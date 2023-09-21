Самый крутой робот-пылесос вышел в «тюнингованной» версии

Вы таки будете смеяться, но это опять ещё один автономный робот-пылесос от ещё одного суббренда Xiaomi. И раз тут нет никакого влияния Dreame, стоит ожидать других взглядов на конструкцию такой махины.

Создатели Roborock пошли другим путём в процессе проектирования башенного пылесборника. Тут он расположен на одном уровне с емкостями для воды, доступ к нему открывается в самой верхней точке устройства. Что это дает на практике? Владельцу не придётся наклоняться для извлечения еёкости с пылью!

Думаете, что это всё ерунда и можно спокойно жить с пылесборником снизу? А вот пользователи, которые проверили всё это на себе, чуть ли не в каждом первом отзыве пишут, что из-за этого пылесос от Roborock удобнее в обслуживании, чем высокие башенные док-станции.

Среди других крутых инженерных находок — добавление к швабре видромотора. В результате она может «долбить» по поверхности с частотой 3000 микроударов в минуту, что обеспечивает чуть более качественную уборку. Правда, у этого пылесоса всего одна такая щетка, в то время как у Dreame L10S Ultra их сразу две, хоть и без дополнительных вибромоторов. К водопроводу этот пылесос подключить тоже не выйдет.

Сколько стоит? У местных продавцов получится отыскать его за тысяч, эдак, 75. На AliExpress он обойдется вам на 10 тыс. дешевле.

Итого

Самый навороченный робот-пылесос из существующих? В общем-то, да. Выше в этой пылесосной иерархии расположились только модели, которые подключаются непосредственно к водопроводной системе и могут сами менять грязную воду в баках на чистую.

Технически эту систему тут тоже можно реализовать, но процедура излишне хлопотная, особенно в глобальной версии, где нет подготовленных с завода отверстий для подключения трубок. Да и управляющего выхода на клапан в этой версии нет, поэтому с подачей воды придется разбираться самостоятельно, применяя все свои знания. Ну или знания умельцев из ютубов/хабров и прочих мест, если вам очень надо зачем-то дорабатывать робот-пылесос самостоятельно.