — да, пылесос должен быть при этом на базе, где по идее и заряжается, но мало ли, вдруг на старте процедуры потребуется высокое энергопотребление.
Конкуренты
Dreame H12 на момент написания статьи оценен 27 тысяч рублей на AliExpress (в официальном магазине, с доставкой из России), и 40 тысяч рублей в DNS. Разброс приличный, но времена сами знаете, какие, поэтому и у ближайших конкурентов примерно то же самое.
Karcher FC7
Честно говоря, не знаю, можно ли это чудо немецкой мысли до сих пор купить в России, но это аппарат с таким же назначением и я лично его тестировал, поэтому просто не могу промолчать. Тем более, цена была схожая — 30 тысяч рублей (сейчас видел беспроводную версию по цене от 33 до 50 тысяч рублей). Когда я впервые попробовал Karcher FC7, то понял, что уборка полов ещё никогда не была такой простой, но… Обслуживание самой швабры — это просто адовый геморрой. За всё время тестирования я так и не научился доносить до унитаза бак с грязной водой, ничего не проливая. Даже если специально останавливал уборку возле туалета.
С Dreame H12 таких проблем нет. Да и падения эффективности уборки из-за одного валика вместо четырёх я не заметил (а возни, опять же, в разы меньше). В общем, Karcher я бы не советовал к покупке при всей любви к старым авторитетным брендам — слишком уж он «по дедовским технологиям» и «профессиональный» (в том смысле, что если вы не уборщик в отеле, то оно вам не надо).
Roborock Dyad Pro
Этот пылесос я не тестировал, поэтому ориентируюсь только на характеристики и отзывы пользователей. По сути, тут конструкция такая же, как у Dreame H12, но щётки уже две. Не уверен, что при сравнении с Dreame H12 какая-то из этих двух моделей будет принципиально лучше или хуже, разве что Roborock тяжелее. Не так существенно, но это может вас напрямь, потому что и Dreame H12 тоже не пушинка, когда его нужно в выключенном состоянии перенести на нужное место. Вдобавок, Roborock ещё и дороже — от 30 тысяч рублей, как правило. В целом, оценка у Dreame H12 на том же AliExpress (где без проблем публикуются и негативные отзывы) выше, чем у Roborock — 4,9 баллов (254 отзыва) против 4,7 (32 отзыва).
По идее, у Roborock дополнительно должна быть сушка валика, но, судя по отзывам, она то ли не работает, то ли не дорабатывает. А жаль, было бы круто.
Итого
У Dreame H12 есть единственный недостаток — он не заменяет традиционный пылесос во всех мыслимых режимах работы: не умеет работать с коврами, его нельзя «засунуть» глубоко под диван и нет насадок для узких мест.
В остальном — это просто офигенное устройство, которое полностью решает вопрос ручной уборки с минимальным вовлечением пользователя.
Да, совсем застарелую и засохшую на полу строительную грязь он, скорее всего, не отмоет. Можно попробовать применить моющее средство, задержать валик ровно над этим местом или покатать Dreame H12 туда-сюда, но не факт. Но регулярная уборка в доме или квартире с помощью этого пылесоса — это практически отдых на расслабоне. Серьёзно.
А больше всего мне понравилось, что не надо долго возиться с очисткой пылесоса — он и сам неплохо справляется. Разве что, просушить валик надо будет вручную.
- Влажная и сухая уборка
- Очень простое обслуживание
- Не заменяет на 100% обычный пылесос