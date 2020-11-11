Протестировали один из крутейших пылесосов 2020 года, хоть вам такой и не по карману
Внешний вид
Если вы вдруг не знали, Dyson — именно та компания, которая, фактически, определила внешний вид современного беспроводного пылесоса. В формате модуля с батареей и пылесборником, на который навешиваются насадки, в том числе, через удлинитель:
Заводской набор весьма богат на самые разные насадки:
Если захотеть попридираться (ради объективности обзора), то недостаток могу отметить только в обязательном креплении на стену. Точнее так — можно и не крепить, но тогда стоять пылесос не будет, придётся хранить его в лежачем состоянии. У Samsung, например, есть решение, когда похожий пылесос крепится на специальную подставку и не надо сверлить стены.
Впрочем, вторая придирка — даже если прикрепить “вешалку” к стене (она в комплекте, как и набор саморезов с дюбелями), то зарядка подключается к пылесосу, на мой взгляд, не самым надёжным способом. В том смысле, что через полгода не очень аккуратной эксплуатации разъём зарядки может и сломаться (а может и нет — времени это проверить у меня, по объективным причинам, не было).
Последняя придирка — трубка-удлинитель имеет фиксированную длину, но в процессе тестирования я не ощутил каких-либо связанных с этим неудобств. Но было бы лучше, если б она раскладывалась.
Итак, по остальному: в комплекте 9 насадок, из которых лично я активнее всего использовал классическую турбо-щётку и узкую насадку.
Кстати, последняя представлена аж в двух вариантах! И одна из них уже умеет удлиняться, и более того — её выдвижная часть сделана из чего-то гибкого и может слегка изгибаться. Учитывая, что данную насадку обычно используют как раз для уборки в труднодоступных узких местах, это весьма кстати. Также на неё можно прикрепить мини-насадку с щёткой.
Дополнительно можно использовать “колено” — например, если требуется пропылесосить верхнюю часть шкафа.
Все кнопки и рычаги (кроме кнопки выбора режима работы) на пылесосе выделены красным — это тоже удобно. Кнопки на насадках отвечают за их отсоединение, кнопки на пылесосе — за разные функции.
“Триггер”, как у пистолета — включение пылесоса. Точнее так — пылесос работает, пока вы держите триггер нажатым. Кнопка на батарее позволяет вынуть батарею, а красный рычаг на пылесборнике пригодится для очистки последнего, но об этом чуть ниже.
Модель пылесоса, которая приехала ко мне на обзор, имела серебристо-золотистое покрытие и фиолетовую раскраску фильтра.
Возможности
Помимо того, что Dyson V11 absolute extra+ — это, очевидно, пылесос (да ещё и беспроводной), стоит прежде всего поговорить о том, что отличает именно эту модель от других, а потом уже рассмотреть стандартные функции.
На верхней части фильтра расположен ЖК-дисплей, на котором отображается выбранный режим работы и прогноз по времени. Причём, при первом включении пылесоса он попросил меня выбрать язык.
Но что гораздо важнее (если говорить об отличиях от других моделей) — это способность прогнозировать время уборки при выбранном режиме, а точнее — время разрядки аккумулятора. Режима у пылесоса три — экономичный, оптимальный и турбо, они переключаются однократным нажатием на верхнюю кнопку.
Как читатель, наверное, уже догадался — экономичный режим самый тихий, а также самый долгий. В этом режиме в моей квартире пылесос прогнозировал около 60–70 минут работы.
Оптимальный — это одновременно и средний режим, и он действительно оптимальный. Мощности достаточно для большинства сценариев уборки, а время работы аккумулятора в таком режиме — 45 минут.
Турбо-режим пригодится, когда нужно, например, пропылесосить ковёр с глубоко въевшейся грязью. Время работы в таком режиме всего минут 10.
Следующее важное, на мой взгляд, отличие данной модели от других — удобное освобождение пылесборника от пыли. Достаточно отсоединить все насадки, а после — потянуть красный рычаг вниз. В нижней части пылесборника откроется люк, и пыль упадёт в мусорное ведро (разумеется, и проделывать эти операции стоит только над мусорным ведром). В целом это гораздо удобнее (и гигиеничнее) отсоединения контейнера для пыли с последующим вытряхиванием — не нужно ничего лишнего трогать, отсоединять и т.п.
Ну и последнее — фильтр здесь моющийся, и менять его необязательно. Сам фильтр способен задерживать до 99,97% частиц размером до 0,3 микрона.
Уборка
Пылесос обладает внушительной мощностью всасывания — 220 Вт, за это отвечает фирменный двигатель, вращающийся со скоростью . Да, возможно вы помните, как ваш старый “Тайфун” из 90-х мог работать и на 600 и на 900 Вт, но, во-первых, это была не мощность всасывания, а потребляемая электрическая мощность. У тестируемой модели её максимальное значение составляет 610 Вт. Во-вторых, со времён “Тайфунов” и “Ракет” много воды утекло — в частности, стал использоваться циклонный механизм, повышающий эффективность всасывания, появились турбощётки, которые “загоняют” пыль внутрь пылесоса за счёт вращения. В тестируемой модели валик турбощётки вращается со скоростью 60 оборотов в секунду.
В турбо-режиме Dyson V11 absolute extra+ почти “примагничивается” к полу, а для большинства сценариев уборки достаточно оптимального режима.
Ну или так скажу — во время тестирования я не сталкивался с недостатком запаса мощности. На одном заряде можно полностью пропылесосить двухкомнатную квартиру, включая кухню и коридор — даже если изредка переходить в режим “Турбо”.
Конкуренты
|Dyson V11 absolute extra+
|Samsung Powerstick Jet 90 complete
|Xiaomi Roidmi NEX X2
|Уровень шума
|88 дБ
|86 дБ
|77 дБ
|Максимальная мощность всасывания
|220 Вт
|200 Вт
|150 Вт
|Потребляемая мощность
|610 Вт
|550 Вт
|435 Вт
|Объём контейнера
|0,76 л
|0,5 л
|0,55 л
|Габариты
|261х1286х250 мм
|250х1136х215 мм
|259x1191x164 мм
|Масса
|3,09 кг
|2,7 кг
|2,7 кг
|Цена
|55 тысяч рублей
|60 тысяч рублей
|32 тысячи рублей
Пылесосы Dyson традиционно стоят дорого, но, уж извините за каламбур, они того стоят. Но именно поэтому я решил подбирать конкурентов тоже “на все деньги”, по крайней мере, из того, что есть у компаний.
Samsung Powerstick Jet 90 complete
Обзор этого пылесоса был у нас год назад, но упомянуть здесь его хочется не только поэтому. Один из самых дорогих пылесосов от Samsung имеет в комплекте ножку-подставку, на которой можно хранить и сам пылесос, и две насадки, и не вешать ничего на стену. Для сменных квартир это весьма удобно, да и не для сменных тоже — зачем сверлить, если можно не сверлить? Плюс, пылесос от Samsung будет немного легче, но по основным функциям (мощности всасывания и объёму контейнера) немного всё же проигрывает.
Без подставки есть у Samsung модели и подешевле.
Xiaomi Roidmi NEX X2
Поскольку мнение сектантов “сяоми луДше” сегодня весьма популярно, привожу в качестве антипримера самую “навороченную” модель этой компании. Да, стоит почти в два раза дешевле, и даже может похвастаться компактностью, но по мощности всасывания ближе скорее к “электровеникам”, тогда как и Dyson, и упомянутый Samsung — это полноценная замена традиционным проводным пылесосам.
Итого
Я помню, как беспроводные пылесосы только появлялись на рынке — да-да, те самые “электровеники”. Многие из них были удобными, однако их мощность оставляла желать лучшего и держать “проводной” пылесос дома всё равно приходилось. Первыми ситуацию переломили как раз Dyson, и компания до сих пор остаётся лидером по мощности всасывания на рынке.
Да, это недёшево. Но, как мы видим, конкуренты могут быть и дороже, а когда значительно дешевле — то и соответственно хуже. В остальном, Dyson V11 absolute extra+ — оправдывающий свою цену пылесос, которому даже если попридираться, особо нечего предъявить. Ну да, могли бы положить такую же подставку как у Samsung или придумать какое-то более эффективное и надёжное подключение к зарядке на “вешалке”, но к эксплуатационным характеристикам никаких претензий лично у меня нет.
- Высокая мощность всасывания
- Моющийся фильтр
- Богатая комплектация
- Хорошая автономность
- Дорого!
- Отсутствие подставки в комплекте