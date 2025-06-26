Вершина крутизны роботов-пылесосов. Этот даже обслуживать может себя сам

Вершина крутизны роботов-пылесосов. Этот даже обслуживать может себя самDreame X50 Ultra Complete
Всего за 6 лет моей работы на Ферре, роботы-пылесосы вокруг успели проделать гигантский скачок в развитии. И даже не столько пылесосы, сколько их базовые станции. Раньше последние все были на «одно лицо»: маленькие, а из возможностей только связь с пылесосом и его зарядка. Самоочистка? Ну, тогда это было чем-то на уровне фантастики. А теперь станции могут и мусор из пылесоса после цикла уборки перегнать в пакет, и швабры помыть и высушить. Некоторые научились даже их менять — загружаешь «обойму», а пылесос уже по мере необходимости самостоятельно проводит замену на чистые
Наша модель такому пока не научилась, но зато она стала и умнее, чем предшественники, и еще более роботизированной. Хотя, казалось бы, куда сильнее? Разбираемся, какие потребности в уборке закрывает это технологическое чудо.
Технические характеристики
|Dreame X50 Ultra Complete
|Тип уборки
|Сухая и влажная
|Мощность всасывания
|20000 Па
|Навигация
|Pathfinder, 3D Structured Light, AI Camera, Dual Lasers, Инфракрасные датчики, Механический бампер
|Система влажной уборки
|DuoScrub (две вращающиеся насадки), горячая вода (до 70°C)
|Автоматическая станция
|Да (самоочистка пылесборника, мойка и сушка швабр горячим воздухом, автоматическое наполнение водой, автоматический долив моющего средства, самоочистка поддона базы, УФ-обеззараживание)
|Емкость пылесборника (робот)
|395 мл
|Емкость пылесборника (станция)
|3.2 л
|Емкость резервуара для воды (робот)
|80 мл
|Емкость резервуара для воды (станция)
|4.5 л (чистая), 4 л (грязная)
|Время работы от аккумулятора
|До 200 минут
|Аккумулятор
|6400 мАч
|Преодоление препятствий
|До 6 см (система ProLeap с выдвижными ножками, две ступени), 4.2 см (одна ступень)
|Управление
|Приложение, голосовое управление (Siri/Alexa/Google Assistant), видеомониторинг
|Особенности
|Подъем мопов (10.5 мм), выдвижная и поднимающаяся боковая щетка, обнаружение грязи CleanGenius™ (Smart Dirt Detection 2.0), интегрированный LED, многоэтажная карта, система "TurboForce", система лифта уборочных блоков "TripleUp Tech"
|Размеры робота (ШхГхВ)
|350x350x89 мм (без VersaLift), 350x350x111 мм (с VersaLift)
|Размеры станции (ШхГхВ)
|457x340x590 мм
|Цена
|140 тысяч рублей
Полный Complete
Слово «Complete» в названии пылесоса лучше всего отражает содержимое комплекте поставки пылесоса. Да, обычно мы опускаем описание внутренностей коробки от техники, но в этот раз без такого описания не обойтись.
Ощутимый процент веса упаковки — это расходники. И, как вы уже поняли, расходников в комплекте много. Запасные швабры? Есть, целых шесть пар. HEPA-фильтры? Тоже есть, три штуки. И даже огромная бутылка с концентрированным чистящим средством в комплекте оказалась.
Нашлась даже запасная двойная швабра. Короче, покупателя снабдили почти всей витриной онлайн-магазина Dreame. За это огромный плюс.
Внешний вид
Конкретно под нашу расцветку пылесоса хочется затеять ремонт, да подороже. Ну, как-то негоже, когда вся квартира выглядит дешевле одной станции самоочистки домашнего робота-уборщика.
Она вроде и минималистична донельзя, но в то же время выбранные текстуры и использованные материалы переводят эту модель в разряд тяжелого люкса. Рядом с каким-нибудь дизайнерским комодом пылесос будет смотреться естественно и здорово.
В довольно большой башне нашлось место для двух баков с водой: в одном пылесос хранит чистую, в другом отработанную воду. Баки больше — по 4 литра каждый. Заменить их не составляет труда, а еще они разделены при помощи цвета: в прозрачном баке находится чистая вода, в темно-сером — грязная.
Баки для воды — лишь часть автоматизированной системы. Станция самостоятельно заправляет чистую воду в резервуар робота, добавляет моющее средство из специального отсека и сливает грязную воду.
Для тех, кто хочет полностью избавиться от хлопот, есть опциональный комплект для подключения к водопроводу, превращающий X50 Ultra в практически автономное устройство (комплект для подключения продается отдельно). С ним взаимодействие с пылесосом сводится к редкой замене мешка для пыли (вместимостью 3,2 литра, хватает на 100 дней) и периодической чистке фильтра.
Сам робот не отстает от станции по уровню исполнения. Его корпус выполнен из высококачественного пластика с глянцевыми и матовыми элементами, что придает ему элегантный вид.
Двойные роликовые щетки HyperStream DuoBrush, разработанные для предотвращения спутывания волос, стали настоящим прорывом. Одна щетка имеет резиновые лопасти, другая — комбинацию резины и щетины, что позволяет эффективно собирать волосы и шерсть без необходимости частой чистки. Отлично, если дома есть длинноволосые жители или пушистые питомцы.
Отдельный плюс — отказ от механизмов в некоторых местах. Например, в крышке. Она больше не является частью пылесоса и держится на корпусе на магнитах. Держится плотно, люфта я не заметил. И таким же способом к пылесосы крепятся швабры. Только в случае их замены, электроника пылесоса обнаружит это и сопроводит процесс приятным звуком. Мелочь, а приятно.
Р — роботизация
Когда пороги между комнатами становятся головной болью для робота-пылесоса, на сцену выходит герой обзора. Его фишка — система ProLeap с выдвижными ногами, которые без труда штурмуют пороги и ступени высотой до 6 см. Представьте: переход из кухни в гостиную с ковром или высоким порогом — и пылесос не буксует, не пытается судорожно переехать их. Он буквально перешагивает препятствия.
Однако не стоит рассчитывать, что X50 Ultra Complete сможет забираться по лестницам на второй этаж вашего дома. Проверили, пока не может.
Специальной роботизированной руки для сбора с пола носков и прочих предметов гардероба у X50 Ultra нет (хотя такое мы видели на фабрике Dreame, репортаж вы можете прочитать тут, однако он все еще может похвастаться шваброй, которая выдвигается на 4 см, чтобы вычистить в помещении и углы, и зоны вдоль стен с таким упорством, с каким вам было бы лень.
Если на пути пылесоса появится ковер, который не надо мыть, автоматика поднимет швабры почти на сантиметр, чтобы оставить его в целости и сохранности.
А еще у него есть боковая щётка SideReach, подхватывающая крошки и пыль из самых труднодоступных мест. Это спасение для кухни, где после готовки в углу остаются следы муки, и прочий мелкий мусор. Ну или для коридора, где у плинтуса скапливается мелкий сор от обуви.
Что делать со швабрами уборки в грязных зонах? Конечно же мыть, но вам этого делать не придется. На станции PowerDock швабры промываются горячей водой при температуре 80 градусов по Цельсию. Про их сушку базовая станция тоже не забывает.
Ну и главное — пылесос умеет менять свою высоту. Что он для этого делает? Нет, в приору из региона «05» X50 Ultra не превращается, а высоту он меняет сверху: он опускает лидар внутрь корпуса и ориентируется в пространстве при помощи боковых датчиков и датчиков на днище корпуса.
Управление
Dreame X50 Ultra Complete «со свистом» интегрируется в умные дома под управлением Алисы от Яндекса. Чтобы подключить его к «красной» экосистеме, сначала нужно установить приложения Dreamehome и Дом с Алисой из App Store или Google Play. В Dreamehome следует войти в аккаунт или зарегистрироваться, чтобы настроить пылесос. Еще пара шагов, и после этого он будет готов к управлению через Алису.
Если умного дома пока нет, раздавать команды можно и голосом, но уже на английском языке. Воспитать дома билингва при помощи пылесоса? Ни слова больше.
В уже упомянутом приложении-компаньоне Dreamehome можно настроить все. От используемых на рабочем столе виджетов, до поведения пылесоса в отдельных комнатах и просканированных заранее зонах.
Не отходя далеко от настроек, можно найти и режим камеры с возможностью управления не только камерой, но и роботом, словно это и не пылесос, а дрон на колесах. Качество явно не для публикации на фотостоках, но его хватит, чтобы понаблюдать за своим питомцем, пока вы находитесь на работе. Ну или не за питомцем, но мы вам, если что, такого не говорили.
Конкуренты
|Dreame X50 Ultra Complete
|iRobot Roomba s9+
|Trouver Z50 Ultra
|Тип уборки
|Сухая и влажная
|Сухая
|Сухая и влажная (комбинированная)
|Мощность всасывания
|20000 Па
|Не указана явно в Па, "в 40 раз выше Roomba 600 серии" (примерно 7 кПа)
|19000 Па
|Навигация
|Pathfinder, 3D Structured Light, AI Camera, Dual Lasers, Инфракрасные датчики, Механический бампер
|Оптическая навигация, датчики движения вдоль стен, обнаружения препятствий, перемещения, перепада высоты, степени загрязнения, столкновения
|LiDAR, датчик края, датчик препятствий
|Система влажной уборки
|DuoScrub (две вращающиеся насадки), горячая вода (до 70°C)
|Отсутствует (только сухая уборка)
|Вращающийся валик, 4 форсунки, регулируемый уровень подачи воды, подъемный чистящий модуль (моп)
|Автоматическая станция
|Да (самоочистка пылесборника, мойка и сушка швабр горячим воздухом, автоматическое наполнение водой, автоматический долив моющего средства, самоочистка поддона базы, УФ-обеззараживание)
|Самоочистка пылесборника, антиаллергенная система
|Да (самоочистка пылесборника, автоматическая мойка и сушка швабры, автоматическая заправка водой, автоматический долив моющего средства)
|Емкость пылесборника (робот)
|395 мл
|550 мл
|300 мл
|Емкость пылесборника (станция)
|3.2 л
|До 30 контейнеров (мешок)
|Не указана (но есть функция самоочистки)
|Емкость резервуара для воды (робот)
|80 мл
|Отсутствует
|100 мл
|Емкость резервуара для воды (станция)
|4.5 л (чистая), 4 л (грязная)
|Отсутствует
|4.5 л (чистая), 4 л (грязная)
|Время работы от аккумулятора
|До 200 минут
|75 минут (возможно, до 120 минут для некоторых комплектаций)
|До 200 минут
|Аккумулятор
|6400 мАч
|1800 мАч
|6400 мАч
|Преодоление препятствий
|До 6 см (система ProLeap с выдвижными ножками, две ступени), 4.2 см (одна ступень)
|До 2 см
|2.2 см
|Управление
|Приложение, голосовое управление (Siri/Alexa/Google Assistant), видеомониторинг
|Приложение, голосовое управление
|Приложение, голосовое управление
|Особенности
|Подъем мопов (10.5 мм), выдвижная и поднимающаяся боковая щетка, обнаружение грязи CleanGenius™ (Smart Dirt Detection 2.0), интегрированный LED, многоэтажная карта, система "TurboForce", система лифта уборочных блоков "TripleUp Tech"
|Технология PerfectEdge® (уборка углов и вдоль стен), Dirt Detect™ Technology, Imprint® Smart Mapping, идеален для домов с животными, фильтр тонкой очистки (HEPA-фильтр)
|Подъем тряпки на ковре, подъем боковой щетки, подъем турбощетки, датчик загрязнения, локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автоматическое увеличение мощности на ковре, HEPA-фильтр
|Размеры робота (ШхГхВ)
|350x350x89 мм (без VersaLift), 350x350x111 мм (с VersaLift)
|311.1 х 311.1 х 88.9 мм
|Круглый (размеры не указаны явно)
|Размеры станции (ШхГхВ)
|457x340x590 мм
|29.2 x 38 x 48.3 см
|Не указаны
|Цена
|140 тысяч рублей
|110 тысяч рублей
|130 тысяч рублей
iRobot Roomba s9+
Допустим, вы решили потратить больше ста тысяч на робота, который будет убираться у вас дома. 130 тысяч за пылесос? Многовато. И если вы решите сэкономить на этом этапе, то вот к чему придется готовиться.
Идентичная расцветка, цена огромная, башня высокая — все, как и должно быть. Но чего-то в пылесосе явно не хватает. Чего? Правильно, влажной уборки. Да и все, на что способна система самоочистки этой «румбы» — обычный перегон пыли из пылесоса в башню. Как-то маловато за такие деньги.
Да и дизайн, несмотря на схожесть цветовой палитры, тут сильно проигрывает. Пропорции? Тут про них забыли. В итоге башня смотрится слишком худой в сравнении с самим пылесосом. Форма пылесоса, кстати, тоже вызывает вопросы.
Trouver Z50
Пылесос с самой нестандартной станцией на рынке. Пока у остальных производителей над пылесосом красуется один большой отсек с отсеками поменьше внутри, тут все три емкости выглядят симметрично и круто. И если герой обзора при довольно броском дизайне выглядит универсально, то Trouver Z50 так и просится в перегруженный «хай-теком» антураж.
Правда, таких крутых швабр, как у Dreame X50 Ultra, у «трувера» нет. Только классическая тряпочка, как из моделей прошлых поколений. Поэтому убирать в углах и драить пол возле плинтусов с такой же эффективностью у него вряд ли получится.
Итого
Идеальный пылесос для любого помещения, который к текущей версии научился многим полезным вещам. Во-первых, теперь он лучше справляется с препятствиями из-за появления механизированной ноги, которая позволяет ему перешагивать препятствия.
Во-вторых, пылесос больше не наматывает километры волос на свою щетку, потому что сама щетка сильно изменилась. Теперь это не одна щетка, а сразу две, но в рамках одного механизма. Износилась? Можно вынуть из коробки запасную.
Распознавание мусора, самоочистка, подключение напрямую к водопроводной системе и удобное обслуживание — вот за это вы платите такие деньги. Купили, установили, и забыли про пылесос на ближайшие месяцы. Все это время пылесос сможет заботиться о себе сам (ну и о владельце, куда без этого).
Не стоит забывать, что у Dreame стало лучше с доступностью расходников. Их тут и в комплекте, конечно, хоть отбавляй, но через год они вам всяко понадобятся. А тут и оффлайн-магазин в Москве есть, поэтому в регионы фильтры и швабры можно заказывать напрямую из Москвы, а не из Китая. Не самый очевидный, но все же плюс перед менее известными конкурентами.