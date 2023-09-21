Самый крутой робот-пылесос вышел в «тюнингованной» версии

Самый крутой робот-пылесос вышел в «тюнингованной» версииDreame L10S Ultra
Пока вы намывали пол шваброй и пытались старательно пропылесосить все уголки квартиры старым неповоротливым гробом на колесиках, где-то в недрах китайских офисов инженеры проектировали наше с вами светлое будущее. Ну, если быть точнее, то не совсем наше будущее, а, скорее, будущее уборки. Так появились роботы-пылесосы, которые умеют обслуживать сам себя? Кожаные мешки, на выход.
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Технические характеристики
|Dreame L10S Ultra
|Мощность
|55 Вт
|Мощность всасывания
|5,3 кПа
|Количество режимов уборки
|6
|Взаимодействие с приложениями
|Dreamehome, Mi Home, Яндекс Алиса
|Время автономной работы
|210 мин
|Аккумулятор
|5200 мА·ч
|Время зарядки
|240 мин
|Объем пылесборника
|0,35 л
|Объем пылесборника док-станции
|3 л
|Объем контейнера для чистой воды
|0,08 л
|Объем контейнера для чистой воды док-станции
|2,5 л
|Объем контейнера для грязной воды
|2,4 л
|Минимальный уровень шума
|59 дБ
|Высота преодоления препятствий
|2 см
|Щетки
|Боковая щетка, Основная щётка, Швабра х 2 шт
|Система фильтрации
|HEPA-фильтр
|Тип уборки
|Сухая, Влажная
|Обнаружение препятствий
|Есть
|Составление плана помещения
|Есть
|Ограничитель зоны уборки
|Есть
|Габариты
|34 x 42.3 x 56.8 см
|Вес
|3,7 кг
Внешний вид
Dreame L10S Ultra принадлежит к категории тяжеловесов среди роботов-пылесосов. И это не для красного словца, чтобы показать, какой дорогой-богатый. Тут одна лишь коробка с устройством и станцией внутри весит аж четырнадцать килограмм! Четырнадцать! (взвесьте коробки от обычного пылесоса и офигейте). При этом сама док-станция не особо крупная — всего 56 см в высоту, размером с небольшую мусорную урну.
Внутри белой пластиковой башни находится... много чего: и два разноцветных отсека для чистой и использованной воды, и слот для картриджа с чистящим средством, и отсек для фильтров, в которых скапливается извлекаемая из самого пылесоса пыль. Доступ ко всем полостям удобный, замена фильтра или бака с водой трудностей не должна доставить. Сверху крышка откидная, снизу — целиком снимаемая панель.
Все элементы расположены интуитивно, перепутать что-то из внутренностей не получится. Случайно задеть какую-то кнопку в процессе обслуживания тоже не сможете. Кнопка тут одна единственная, да и та расположена на задней стороне корпуса, поэтому любые случайные контакты с ней минимизированы.
Длинная белая площадка в основании док-станции, на которую заезжает сам робот — это не просто парковочное место, где он может подзарядиться. Поглотить n-ное количество Ватт энергии ему не тут никто не мешает, но использует он эту площадку не только с целью подзарядки. В ней он моет свои циркулярные швабры, после чего пару часов самостоятельно сушит их при помощи встроенных механизмов, уже без участия башни. Там же происходит и процесс перемещения пыли и мусора из отсека пылесоса в отсек док-станции. Практически как стыковка с МКС с полным техобслуживанием.
Сам пылесос, точнее, та его часть, которая бодро и энергично разъезжает по квартире, от обычного робота-пылесоса внешне не отличается. Типичный белый плоский цилиндр с мощными колесами и привычным набором швабр и щеток. Из непривычного только количество встроенных датчиков. И этим он отличается не только от многих других пылесосов, но и от своего предшественника по модельному ряду — Dreame L10 Ultra.
Кроме стандартных лидаров, оптических и физических датчиков, в корпус пылесоса теперь встроили ещё и полноценную камеру, снабжённую компьютерным зрением. То есть пылесос может не только распознать расстояние до вашего дивана и прочих объектов, но ещё понять, что конкретно перед ним находится. Допустим, работе пылесоса будет мешать кроссовок или, не дай бог, заминированный котом тапок. В таком случае программа внутри пылесоса обнаружит помеху и определит её в категорию «Обувь».
Такая же ситуация и с экскрементами домашних животных. Если любимый питомец решил нагадить посреди комнаты, то автоматика не даст роботу нарисовать современное изобразительное искусство на вашем паркете. Робот, в теории, должен просто объехать проблемное место при обнаружении. Правда, домашнего животного у меня нет, а самостоятельно проверять местную систему распознавания кала я не стал даже во имя объективности.
Что придётся делать самому?
Всё-таки, у нас тут еще не настолько далекое будущее, чтобы робот обслуживал себя совсем самостоятельно. Некоторые ритуалы иногда все же придётся совершать своими пролетарскими руками, прислуживая бездушной машине.
Избавляться от мусора пылесос предлагает самым простым и знакомым способом — заменой одноразового пылесборника. Точно такой же, кстати, стоял (или даже до сих пор стоит) в вашем полноразмерном пылесосе. И для этого не надо переворачивать робота, вытаскивать у него внутренности, а потом пытаться засунуть их обратно. Вся замена производится с помощью башни. Но раз в месяц советую всё же чистить ещё и внутренний пылесборник — робот пока этого не умеет.
Убирать волосы и шерсть, которые всегда наматываются на колесные шасси, всё еще приходится руками, да. Хотелось бы, конечно, увидеть что-то вроде нагревающихся огнеупорных шасси, чтобы робот просто-напросто сжигал эти чертовы волосы. А нам пока предлагают самостоятельно срезать их при помощи комплектного лезвия. Такое себе удовольствие, работать над улучшением конструкции и Dreame, и остальным производителям, есть куда.
Чистка поддона, в котором робот моет свое хозяйство, тоже ваша забота. Благо, что снимается он не сложно, да и загрязняется не особо быстро. Мыть его можно раз в пару недель. А ещё придется менять воду перед каждой крупной влажной уборкой. Ну и про картриджи с моющим средством не стоит забывать. Их придется менять раз в месяц-два, в зависимости от частоты влажной уборки.
Без смартфона никуда (ну, почти)
Вообще, запустить уборку можно и без подключения смартфона. На корпусе пылесоса есть три кнопки, которые отвечают за питание, возврат на базу и старт локальной или обычной уборки. Неплохо, но от пылесоса за почти сотню тысяч рублей хочется чего-то большего. Вот для этого и нужен смартфон с приложением-компаньоном.
В приложении можно настроить почти всё. Можно управлять режимами уборки, выбирая между сухой, влажной и комбинированной. Можно менять силу всасывания и настраивать алгоритм перемещения по заранее просканированным комнатам. А можно пойти ещё дальше и стать совсем уж красноглазым владельцем пылесоса, настроив режимы уборки для каждого помещения, включая даже количество используемой воды в отдельной комнате.
Вуайеристам — счастье. Робот периодически использует камеру, оставляя владельцу возможность подключиться к ней и наблюдать за всем, что происходит в его отсутствие. Ах да, всё это осуществляется с обратной голосовой связью.
Конкуренты
Xiaomi Mijia Omni Robot 1S
Почти вся начинка в Omni 1S такая же, как и у героя обзора, но зато тут немного другой внешний вид и вместо логотипов Dreame везде логотипы Xiaomi. Правда, ещё и стоит дешевле. Как так вышло?
C 2017 года Dreame — это полноценное подразделение компании Xiaomi, которое отвечает за выпуск технологичной бытовой техники. Поэтому не стоит удивляться, когда среди моделей двух брендов попадаются во многом унифицированные экземпляры.
Mijia Omni Robot 1S — это брат-близнец Dreame L10S Ultra почти по всем ключевым характеристикам, кроме мощности всасывания (проигрывает на 1,3кПа), а отличается от него он наличием системы непрерывной подачи воды, которая почти полностью исключает вас из процесса обслуживания пылесоса, ну и ещё нельзя подключиться к камере, чтобы посмотреть, как обстановка дома, пока вы в отъезхде. Прикол в том, что физически камера тут есть, просто заблокирована программно для пользователя, зато пылесос успешно пользуется ей для дополнительного определения предметов на своем пути.
Нужна веб-камера на колесах? Dreame L10S Ultra будет лучше. Но стоит ли того? Можно ведь приобрести более продвинутую модель в том же корпусе, но с подключением к водопроводу. Да, официально Omni 1S до наших широт он не доехал, поэтому искать его придется на AliExpress или у серовозов с Яндекс.Маркета (осторожно, скоро начнутся пошлины на доростоящие посылка из Китая) и прочих «горбушек». Судя по отзывам владельцев, в России он работает нормально, на связь со своими программными сервисами выходит стабильно и не сбоит. Однако это всё ещё почти тот же пылесос, хоть и дешевле. А где настоящие альтернативы?
Roborock S7 Pro Ultra
Вы таки будете смеяться, но это опять ещё один автономный робот-пылесос от ещё одного суббренда Xiaomi. И раз тут нет никакого влияния Dreame, стоит ожидать других взглядов на конструкцию такой махины.
Создатели Roborock пошли другим путём в процессе проектирования башенного пылесборника. Тут он расположен на одном уровне с емкостями для воды, доступ к нему открывается в самой верхней точке устройства. Что это дает на практике? Владельцу не придётся наклоняться для извлечения еёкости с пылью!
Думаете, что это всё ерунда и можно спокойно жить с пылесборником снизу? А вот пользователи, которые проверили всё это на себе, чуть ли не в каждом первом отзыве пишут, что из-за этого пылесос от Roborock удобнее в обслуживании, чем высокие башенные док-станции.
Среди других крутых инженерных находок — добавление к швабре видромотора. В результате она может «долбить» по поверхности с частотой 3000 микроударов в минуту, что обеспечивает чуть более качественную уборку. Правда, у этого пылесоса всего одна такая щетка, в то время как у Dreame L10S Ultra их сразу две, хоть и без дополнительных вибромоторов. К водопроводу этот пылесос подключить тоже не выйдет.
Сколько стоит? У местных продавцов получится отыскать его за тысяч, эдак, 75. На AliExpress он обойдется вам на 10 тыс. дешевле.
Итого
Самый навороченный робот-пылесос из существующих? В общем-то, да. Выше в этой пылесосной иерархии расположились только модели, которые подключаются непосредственно к водопроводной системе и могут сами менять грязную воду в баках на чистую.
Технически эту систему тут тоже можно реализовать, но процедура излишне хлопотная, особенно в глобальной версии, где нет подготовленных с завода отверстий для подключения трубок. Да и управляющего выхода на клапан в этой версии нет, поэтому с подачей воды придется разбираться самостоятельно, применяя все свои знания. Ну или знания умельцев из ютубов/хабров и прочих мест, если вам очень надо зачем-то дорабатывать робот-пылесос самостоятельно.
Установка системы непрерывной подачи воды в глобальной версии приведёт к стопроцентной потере гарантии, потому что придётся сверлить этот прекрасный белый корпус. По возможности, решите заранее, какая версия вам нужна.
Не лень во время уборки иногда подливать воду в бак? Тогда этот пылесос — один из лучших. Он умеет переступать ощутимые пороги, высоко поднимать войлочные диски во время уборки мягких напольных покрытий, чтобы случайно не облить водой вам коврик возле дивана, и работать полноценной веб-камерой на колёсиках. А ещё его надо ощутимо реже чистить руками — только чистящее средство и подавай. Кстати, о них.
На первый взгляд, картриджи дорогие — целых три тысячи рублей за упаковку из трех штук. Но за одну влажную уборку пылесос расходует всего лишь 10 мл моющей жидкости, поэтому одного картриджа должно хватить на 28-30 циклов уборки. Экономно, особенно, когда вам не нужна ежедневная влажная уборка.
Из приятного: пылесос позволяет подключить себя в экосистему умного дома от Яндекса и управлять собой при помощи голоса, обращаясь к Алисе. Но при этом официальная цена как-то не особо радует, знаете ли. Так что мониторьте скидки. При наличии Xiaomi Mijia OMNI 1S, который стоит на 15-20 тысяч рублей меньше, но предлагает ещё и систему подключения к водопроводу в придачу, за соточку тысяч рублей альтернативы есть. Правда, в любом случае деньги пойдут в казну Xiaomi, потому что и Samsung, и остальные конкуренты по соотношению цены и качества заметно отстали от китайцев.
- Автономная уборка почти без участия владельца
- Дизайн
- Материалы, сборка
- Куча режимов
- Цена
- Нет системы непрерывной подачи воды