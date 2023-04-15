Качественный вертикальный беспроводной пылесос для тех, кто не любит уборку

Я практически уверен, что почти все вы ненавидите убираться в квартире настолько, насколько это ненавижу я. Но квартира-то пылью зарастает! Я какое-то время пробовал рисовать сам себе график и убираться со шваброй, веником и каким-нибудь там пылесосом периодически. И, как вы понимаете, под разными предлогами на этот график забивал болт. В итоге примерно год назад купил себе робота-пылесоса, чтобы полы хотя бы более-менее были чистыми.

И, таки шо вы думаете? Одного робота-пылесоса для полноценной уборки не хватает — иногда нужно лезть в, как говорят в рекламах зубных паст, «труднодоступные места» квартиры и доводить уборку до нормального вида. А для этого лучше всего подойдут вертикальные беспроводные пылесосы. В чём их плюсы и минусы, как оно всё устроено (ну, вдруг вы до сих пор классическим проводным пылесосом пользуетесь и других не знали?) и т.д. — сегодня покажем на тестовом Dreame T30.