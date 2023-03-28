Крутейший моющий вертикальный пылесос от дочерней компании Xiaomi

А вот отдельного режима сухой уборки у Dreame H12 нет вообще. И это можно отнести к минусам, потому что выходит, что в полной мере традиционный пылесос он не отменяет и не заменяет. И, к примеру, на коврах его не рекомендует использовать сам производитель. Если у вас дома сплошь ламинат (как у меня), линолеум, паркет, плитка, камень и нет ковров — вам хватит и этого Dreame (нашёл ещё отзыв, где у человека ковролин, и тоже всё отлично, но сам я на таком покрытии не тестировал). А если много ковров — подбирайте другие модели, это просто не ваш вариант, к сожалению.

И да, я всё же считаю, что это минус, т.к. учитывая саму возможность всасывания пыли, производитель мог бы что-то предусмотреть — сменные насадки там, или ещё что-нибудь. Возможно, Dreame H12 обошёлся бы дороже, но не пришлось бы держать дома дополнительный пылесос.

Потому что, даже если у вас нет ковров, наверняка иногда придётся пылесосить диван. Ну или просто узкой насадкой собрать пыль где-нибудь в углах. А тут у вас безальтернативно влажная уборка.

И ещё должен отметить, что слишком сильно наклонять Dreame H12 не рекомендуется, как и класть на пол (так что глубоко под диван вы не подлезете снаружи, если даже высота позволяет). И во время уборки лучше не отрывать пылесос от земли. Если хотите прерваться или перенести устройство — поставье ручку в вертикальное положение, это что-то вроде паузы. Потом снова наклоните и продолжите уборку.