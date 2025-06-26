Вершина крутизны роботов-пылесосов. Этот даже обслуживать может себя сам

Всего за 6 лет моей работы на Ферре, роботы-пылесосы вокруг успели проделать гигантский скачок в развитии. И даже не столько пылесосы, сколько их базовые станции. Раньше последние все были на «одно лицо»: маленькие, а из возможностей только связь с пылесосом и его зарядка. Самоочистка? Ну, тогда это было чем-то на уровне фантастики. А теперь станции могут и мусор из пылесоса после цикла уборки перегнать в пакет, и швабры помыть и высушить. Некоторые научились даже их менять — загружаешь «обойму», а пылесос уже по мере необходимости самостоятельно проводит замену на чистые

Наша модель такому пока не научилась, но зато она стала и умнее, чем предшественники, и еще более роботизированной. Хотя, казалось бы, куда сильнее? Разбираемся, какие потребности в уборке закрывает это технологическое чудо.

Технические характеристики