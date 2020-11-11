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Бытовая техника
Сегодня 09:00

Протестировали один из крутейших пылесосов 2020 года, хоть вам такой и не по карману

Dyson V11 Absolute Extra+
9
/10
Оценка по версии Ferra
Dyson V11 absolute extra+
Dyson в бытовой технике — это такой Apple. Кто-то считает, что слишком огромная оценка, но мало кто всерьёз будет спорить, что они делают качественные и технологичные штуковины. А Dyson V11 Absolute Extra+ — улучшенный вариант флагманской модели пылесоса Absolute Extra (добавили насадок в комплект), который по возможностям находится между оригинальной моделью и Absolute Extra Pro. Как и следовало ожидать, пылесос не дешёвый, а потому давайте разберёмся — за что просят такие деньги, и стоит ли его покупать.

Внешний вид

Если вы вдруг не знали, Dyson — именно та компания, которая, фактически, определила внешний вид современного беспроводного пылесоса. В формате модуля с батареей и пылесборником, на который навешиваются насадки, в том числе, через удлинитель:

Пылесос Dyson V11 absolute extra+

Заводской набор весьма богат на самые разные насадки:

Полный комплект пылесоса Dyson V11 absolute extra+

Если захотеть попридираться (ради объективности обзора), то недостаток могу отметить только в обязательном креплении на стену. Точнее так — можно и не крепить, но тогда стоять пылесос не будет, придётся хранить его в лежачем состоянии. У Samsung, например, есть решение, когда похожий пылесос крепится на специальную подставку и не надо сверлить стены.

Весьма информативный скриншот с оф.сайта Dyson

Впрочем, вторая придирка — даже если прикрепить “вешалку” к стене (она в комплекте, как и набор саморезов с дюбелями), то зарядка подключается к пылесосу, на мой взгляд, не самым надёжным способом. В том смысле, что через полгода не очень аккуратной эксплуатации разъём зарядки может и сломаться (а может и нет — времени это проверить у меня, по объективным причинам, не было).

Есть сомнения в надёжности такого штекера зарядки, особенно учитывая, что пылесос (при креплении на стену) будет на этом висеть

Последняя придирка — трубка-удлинитель имеет фиксированную длину, но в процессе тестирования я не ощутил каких-либо связанных с этим неудобств. Но было бы лучше, если б она раскладывалась.

Итак, по остальному: в комплекте 9 насадок, из которых лично я активнее всего использовал классическую турбо-щётку и узкую насадку.

Кстати, последняя представлена аж в двух вариантах! И одна из них уже умеет удлиняться, и более того — её выдвижная часть сделана из чего-то гибкого и может слегка изгибаться. Учитывая, что данную насадку обычно используют как раз для уборки в труднодоступных узких местах, это весьма кстати. Также на неё можно прикрепить мини-насадку с щёткой.

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Дополнительно можно использовать “колено” — например, если требуется пропылесосить верхнюю часть шкафа.

Все кнопки и рычаги (кроме кнопки выбора режима работы) на пылесосе выделены красным — это тоже удобно. Кнопки на насадках отвечают за их отсоединение, кнопки на пылесосе — за разные функции.

Dyson V11 absolute extra+

“Триггер”, как у пистолета — включение пылесоса. Точнее так — пылесос работает, пока вы держите триггер нажатым. Кнопка на батарее позволяет вынуть батарею, а красный рычаг на пылесборнике пригодится для очистки последнего, но об этом чуть ниже.

Модель пылесоса, которая приехала ко мне на обзор, имела серебристо-золотистое покрытие и фиолетовую раскраску фильтра.

Возможности

Помимо того, что Dyson V11 absolute extra+ — это, очевидно, пылесос (да ещё и беспроводной), стоит прежде всего поговорить о том, что отличает именно эту модель от других, а потом уже рассмотреть стандартные функции.

На верхней части фильтра расположен ЖК-дисплей, на котором отображается выбранный режим работы и прогноз по времени. Причём, при первом включении пылесоса он попросил меня выбрать язык.

ЖК-дисплей Dyson V11 absolute extra+

Но что гораздо важнее (если говорить об отличиях от других моделей) — это способность прогнозировать время уборки при выбранном режиме, а точнее — время разрядки аккумулятора. Режима у пылесоса три — экономичный, оптимальный и турбо, они переключаются однократным нажатием на верхнюю кнопку.

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Как читатель, наверное, уже догадался — экономичный режим самый тихий, а также самый долгий. В этом режиме в моей квартире пылесос прогнозировал около 60–70 минут работы.

Оптимальный — это одновременно и средний режим, и он действительно оптимальный. Мощности достаточно для большинства сценариев уборки, а время работы аккумулятора в таком режиме — 45 минут.

Турбо-режим пригодится, когда нужно, например, пропылесосить ковёр с глубоко въевшейся грязью. Время работы в таком режиме всего минут 10.

Следующее важное, на мой взгляд, отличие данной модели от других — удобное освобождение пылесборника от пыли. Достаточно отсоединить все насадки, а после — потянуть красный рычаг вниз. В нижней части пылесборника откроется люк, и пыль упадёт в мусорное ведро (разумеется, и проделывать эти операции стоит только над мусорным ведром). В целом это гораздо удобнее (и гигиеничнее) отсоединения контейнера для пыли с последующим вытряхиванием — не нужно ничего лишнего трогать, отсоединять и т.п.

Очистка контейнера Dyson V11 absolute extra+

Ну и последнее — фильтр здесь моющийся, и менять его необязательно. Сам фильтр способен задерживать до 99,97% частиц размером до 0,3 микрона.

Уборка

Пылесос обладает внушительной мощностью всасывания — 220 Вт, за это отвечает фирменный двигатель, вращающийся со скоростью . Да, возможно вы помните, как ваш старый “Тайфун” из 90-х мог работать и на 600 и на 900 Вт, но, во-первых, это была не мощность всасывания, а потребляемая электрическая мощность. У тестируемой модели её максимальное значение составляет 610 Вт. Во-вторых, со времён “Тайфунов” и “Ракет” много воды утекло — в частности, стал использоваться циклонный механизм, повышающий эффективность всасывания, появились турбощётки, которые “загоняют” пыль внутрь пылесоса за счёт вращения. В тестируемой модели валик турбощётки вращается со скоростью 60 оборотов в секунду.

В турбо-режиме Dyson V11 absolute extra+ почти “примагничивается” к полу, а для большинства сценариев уборки достаточно оптимального режима.

Ну или так скажу — во время тестирования я не сталкивался с недостатком запаса мощности. На одном заряде можно полностью пропылесосить двухкомнатную квартиру, включая кухню и коридор — даже если изредка переходить в режим “Турбо”.

Конкуренты

Dyson V11 absolute extra+Samsung Powerstick Jet 90 completeXiaomi Roidmi NEX X2
Уровень шума88 дБ86 дБ77 дБ
Максимальная мощность всасывания220 Вт200 Вт150 Вт
Потребляемая мощность610 Вт550 Вт435 Вт
Объём контейнера0,76 л0,5 л0,55 л
Габариты261х1286х250 мм250х1136х215 мм259x1191x164 мм
Масса3,09 кг2,7 кг2,7 кг
Цена55 тысяч рублей60 тысяч рублей32 тысячи рублей

Пылесосы Dyson традиционно стоят дорого, но, уж извините за каламбур, они того стоят. Но именно поэтому я решил подбирать конкурентов тоже “на все деньги”, по крайней мере, из того, что есть у компаний.

Samsung Powerstick Jet 90 complete

Samsung Powerstick Jet 90 complete

Обзор этого пылесоса был у нас год назад, но упомянуть здесь его хочется не только поэтому. Один из самых дорогих пылесосов от Samsung имеет в комплекте ножку-подставку, на которой можно хранить и сам пылесос, и две насадки, и не вешать ничего на стену. Для сменных квартир это весьма удобно, да и не для сменных тоже — зачем сверлить, если можно не сверлить? Плюс, пылесос от Samsung будет немного легче, но по основным функциям (мощности всасывания и объёму контейнера) немного всё же проигрывает.

Без подставки есть у Samsung модели и подешевле.

Xiaomi Roidmi NEX X2

Поскольку мнение сектантов “сяоми луДше” сегодня весьма популярно, привожу в качестве антипримера самую “навороченную” модель этой компании. Да, стоит почти в два раза дешевле, и даже может похвастаться компактностью, но по мощности всасывания ближе скорее к “электровеникам”, тогда как и Dyson, и упомянутый Samsung — это полноценная замена традиционным проводным пылесосам.

Итого

Я помню, как беспроводные пылесосы только появлялись на рынке — да-да, те самые “электровеники”. Многие из них были удобными, однако их мощность оставляла желать лучшего и держать “проводной” пылесос дома всё равно приходилось. Первыми ситуацию переломили как раз Dyson, и компания до сих пор остаётся лидером по мощности всасывания на рынке.

Да, это недёшево. Но, как мы видим, конкуренты могут быть и дороже, а когда значительно дешевле — то и соответственно хуже. В остальном, Dyson V11 absolute extra+ — оправдывающий свою цену пылесос, которому даже если попридираться, особо нечего предъявить. Ну да, могли бы положить такую же подставку как у Samsung или придумать какое-то более эффективное и надёжное подключение к зарядке на “вешалке”, но к эксплуатационным характеристикам никаких претензий лично у меня нет.

9
/10
Оценка по версии Ferra
Dyson V11 absolute extra+
Плюсы
  • Высокая мощность всасывания
  • Моющийся фильтр
  • Богатая комплектация
  • Хорошая автономность
Минусы
  • Дорого!
  • Отсутствие подставки в комплекте