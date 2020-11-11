Протестировали один из крутейших пылесосов 2020 года, хоть вам такой и не по карману

“Триггер”, как у пистолета — включение пылесоса. Точнее так — пылесос работает, пока вы держите триггер нажатым. Кнопка на батарее позволяет вынуть батарею, а красный рычаг на пылесборнике пригодится для очистки последнего, но об этом чуть ниже.

Модель пылесоса, которая приехала ко мне на обзор, имела серебристо-золотистое покрытие и фиолетовую раскраску фильтра.

Возможности

Помимо того, что Dyson V11 absolute extra+ — это, очевидно, пылесос (да ещё и беспроводной), стоит прежде всего поговорить о том, что отличает именно эту модель от других, а потом уже рассмотреть стандартные функции.

На верхней части фильтра расположен ЖК-дисплей, на котором отображается выбранный режим работы и прогноз по времени. Причём, при первом включении пылесоса он попросил меня выбрать язык.