Качественный вертикальный беспроводной пылесос для тех, кто не любит уборку

Качественный вертикальный беспроводной пылесос для тех, кто не любит уборкуDreame T30
Кто бы там чего ни говорил, одними роботами-пылесосами навести чистоту в квартире не получится. Но и докупать проводной пылесос на колёсиках с конструкцией, которой ещё в СССР пользовались, тоже не вариант — аккумуляторные вертикальные пылесосы уже не хуже по мощности, но гораздо удобнее в использовании и занимают меньше места. И вот у нас на тесте один из таких пылесосов по последнему китайскому слову техники.
Фото: Ferra.ru
Я практически уверен, что почти все вы ненавидите убираться в квартире настолько, насколько это ненавижу я. Но квартира-то пылью зарастает! Я какое-то время пробовал рисовать сам себе график и убираться со шваброй, веником и каким-нибудь там пылесосом периодически. И, как вы понимаете, под разными предлогами на этот график забивал болт. В итоге примерно год назад купил себе робота-пылесоса, чтобы полы хотя бы более-менее были чистыми.
И, таки шо вы думаете? Одного робота-пылесоса для полноценной уборки не хватает — иногда нужно лезть в, как говорят в рекламах зубных паст, «труднодоступные места» квартиры и доводить уборку до нормального вида. А для этого лучше всего подойдут вертикальные беспроводные пылесосы. В чём их плюсы и минусы, как оно всё устроено (ну, вдруг вы до сих пор классическим проводным пылесосом пользуетесь и других не знали?) и т.д. — сегодня покажем на тестовом Dreame T30.
|Dreame T30
|Формат устройства
|Ручной вертикальный пылесос
|Тип уборки
|Сухая
|Ёмкость контейнера для пыли
|600 мл
|Мощность двигателя
|550 Вт
|Мощность всасывания
|27 кПА
|Время автономной работы
|До 90 минут
|Время зарядки
|До 4 часов
|Тип фильтра
|Пятислойный моющийся HEPA фильтр
|Общая масса
|1,76 кг
Внешний вид
Приезжает аппарат к вам домой вот в такой вот красивой черной коробке. Внутри никаких надписей или отдельных ячеек с гравировками, доставать и опознавать всё будете в хаотичном порядке и наугад. Распаковка похожа на извлечение нового смартфона на заре становления Android: грубый коричневый картон и непрозрачные «пакетики».
В этом есть своя романтика из старых добрых лет — изучаешь купленный аппарат, как учёный изучает осколки упавшего НЛО, и точно так же пытаешься угадать, что для чего предназначено. Справедливости ради, и у какого-нибудь Дайсона за гораздо бОльшие деньги сборка и распаковка не проще, так что это просто обычная картина для бытовой техники.
Потому что зачем это нужно, если пылесос из коробки извлекается один раз, а потом коробка отправляется на свалку? Вот именно, поэтому едем дальше.
Достали мы всё наше богатство, а что дальше? А дальше глаза разбегаются! У пылесоса аж восемь разных насадок: универсальная щётка, мини-электрощётка, гибкий шланг и такая же насадка. А ещё насадки для пыли и щелей, труба для возможности вертикальной уборки и под диваном и даже элемент со светодиодной подсветкой. Очень-очень всего дофига!
Соответственно, и вариантов использования такого пылесоса настолько много, что я пока что даже не нашёл им всем применение в своей квартире. Но за неделю тестов я точно определился с моим фаворитом — короткая насадка для пыли с щетиной. Почему?
Мой робот-пылесос выполняет большую часть работы убирает пыль и крошки с пола а Dreame T30 лично я бы стал использовать как вспомогательный инструмент для очистки углов, плинтусов, дверей и... ковров! С короткой насадкой удобнее добираться почти до каждого потаённого места и вычистить всё то, до чего не смог дотянуться робот.
Я из тех, кто любит поржать с китайского дизайна в автомобилях, смартфонах и прочих там ноутбуках, но конкретно этот пылесос выглядит как «что-то на богатом». Глянцевый серый корпус, матовые сменные щётки, минималистичный дисплей с не менее минималистичным интерфейсом, аккуратные элементы подсветки. Возможно, я просто давно не щупал в руках современные пылесосы. Ну, дык, и вы тоже вряд ли покупали их в последние годы? Короче, вещь красивая, не стыдная, выглядит дороже своей цены.
Если вы посмотрите на фотографию выше, то можете задать вопрос: «А что это такой за Франкенштейн с щетками по бокам?». Во-первых, посмотрите на переливающуюся цветом «металлик» крышку бака для грязи. А во-вторых, сейчас расскажу!
В коробке с пылесосом лежит что-то похожее на док-станцию, если этот элемент вообще уместно так называть. По задумке вы клеите наклейку с подсказкой на стену, просверливаете отверстия и на два дюбеля прикручиваете эту конструкцию к стене. Поздравляем! Теперь вам есть куда вешать этот пылесос, а заодно и решилась проблема с хранением насадок.
Нравится то, что в таком положении можно без проблем заряжать батарею, ведь разъем для зарядки не перекрывается пластиковыми элементами держателя. Всё продумано наперёд!
Вопрос только в том, куда такой длинный пылесос крепить? На видное место не хочется, слишком уж заметная штуковина. Далеко от розетки тоже прятать нет смысла, иначе придётся удлинитель тянуть довольно далеко. В шкаф не запихнёшь — придётся сверлить стенку, потому что двухсторонний скотч, если лепить крепление в шкафу, точно не выдержит около двух килограммов в воздухе.
Короче, я бы посоветовал прятать его за занавеской. Много места не занимает, в глаза не бросается. А если у вас есть немного пространства в кладовке или гардеробной, а рядом подведено электричество — это самый идеальный вариант!
Как он в работе
На что первом делом обращаешь внимание, когда собрался силами, взял пылесос, нажал кнопку и начал уборку? У Dreame T30 — на овальную зелёную линию, которая появляется буквально из ниоткуда. Я долго гадал что это такое: уровень заряда, цвет выбранного режима или элемент дизайна. Но всё оказалось куда интереснее.
Пылесос сам распознаёт уровень пыли и загрязнения. Если вы выбрали автоматический режим уборки, то он без вашего участия будет менять мощность всасывания и режим работы. Производитель заявляет, что распознавание происходит за 0,3 секунды. Проверить в домашних условиях это нереально, но мне кажется, что на правду вполне похоже.
Помимо этого над и под главным экраном есть две кнопки. Верхняя клавиша отвечает за автоблокировку, чтобы вам не приходилось держать палец на клавише для работы пылесоса. А вот с помощью нижней можно вручную изменять интенсивность уборки. К слову, их тут аж четыре: auto, eco, medium и turbo.
Свой икеевский коврик из прихожей я стабильно раз в несколько месяцев возил в химчистку. Робот-пылесос его нормально толком не очищал, гости топтались в уличной обуви, а девушка постоянно оставляла свои волосы (впрочем, последний пункт относится не только к коврику).
Ради интереса затестил пылесос и здесь! И, как ни странно, 190 аэроватт мощности батареечного пылесоса хватает для того, чтобы неплохо так очистить пыль и высохшую грязь. Особенно в турбо-режиме.
Кстати, заметили необычный V-образный ролик на насадке? В Dreame назвали его anti-tangle — обещают, что на него не наматываются волосы и шерсть. Более того, он наоборот должен помогать им распутаться. И это реально работает на практике! Волосы не нужно выдирать с щётки, во время уборки они автоматически перемещаются к краям, а удаляются они всего лишь одним движением руки.
Из минусов только то, что при использовании в режиме швабры пылесос очень сложно прислонить к стене в вертикальном положении с первого раза. Насадка маневренная, это помогает убираться во всех углах, но и падать он тоже будет очень часто. С непривычки об этом даже не задумываешься, а вспоминаешь только тогда, когда за спиной уже раздался неприятный звук столкновения пластикового корпуса с керамогранитом.
Что ещё из интересного? Во время уборки на дисплее высвечивается график, на котором можно смотреть уровень загрязнения. А ещё там появляются предупреждения о необходимости замены фильтра, системные ошибки (например, некорректная установка фильтра) или остаточное время уборки.
Поскольку я сильный и независимый мужчина, то на помощь с уборкой мне пришла представительница женского пола. Как думаете почему на фото она держит пылесос двумя руками? Правильно. Держать почти два килограмма в одной руке продолжительное время получится не у каждого человека. При этом у конкурентов разброс в весе достаточно большой: от 1,6 до 2,6 кг. С другой стороны, я сомневаюсь, что компактный мощный пылесос с нормальной автономностью сейчас можно сделать сильно легче.
Отдельно хочется заострить внимание на деталях. Может я не толерантен, но хочу отметить, что это тот пылесос, который совершенно не оставляет ощущения «китайского товара». То есть не скрипит и не воняет дешевым пластиком, а ощущается как дорогое устройство от какого-нибудь респектабельного производителя наподобие... ну, не знаю, Bosch.
Мало того, что везде есть аккуратные наклейки с предупреждениями в цвет пластика и хорошей печатью, гладкие углы, приятные клавиши, так ещё и на самой резине выбиты мелкие надписи. А сам фильтр? Никаких рваных углов или разорванной ткани. Вот прям вещь! Очень кайфовое качество изготовления!
Dreame обещают, что пятислойный HEPA-фильтр блокирует 99,97% загрязнителей и аллергенов размером 0,3 мкм и не дает им попасть в воздух. А ещё его можно неоднократно стирать! Мы тут не учёные и не биологи, чтобы всё это проверить в полной мере, поэтому верить или нет — решать вам.
Очищается бак для пыли и мусора тоже очень просто. Подносите пылесос к урне, открываете её, жмякаете на упругую клавишу на корпусе аппарата и вуаля! Никаких лишних телодвижений, плясок с бубном или бесконечных попыток понять, как оно всё тут устроено.
Как вам результат после опустошения «грязного» отсека? Немного пыли осталось возле резиночек, а всё остальное вылетело в корзину для мусора. Если вы перфекционист, то можно каждый раз до чистоты намывать прозрачный пластик тряпкой. Но вроде и без этих манипуляций пылесос очищается легко и полностью!
И у меня тут проблемы — надо написать о каких-то недостатках, а я не могу придумать, каких. Если в комментарии придут более опытны ребята, перепробовавшие много подобных (или конкретно этот) вертикальных пылесосов, напишите, что с ними не так.
Автономность
Вроде почти всё обсудили, но вот вопрос с автономностью я оставил напоследок. Производитель говорит, что в пылесосе установлен заменяемый литий-ионный полимерный аккумулятор, который работает в 4 раза дольше стандартного аккумулятора устройств Dreame. Ничо не понятно.
Время работы —до 90 минут (уже понятнее), при этом есть НО: полтора часа T30 готов работать только в эко-режиме. Стандартный режим подразумевает работу до 30 минут, а для борьбы с сильными загрязнениями у вас есть всего лишь... 7,5 минут! Да-да, долго убираться в турбо-режиме не выйдет.
Что меня сильно удивило, так это то, что пылесос начинает «проситься» к розетке аж при 20% заряда. Возможно, это защита от дурака, который за несколько минут решит полностью разрядить его на максимальной мощности. Но вот заряжать пылесос придётся долго: с 20% до 100% он заряжался около трёх часов.
Короче, если вы убираетесь в доме прям часами, автономности будет маловато. Ну или убираться в режиме «пропылесосил комнату — кинул пылесос на зарядку — полотёрствуешь». И так в каждой комнате.
Конкуренты
Прямо сейчас найти Dreame T30 на Яндекс.Маркете продают по цене от 24 до 30 тысяч рублей. Разброс достаточно большой. Но давайте будем откровенны: по минимальной планке купить пылесос получится разве что у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а во всех остальных городах придётся мониторить акции на том же Маркете, Ozon, Wildberries, DNS, Ситилинке и остальных. В остальное время тридцать тысяч — это средняя рыночная цена.
Dyson V8
И за эти деньги в России до сих пор можно купить «айфон среди пылесосов» — люксовый британский Dyson V8. По крайней мере, мне так всегда казалось до знакомства с Dreame T30. Честно говоря, китайцы за последние несколько лет стали настолько лучше, что даже при взгляде на Дайсон видишь не столько разницы, сколько «если этот британский пылесос сломается или нужно будет заменить щётку — офигею от цен».
Но и по формальным характеристикам Dyson не так уж крут на сегодня. Во-первых, время зарядки у V8 целых пять часов, но и автономностью похвастаться он не может. Работает в автономном режиме всего лишь до 40 минут. Во-вторых, объем пылесборника 540 мл, но при этом общая масса на целый килограмм больше. Dreame T30 со своими 1,76 кг смотрятся явно выигрышней, чем Дайсон с 2,63 кг у конкурента. При этом, как я уже упоминал, во время тестов долго держать даже 2,63-килограммовый пылесос девушке было проблематично.
Комплектация у Dyson V8 хуже: нет гибких шлангов и светодиодной подсветки. При этом тот же адаптер питания практически идентичен как по размерам, так и по цвету пластика. Сразу становится понятно, кого Dreame планировали догнать и перегнать. Наверное, рано или поздно перегонят, потому что это уже цивилизованная техника, а не китайский скрипящий пылесос, собранный на коленке из комплектующих двадцатилетней давности, как у не будем показывать пальцем, каких производителей.
Avtel G9
К конкурентам в этом ценовом сегменте можно отнести Avtel G9. Стоит он примерно столько же и даже характеристики сравнимы. Правда, отзывы на всё том же Яндекс.Маркете не радуют.
Первая проблема, с которой сталкиваются покупатели — он не может засосать рассыпавшуюся крупу. А после выключения она выпадает обратно на пол. Кто-то в комментариях оправдывает это тем, что пылесос не предназначен для крупных частиц. Но я ради интереса попробовал провести аналогичный тест на Dreame T30 и... ничего не высыпается!
При этом Avtel — американский производитель. И в 2023 г. это в РФ не то чтобы плюс, потому что найти расходники для него у вас не получится. А вот запасными деталями для Dreame T30 за несколько сотен рублей забит весь Алиэкспресс. Кто как, а я на такие вещи тоже стараюсь обращать внимание.
Итого
В конечном итоге у Dreame T30 очень много преимуществ и очень мало недостатков. На сегодняшний день он клёвый по сочетанию цены и качества: хорошие материалы, внимание к деталям, аккуратная и надежная сборка, разные режимы уборки, много насадок (8 против 6 у конкурентов) и настенный держатель.
Автономность не безлимитная, как у проводных пылесосов, но он работает дольше конкурентов, хотя и на турбо-режиме может показаться шумноватым. С другой стороны, как иначе получить огроменную мощность в таком маленьком корпусе? Придётся немного потерпеть.
Думаю, следующим этапом развития ручных вертикальных пылесосов станет попытка объединения влажной и сухой уборки в одном компактном устройстве. А если вам нужен «такой же, но для влажной уборки», потому что ковров у вас нет, есть модель под названием Dreame H12.
- Дорого и солидно выглядит
- Качественная и надёжная конструкций
- Комплектация
- Адекватная цена
- Много недорогих запчастей с доставкой из Китая
- Шумный в турбо-режиме
- Нет влажной уборки
- Тяжеловат, хотя и легче конкурентов