Если и брать робот-пылесос, то только такой: с влажной уборкой, китайский и полностью автоматический

Конечно, Dreame L10 Ultra — далеко не первый робот-пылесос с базой для “разгрузки”. Года два назад я обозревал, например, Samsung Jet Bot Ai+, который это умел. Там, правда, была только сухая уборка. Но и с влажной уборкой такие роботы есть — у тех же Roborock.

Тем не менее, Dreame L10 Ultra на сегодняшний день — самый “автономный” робот-пылесос из всех, что я тестировал. В том смысле, что он требует к себе внимания даже меньше, чем конкуренты за ту же цену.

Внешний вид

Сам робот Dreame L10 конструкционно — типичный современный умный робот-пылесос с датчиком LiDAR. То есть, он умеет буквально “с места” строить карту помещения и понимать, где он находится.