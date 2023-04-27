Если и брать робот-пылесос, то только такой: с влажной уборкой, китайский и полностью автоматический

Если и брать робот-пылесос, то только такой: с влажной уборкой, китайский и полностью автоматическийDreame L10 Ultra
Для чего в принципе придумали роботы-пылесосы? Ответ очевиден — чтобы максимально освободить человека от домашней рутины. Вот только, к сожалению, большинство роботов-пылесосов требуют слишком много к себе внимания… Но и это скоро будет в прошлом, в новых моделях вмешательство человека почти не требуется. И у нас самый наглядный пример такого пылесоса.
Конечно, Dreame L10 Ultra — далеко не первый робот-пылесос с базой для “разгрузки”. Года два назад я обозревал, например, Samsung Jet Bot Ai+, который это умел. Там, правда, была только сухая уборка. Но и с влажной уборкой такие роботы есть — у тех же Roborock.
Тем не менее, Dreame L10 Ultra на сегодняшний день — самый “автономный” робот-пылесос из всех, что я тестировал. В том смысле, что он требует к себе внимания даже меньше, чем конкуренты за ту же цену.
Внешний вид
Сам робот Dreame L10 конструкционно — типичный современный умный робот-пылесос с датчиком LiDAR. То есть, он умеет буквально “с места” строить карту помещения и понимать, где он находится.
Как и у многих моделей Roborock, здесь только одна круглая щётка с “усиками”. Она устанавливается без винтового крепления, на магнитах, и легко снимается для очистки, например.
Так же ставятся и две круглые щётки-тряпки в задней части робота. Это вообще уникальная фишка модели Dreame L10 — с этими двумя щётками робот-пылесос почти превращается в робот-полотёр.
Основная турбо-щётка, как уже нынче принято, сделана полностью из силикона. Никаких ворсинок, и минимум запутывающихся волос (но если что, в комплекте есть ёршик со спрятанным ножиком).
На самом роботе — три кнопки, которые вы вряд ли когда-либо будете нажимать, ибо как и другими по-настоящему умными роботами-пылесосами, Dreame L10 Ultrа удобнее всего управлять со смартфона.
Также у робота в комплекте есть большая база, на которую он паркуется. Причём, паркуется он “задом” — чуть позже объясню, зачем.
Сверху в базе есть крыша, под которой находятся контейнеры для чистой и грязной воды. Контейнер для пыли расположен в отсеке ниже, и поначалу я думал, что это минус. У того же Samsung Jet Bot Ai+ мне нравилось, что для вытряхивания пыли не надо даже нагибаться, а тут всё же приходится.
Однако очищать пылесборник в базе нужно… Ну раз в месяц, может быть. А вот доступ к чистой и грязной воде нужен часто. К сожалению, даже очень часто.
Стандартные функции
Прежде чем поговорить об отличительных “фишках” Dreame L10 Ultra, давайте я сначала кратко перечислю традиционные для таких роботов-пылесосов функции. Вдруг у вас никогда робота не было, или был какой-нибудь старый и “глупый”.
Итак, Dreame L10 Ultra оборудован датчиком LiDAR, позволяющим строить трёхмерную карту помещения прямо с места, а не ударяясь во все возможные стенки, как это делали старые и “глупые” роботы. Эта карта отображается на смартфоне в фирменном приложении Dreame. После первого построения карты помещения робот разбивает его на комнаты, но это вы можете изменить — у меня он определил комнаты неправильно.
Далее можно будет указывать со смартфона как отдельные комнаты для уборки, так и очерчивать зоны (сколько угодно), а потому таким роботам, как Dreame L10, не требуются никакие “виртуальные стены”.
Робот убирается полностью самостоятельно, а в конце заезжает на базу для подзарядки, ну и в данном случае — для очистки.
В приложении можно настроить уборку по расписанию, или запускать каждый раз вручную. Там же меняется язык, степень уборки — как силу всасывания, так и увлажнение тряпок (можно настроить индивидуально для каждой комнаты), выбрать, как роботу вести себя с коврами (игнорировать или заезжать на них), ну и менять язык голосовых оповещений.
Уникальные функции Dreame L10 Ultra
Итак, с основным разобрались. Dreame L10 Ultra ничем не уступает современным роботам-пылесосам и делает всё, что умеют лучшие модели на рынке. Но что ещё в нём уникального?
Самая крутая фишка этого робота — сушка тряпок! С этим правда связан и один недостаток… Но давайте я расскажу процесс уборки подробнее, чтобы было понятно.
Итак, перед уборкой надо залить чистую воду (из под крана) в контейнер для чистой воды. Открываем крышку базы, вынимаем (легко) контейнер, наливаем воду, ставим контейнер обратно.
Потом со смартфона запускаем уборку, убедившись, что в настройках выбрана сухая и влажная уборка.
Кстати, с Dreame L10 Ultra я почти перестал делать обычную сухую уборку. Мой основной робот-пылесос — Roborock S6 MaxV, и ему я очень редко доверяю мыть полы. Во-первых, он это делает так себе. Во-вторых, очень много возни: налить воду в контейнер в самом роботе, слить воду, чтобы не протухла, постирать и просушить тряпку…
С Dreame L10 Ultra всё гораздо проще. Да, всё ещё нужно наливать воду (и сливать потом грязную), но и делать это удобнее — не надо ковырять сам робот на полу. А остальное он делает сам. Сейчас мы до этого дойдём.
Так вот, при старте уборки робот начинает “готовиться”. Переливает в себя воду из базы, кажется, даже чистит щётки. Подготовка немного шумная, но не критично.
Потом он выезжает и начинает одновременно пылесосить и мыть полы. Две щётки-тряпки умеют подниматься (на коврах, например, или если выбрана только сухая уборка) и прижиматься к полу, а также они вращаются в разные стороны, что и обеспечивает лучшее качество влажной уборки, нежели просто волочение тряпки, как обычно бывает у роботов-пылесосов.
В процессе уборки, если чистая вода у робота закончилась, Dreame L10 сам заезжает на базу пополнить запасы. Если заполнился внутренний пылесборник или контейнер для грязной воды — опять же, робот сам всё сгружает в базу.
Когда уборка закончена, робот окончательно себя очищает (это довольно шумно), в том числе чистит щётки — для этого в базе предусмотрены специальные ребристые выпуклости. Но самое интересное — что после этого робот начинает их сушить!
В глубине базы (напомню, робот заезжает в неё “задом” — как раз щётками) есть отверстия с подачей горячего воздуха. Робот подаёт этот воздух под небольшим давлением — недостаточным, чтобы вы это чувствовали снаружи, но достаточным, чтобы щётки действительно высыхали!
У этого процесса есть только один недостаток — он немного шумный. Ну то есть как… Звук довольно тихий, будто работает какая-нибудь игровая консоль прошлых поколений (не PlayStation 4, не волнуйтесь). Скажем, мой Windows-компьютер в процессе работы шумит гораздо сильнее. Ну и со звуками самого пылесоса это не сравнить. Но некое такое “зудение” всё же может напрягать, если база с роботом находится у вас в спальне или даже гостиной.
Тем не менее, благодаря сушке тряпок, с роботом вообще можно ничего не делать неделями! Просто заливаете чистую воду, сливаете грязную — всё! Серьёзно, я его тестирую уже больше двух недель, и перед написанием текста решил впервые посмотреть как там эти щётки. И они реально сухие и на вид даже чистые. Фантастика!
Ну и поскольку робот умный, то о необходимости какой-то дополнительной очистки он предупредит вас голосом. В настройках можно выбрать русский язык, правда, качество локализации оставляет желать лучшего. К примеру, комбинированную (влажную + сухую) уборку робот называет “сухой уборкой”.
Особенности
Для полноты картины стоит рассказать и ещё о некоторых минусах, ну или скорее особенностях.
К примеру, воды потребляет робот реально много. У меня двухкомнатная квартира, плюс кухня, коридор, прихожая. Полностью заполненного бака чистой воды не всегда хватает на все эти помещения (при среднем уровне увлажнения полов), да и бак с грязной водой заполняется тоже довольно быстро.
В процессе уборки робот несколько раз может заехать на базу — почистить щётки, поменять воду, сгрузить лишнюю пыль из пылесборника. В общем, у меня нередко бывало такое, что воду я доливал в базу прямо в середине уборки.
Ещё робот бывает довольно “наглым”. У меня в гостиной рядом стоят PlayStation 5 и Xbox Series X, и не раз я замечал, что после уборки Xbox как бы сдвинут в сторону и повёрнут, хотя PlayStation 5 стоит где стояла. Видимо, Dreame L10 — сонибой…
Также в настройках я бы рекомендовал принудительно выбирать порядок уборки комнат, потому что иначе робот будет убираться в случайном порядке. Причём, реально в случайном — т.е. каждая следующая уборка будет непохожа на предыдущую. И не важно, в каком порядке вы отмечали комнаты для уборки, если порядок не выбран принудительно в специальном пункте меню — робот будет убираться как ему захочется, местами даже совершенно нелогично. Например, поедет из кухни в комнату, оставив коридор между кухней и комнатой на потом.
Конкуренты
Roborock S7 Pro Ultra
У Roborock, вообще говоря, хорошие роботы-пылесосы, а также они как и Dreame находятся “под крылом” Xiaomi, но… Во-первых, они “ушли” из России: робот больше не разговаривает по-русски и, судя по отзывам, для регистрации в приложении Mi Home (с фирменным Roborock эта модель не работает) нужно указывать другую страну. При этом, доставка при покупке на AliExpress возможна из России.
Во-вторых, хотя “большой” пылесборник у базы Roborock S7 Pro Ultra находится сверху, как я и хотел, это делает саму базу значительно шире и конструкция выглядит громоздко.
В-третьих, у Roborock S7 Pro Ultra ниже обратное давление всасывания: 5100 Па против 5300 Па у Dreame, а также возможный подъём тряпки на коврах меньше — Roborock может поднимать тряпку на 5 мм, а Dreame — на 7 мм (т.е. Dreame способен ездить по более “ворсистым” коврам, не размазывая по ним грязь).
Но самое главное различие у моделей — в самой тряпке для влажной уборки. У Dreame L10 Ultra, напомню, это две вращающиеся щётки. У Roborock S7 — одна традиционная щётка, но которая может вибрировать с частотой 3000 микроударов в минуту, что, по словам производителя, обеспечивает лучшее качество очистки и не размазывает грязь, как вращающиеся щётки.
Насчёт размазывания грязи — тут спорно, но доля истины в этом есть. Иногда я замечал небольшие кусочки грязи на краях влажных следов во время уборки Dreame L10 Ultra. Правда, это было именно во время уборки, и после уборки я их уже не видел.
Но главное — Roborock S7 Pro Ultra хотя и умеет очищать свою щётку, но не умеет её сушить. Если быть точным, функция сушки — отдельная, для неё нужно что-то докупать. Тогда как у Dreame L10 Ultra — это стандартный набор, и сушка, как я уже сказал, работает отлично.
Стоит Roborock S7 Pro Ultra 67-69 тысяч рублей на AliExpress, а на Яндекс.Маркете можно найти аж от 75 тысяч.
Samsung Jet Bot AI+
Этого робота я тестировал лично. Модель не новая, но её всё ещё можно купить, причём не за 90 тысяч рублей (цена на момент теста этого пылесоса), а за 54 тысячи рублей в Эльдорадо, например. Что, кстати, даже странно — за день до написания этих строх цена там же была 65 тысяч.
Главный минус Samsung — у него есть только сухая уборка, никакой мойки полов.
Главный плюс — он лучше пылесосит вдоль стен и особенно в углах. Ещё у него есть режим видеонаблюдения (работает, правда, периодически, т.к. нужна подзарядка), ну и доступ к пылесборнику удобный. Да и база самая узкая.
Но всё же, из-за отсутствия влажной уборки, я бы его не выбрал и не советовал бы.
Итого
По итогу более чем двух недель использования Dreame L10 Ultra в домашних условиях могу сказать, что это лучший робот-пылесос из всех, что я когда-либо тестировал. Его самостоятельность просто поражает, из серьёзных минусов могу отметить только необходимость довольно часто (иногда прямо во время уборки) менять воду в базе. Настоящий рай наступит, видимо, тогда, когда такие базы будут легко подключаться к водопроводу (вроде бы, такие установки уже есть, но мороки с этим ещё прилично).
В остальном же, кроме смены воды в базе, робота можно вообще не трогать на протяжении нескольких недель — пусть сам себе убирается и сам себя чистит.
Иногда, конечно, надо будет проверять турбощётку — вдруг намоталось чего (по краям бывает наматывается), ну и периодически чистить саму базу, где очищаются круглые щётки-тряпки.
Конечно, стоит Dreame L10 Ultra прилично — 70 тысяч рублей на AliExpress (официальный магазин, доставка из России), но, простите за каламбур, “он того стоит”. И это первый робот, с которым у меня каждая уборка стала включать мойку полов — до этого 90% времени я роботы запускал только на сухую уборку.
- Сенсор LiDAR для построения карты помещения
- Высокая сила всасывания
- Удобная влажная уборка
- Удобный залив чистой воды и слив "грязной"
- Автоматическое опорожнение внутреннего пылесборника
- Автоматическая сушка тряпок
- Высокая цена
- Кривая локализация