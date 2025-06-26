Бытовая техника
Опубликовано 26 июня 2025, 16:16
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Вершина крутизны роботов-пылесосов. Этот даже обслуживать может себя сам

Dreame X50 Ultra Complete
Какими бы крутыми ни были ручные пылесосы (а сегодня в этом сегменте бытовой техники действительно есть на что посмотреть), рано или поздно вам станет лень пользоваться даже навороченными моделями. Вот тут на помощь приходят роботы-пылесосы. Но ведь за ними тоже надо ухаживать? Не-а. Точнее, не за всеми. Рассказываем про робота, который ещё и сам себя обслуживает. Сколько такой стоит? Спойлер: много
Dreame X50 Ultra Complete
© Ferra.ru

Всего за 6 лет моей работы на Ферре, роботы-пылесосы вокруг успели проделать гигантский скачок в развитии. И даже не столько пылесосы, сколько их базовые станции. Раньше последние все были на «одно лицо»: маленькие, а из возможностей только связь с пылесосом и его зарядка. Самоочистка? Ну, тогда это было чем-то на уровне фантастики. А теперь станции могут и мусор из пылесоса после цикла уборки перегнать в пакет, и швабры помыть и высушить. Некоторые научились даже их менять — загружаешь «обойму», а пылесос уже по мере необходимости самостоятельно проводит замену на чистые

Наша модель такому пока не научилась, но зато она стала и умнее, чем предшественники, и еще более роботизированной. Хотя, казалось бы, куда сильнее? Разбираемся, какие потребности в уборке закрывает это технологическое чудо.

Технические характеристики

Dreame X50 Ultra Complete
Тип уборкиСухая и влажная
Мощность всасывания20000 Па
НавигацияPathfinder, 3D Structured Light, AI Camera, Dual Lasers, Инфракрасные датчики, Механический бампер
Система влажной уборкиDuoScrub (две вращающиеся насадки), горячая вода (до 70°C)
Автоматическая станцияДа (самоочистка пылесборника, мойка и сушка швабр горячим воздухом, автоматическое наполнение водой, автоматический долив моющего средства, самоочистка поддона базы, УФ-обеззараживание)
Емкость пылесборника (робот)395 мл
Емкость пылесборника (станция)3.2 л
Емкость резервуара для воды (робот)80 мл
Емкость резервуара для воды (станция)4.5 л (чистая), 4 л (грязная)
Время работы от аккумулятораДо 200 минут
Аккумулятор6400 мАч
Преодоление препятствийДо 6 см (система ProLeap с выдвижными ножками, две ступени), 4.2 см (одна ступень)
УправлениеПриложение, голосовое управление (Siri/Alexa/Google Assistant), видеомониторинг
ОсобенностиПодъем мопов (10.5 мм), выдвижная и поднимающаяся боковая щетка, обнаружение грязи CleanGenius™ (Smart Dirt Detection 2.0), интегрированный LED, многоэтажная карта, система "TurboForce", система лифта уборочных блоков "TripleUp Tech"
Размеры робота (ШхГхВ)350x350x89 мм (без VersaLift), 350x350x111 мм (с VersaLift)
Размеры станции (ШхГхВ)457x340x590 мм
Цена140 тысяч рублей

Полный Complete

Слово «Complete» в названии пылесоса лучше всего отражает содержимое комплекте поставки пылесоса. Да, обычно мы опускаем описание внутренностей коробки от техники, но в этот раз без такого описания не обойтись.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Ощутимый процент веса упаковки — это расходники. И, как вы уже поняли, расходников в комплекте много. Запасные швабры? Есть, целых шесть пар. HEPA-фильтры? Тоже есть, три штуки. И даже огромная бутылка с концентрированным чистящим средством в комплекте оказалась.

Нашлась даже запасная двойная швабра. Короче, покупателя снабдили почти всей витриной онлайн-магазина Dreame. За это огромный плюс.

Внешний вид

Конкретно под нашу расцветку пылесоса хочется затеять ремонт, да подороже. Ну, как-то негоже, когда вся квартира выглядит дешевле одной станции самоочистки домашнего робота-уборщика.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Она вроде и минималистична донельзя, но в то же время выбранные текстуры и использованные материалы переводят эту модель в разряд тяжелого люкса. Рядом с каким-нибудь дизайнерским комодом пылесос будет смотреться естественно и здорово.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

В довольно большой башне нашлось место для двух баков с водой: в одном пылесос хранит чистую, в другом отработанную воду. Баки больше — по 4 литра каждый. Заменить их не составляет труда, а еще они разделены при помощи цвета: в прозрачном баке находится чистая вода, в темно-сером — грязная.

Баки для воды — лишь часть автоматизированной системы. Станция самостоятельно заправляет чистую воду в резервуар робота, добавляет моющее средство из специального отсека и сливает грязную воду.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Для тех, кто хочет полностью избавиться от хлопот, есть опциональный комплект для подключения к водопроводу, превращающий X50 Ultra в практически автономное устройство (комплект для подключения продается отдельно). С ним взаимодействие с пылесосом сводится к редкой замене мешка для пыли (вместимостью 3,2 литра, хватает на 100 дней) и периодической чистке фильтра.

Сам робот не отстает от станции по уровню исполнения. Его корпус выполнен из высококачественного пластика с глянцевыми и матовыми элементами, что придает ему элегантный вид.

Двойные роликовые щетки HyperStream DuoBrush, разработанные для предотвращения спутывания волос, стали настоящим прорывом. Одна щетка имеет резиновые лопасти, другая — комбинацию резины и щетины, что позволяет эффективно собирать волосы и шерсть без необходимости частой чистки. Отлично, если дома есть длинноволосые жители или пушистые питомцы.

Отдельный плюс — отказ от механизмов в некоторых местах. Например, в крышке. Она больше не является частью пылесоса и держится на корпусе на магнитах. Держится плотно, люфта я не заметил. И таким же способом к пылесосы крепятся швабры. Только в случае их замены, электроника пылесоса обнаружит это и сопроводит процесс приятным звуком. Мелочь, а приятно.

Р — роботизация

Когда пороги между комнатами становятся головной болью для робота-пылесоса, на сцену выходит герой обзора. Его фишка — система ProLeap с выдвижными ногами, которые без труда штурмуют пороги и ступени высотой до 6 см. Представьте: переход из кухни в гостиную с ковром или высоким порогом — и пылесос не буксует, не пытается судорожно переехать их. Он буквально перешагивает препятствия.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Однако не стоит рассчитывать, что X50 Ultra Complete сможет забираться по лестницам на второй этаж вашего дома. Проверили, пока не может.

Специальной роботизированной руки для сбора с пола носков и прочих предметов гардероба у X50 Ultra нет (хотя такое мы видели на фабрике Dreame, репортаж вы можете прочитать тут, однако он все еще может похвастаться шваброй, которая выдвигается на 4 см, чтобы вычистить в помещении и углы, и зоны вдоль стен с таким упорством, с каким вам было бы лень.

Сдвоенная щетка!

Сдвоенная щетка!

© Ferra.ru

Если на пути пылесоса появится ковер, который не надо мыть, автоматика поднимет швабры почти на сантиметр, чтобы оставить его в целости и сохранности.

А еще у него есть боковая щётка SideReach, подхватывающая крошки и пыль из самых труднодоступных мест. Это спасение для кухни, где после готовки в углу остаются следы муки, и прочий мелкий мусор. Ну или для коридора, где у плинтуса скапливается мелкий сор от обуви.

Что делать со швабрами уборки в грязных зонах? Конечно же мыть, но вам этого делать не придется. На станции PowerDock швабры промываются горячей водой при температуре 80 градусов по Цельсию. Про их сушку базовая станция тоже не забывает.

Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Ну и главное — пылесос умеет менять свою высоту. Что он для этого делает? Нет, в приору из региона «05» X50 Ultra не превращается, а высоту он меняет сверху: он опускает лидар внутрь корпуса и ориентируется в пространстве при помощи боковых датчиков и датчиков на днище корпуса.

Управление

Dreame X50 Ultra Complete «со свистом» интегрируется в умные дома под управлением Алисы от Яндекса. Чтобы подключить его к «красной» экосистеме, сначала нужно установить приложения Dreamehome и Дом с Алисой из App Store или Google Play. В Dreamehome следует войти в аккаунт или зарегистрироваться, чтобы настроить пылесос. Еще пара шагов, и после этого он будет готов к управлению через Алису.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Если умного дома пока нет, раздавать команды можно и голосом, но уже на английском языке. Воспитать дома билингва при помощи пылесоса? Ни слова больше.

В уже упомянутом приложении-компаньоне Dreamehome можно настроить все. От используемых на рабочем столе виджетов, до поведения пылесоса в отдельных комнатах и просканированных заранее зонах.

Dreame X50 Ultra Complete

© Ferra.ru

Не отходя далеко от настроек, можно найти и режим камеры с возможностью управления не только камерой, но и роботом, словно это и не пылесос, а дрон на колесах. Качество явно не для публикации на фотостоках, но его хватит, чтобы понаблюдать за своим питомцем, пока вы находитесь на работе. Ну или не за питомцем, но мы вам, если что, такого не говорили.

Конкуренты

Dreame X50 Ultra CompleteiRobot Roomba s9+Trouver Z50 Ultra
Тип уборкиСухая и влажнаяСухаяСухая и влажная (комбинированная)
Мощность всасывания20000 ПаНе указана явно в Па, "в 40 раз выше Roomba 600 серии" (примерно 7 кПа)19000 Па
НавигацияPathfinder, 3D Structured Light, AI Camera, Dual Lasers, Инфракрасные датчики, Механический бамперОптическая навигация, датчики движения вдоль стен, обнаружения препятствий, перемещения, перепада высоты, степени загрязнения, столкновенияLiDAR, датчик края, датчик препятствий
Система влажной уборкиDuoScrub (две вращающиеся насадки), горячая вода (до 70°C)Отсутствует (только сухая уборка)Вращающийся валик, 4 форсунки, регулируемый уровень подачи воды, подъемный чистящий модуль (моп)
Автоматическая станцияДа (самоочистка пылесборника, мойка и сушка швабр горячим воздухом, автоматическое наполнение водой, автоматический долив моющего средства, самоочистка поддона базы, УФ-обеззараживание)Самоочистка пылесборника, антиаллергенная системаДа (самоочистка пылесборника, автоматическая мойка и сушка швабры, автоматическая заправка водой, автоматический долив моющего средства)
Емкость пылесборника (робот)395 мл550 мл300 мл
Емкость пылесборника (станция)3.2 лДо 30 контейнеров (мешок)Не указана (но есть функция самоочистки)
Емкость резервуара для воды (робот)80 млОтсутствует100 мл
Емкость резервуара для воды (станция)4.5 л (чистая), 4 л (грязная)Отсутствует4.5 л (чистая), 4 л (грязная)
Время работы от аккумулятораДо 200 минут75 минут (возможно, до 120 минут для некоторых комплектаций)До 200 минут
Аккумулятор6400 мАч1800 мАч6400 мАч
Преодоление препятствийДо 6 см (система ProLeap с выдвижными ножками, две ступени), 4.2 см (одна ступень)До 2 см2.2 см
УправлениеПриложение, голосовое управление (Siri/Alexa/Google Assistant), видеомониторингПриложение, голосовое управлениеПриложение, голосовое управление
ОсобенностиПодъем мопов (10.5 мм), выдвижная и поднимающаяся боковая щетка, обнаружение грязи CleanGenius™ (Smart Dirt Detection 2.0), интегрированный LED, многоэтажная карта, система "TurboForce", система лифта уборочных блоков "TripleUp Tech"Технология PerfectEdge® (уборка углов и вдоль стен), Dirt Detect™ Technology, Imprint® Smart Mapping, идеален для домов с животными, фильтр тонкой очистки (HEPA-фильтр)Подъем тряпки на ковре, подъем боковой щетки, подъем турбощетки, датчик загрязнения, локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автоматическое увеличение мощности на ковре, HEPA-фильтр
Размеры робота (ШхГхВ)350x350x89 мм (без VersaLift), 350x350x111 мм (с VersaLift)311.1 х 311.1 х 88.9 ммКруглый (размеры не указаны явно)
Размеры станции (ШхГхВ)457x340x590 мм29.2 x 38 x 48.3 смНе указаны
Цена140 тысяч рублей110 тысяч рублей130 тысяч рублей

iRobot Roomba s9+

iRobot Roomba s9+

iRobot Roomba s9+

© Robotobzor

Допустим, вы решили потратить больше ста тысяч на робота, который будет убираться у вас дома. 130 тысяч за пылесос? Многовато. И если вы решите сэкономить на этом этапе, то вот к чему придется готовиться.

Идентичная расцветка, цена огромная, башня высокая — все, как и должно быть. Но чего-то в пылесосе явно не хватает. Чего? Правильно, влажной уборки. Да и все, на что способна система самоочистки этой «румбы» — обычный перегон пыли из пылесоса в башню. Как-то маловато за такие деньги.

Да и дизайн, несмотря на схожесть цветовой палитры, тут сильно проигрывает. Пропорции? Тут про них забыли. В итоге башня смотрится слишком худой в сравнении с самим пылесосом. Форма пылесоса, кстати, тоже вызывает вопросы.

Trouver Z50

Trouver Z50

Trouver Z50

© Trouver

Пылесос с самой нестандартной станцией на рынке. Пока у остальных производителей над пылесосом красуется один большой отсек с отсеками поменьше внутри, тут все три емкости выглядят симметрично и круто. И если герой обзора при довольно броском дизайне выглядит универсально, то Trouver Z50 так и просится в перегруженный «хай-теком» антураж.

Правда, таких крутых швабр, как у Dreame X50 Ultra, у «трувера» нет. Только классическая тряпочка, как из моделей прошлых поколений. Поэтому убирать в углах и драить пол возле плинтусов с такой же эффективностью у него вряд ли получится.

Итого

Идеальный пылесос для любого помещения, который к текущей версии научился многим полезным вещам. Во-первых, теперь он лучше справляется с препятствиями из-за появления механизированной ноги, которая позволяет ему перешагивать препятствия.

Во-вторых, пылесос больше не наматывает километры волос на свою щетку, потому что сама щетка сильно изменилась. Теперь это не одна щетка, а сразу две, но в рамках одного механизма. Износилась? Можно вынуть из коробки запасную.

Адово дорого, но если вы искали САМЫЙ лучший робот-пылесос — это он

Адово дорого, но если вы искали САМЫЙ лучший робот-пылесос — это он

© Ferra.ru

Распознавание мусора, самоочистка, подключение напрямую к водопроводной системе и удобное обслуживание — вот за это вы платите такие деньги. Купили, установили, и забыли про пылесос на ближайшие месяцы. Все это время пылесос сможет заботиться о себе сам (ну и о владельце, куда без этого).

Не стоит забывать, что у Dreame стало лучше с доступностью расходников. Их тут и в комплекте, конечно, хоть отбавляй, но через год они вам всяко понадобятся. А тут и оффлайн-магазин в Москве есть, поэтому в регионы фильтры и швабры можно заказывать напрямую из Москвы, а не из Китая. Не самый очевидный, но все же плюс перед менее известными конкурентами.