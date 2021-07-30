Нашли почти эталонный робот-пылесос последнего поколения с влажной уборкой

Нашли почти эталонный робот-пылесос последнего поколения с влажной уборкойRoborock S7
Внешний вид
Как и предыдущая модель, Roborock S7 поставляется в коробке, где нет ничего лишнего — только сам робот, щётка-швабра, док-станция и обычный двухжильный кабель питания.
Я уже говорил в обзоре Roborock S6 Max, но повторюсь, что комплектация — первое, что меня приятно удивило в роботе-пылесосе этой марки. Во-первых, никаких деталей, которые будут хранится неизвестно где и обязательно потеряются. Во-вторых, двухжильный кабель (жаль, короткий), который легко заменить и не надо подбирать блок питания в случае чего. Почему многие другие производители не вставляют преобразователь напряжения прямо в док-станцию — загадка.
Как видим, никаких “виртуальных стен” здесь в комплекте тоже нет, но они и не нужны, т.к. зоны легко настраиваются из приложения.
Пульта управления тоже нет — вместо него можно использовать смартфон на Android или iOS (там даже есть обычное дистанционное управление).
На самом пылесосе всего три кнопки — “точечная уборка”, “питание” и “домой”. Первая нужна, чтобы без смартфона приказать роботу убраться “вот прям тут”. Вторая выключает/включает робота, а последняя приказывает вернуться на базу.
Есть режим блокировки от детей, который требует для реакции на кнопки сначала подержать три секунды кнопку “точечная уборка”. Судя по моему младшему сыну (ему 1,5 года) это реально работает — ему нравится нажимать кнопки, видимо, потому что “тётя отвечает” (голосовая индикация работы), но пока ни разу ему не удалось разблокировать пылесос.
Снизу можно видеть довольно внушительные колёса, силиконовую турбощётку, свободно поворачивающееся колесо и единственную круговую щётку с “усиками”. Как и у всех Roborock, здесь действительно только одна щётка с усиками, но её достаточно т.к. пылесос “умный” и умеет поворачиваться где нужно, чтобы собирать пыль.
Ещё снизу пристыковывается тряпка для влажной уборки. Вообще, влажная уборка, точнее то, как она выполняется — это самое главное отличие модели S7 от S6 и всех предыдущих (а также от многих других роботов-пылесосов на рынке), но об этом позже.
Пылесборник вынимается сверху, он расположен под крышкой. Его ёмкость — 470 мл. Если у вас дома есть домашнее животное с мехом, то заполняться он будет достаточно быстро.
Сзади выдвигается ёмкость для воды (300 мл) — она нужна для влажной уборки.
Функции
Итак, по сравнению с предыдущей моделью, Roborock S6, изменений не так чтобы много, но они есть. Про влажную уборку расскажу позже — она достойна отдельного параграфа — сейчас по остальным функциям.
Силиконовая щётка — это тоже новшество модели S7, т.к. раньше была обычная, ворсистая. У новой щётки есть одно важное преимущество — ей не страшны волосы и шерсть животных. Даже если длинные волосы накрутятся, снять их можно легко и без ножниц (поэтому в комплекте теперь не поставляется специальный нож, как у S6).
Недостаток тут тоже имеется — чисто теоретически уборка, например, разбитого стакана может привести к повреждению щётки т.к. осколки стекла острые. Но, повторюсь, это теория — проверять на тестовом экземпляре я это не стал, да и вообще уборку разбитой посуды предпочитаю проводить вручную, запуская робота лишь потом чисто для спокойствия — вдруг что-то пропустил.
Мощность всасывания у Roborock S7 такая же, как у S6 MaxV. Вместо эфемерных "ватт" производитель указывает отрицательное давление — 2500 Па. Это примерно в 2,5 раза выше, чем у типичного недорогого робота-пылесоса, хотя у отдельных флагманских моделей бывает и повыше. В целом, к этому параметру претензий нет: пылесос очищает квартиру от пыли очень хорошо, если включать его регулярно (можно настроить расписание), то об уборке можно забыть. Ну разве что где-то появится прям грязь или вы что-то разобьёте.
В остальном, Roborock S7 — это такой же максимально “умный” робот-пылесос, как и остальные модели Roborock, который полностью управляется со смартфона и обладает множеством датчиков, составляет карту вашей квартиры, разделяя её на комнаты, умеет определять препятствия, в том числе непостоянные. Что я имею ввиду под непостоянными: например, если робот упрётся в стенку, то пропылесосив возле неё просто уедет дальше. А если поставить на его пути ногу — то он будет вежливо ждать какое-то время, прежде, чем сдаться.
Впрочем, если сравнивать с моделью S6 MaxV, где были большие камеры, которые реально "фотографировали" пространство, то в модели S7 качество распознавания препятствий всё же упало. Например, за время тестирования мне приходилось пару раз спасать один и тот же провод (точнее — гитарный кабель, который у меня обычно рядом со столом валяется т.к. часто нужен) от пылесоса. А ещё робот гонял по полу моток скотча (упал случайно), вместо того, чтобы аккуратно пропылесосить вокруг него и уехать.
Также стоит отметить, что теперь управлять роботом можно из приложения Roborock вместо Mi Home. Хотя и в Mi Home это тоже возможно, если оно вам нравилось больше. Принципиальных различий между функциями в приложениях я не увидел, да и качество перевода и там и там невысокое. Но зато в приложении Roborock найти свой пылесос проще, т.к. в Mi Home подключаются и какие-нибудь кофеварки, ночники, датчики здоровья, гироскутеры — короче, в Mi Home можно интегрировать робота в свою систему "умного дома", но если из "умного" у вас только сам пылесос, то можно обойтись приложением Roborock.
Поскольку пульта дистанционного управления в комплекте нет, то приложение — единственный способ управлять всеми функциями робота, включая ручное управление. Там же включается блокировка от детей, настраивается интеграция с голосовым ассистентом Алиса. Roborock S7 подключается к вашему домашнему Wi-Fi, поэтому управлять им вообще можно из любой точки Земли, где есть интернет.
Как и в прошлых моделях, уборку можно запускать как во всей квартире, так и в отдельных зонах, которые гибко настраиваются в приложении, или в отдельных комнатах. Напомню, на комнаты робот делит квартиру самостоятельно и весьма точно.
Влажная уборка
Ну а теперь о самом важном в Roborock S7 — о влажной уборке. Как я уже сказал, именно это больше всего отличает новую модель от предыдущих. Поэтому сначала разберёмся, а как вообще обычно работает типичный робот-пылесос в режиме влажной уборки?
К дну типичного робота цепляется специальная влажная салфетка, которая смачивается водой из бака. Робот ездит и “тащит” эту тряпку, которая всегда касается пола. Степень очистки зависит от того, насколько сильно тряпка прижимается к полу, и в-основном это реализуется за счёт веса самого робота. Короче говоря, какие-то застарелые пятна не отчищаются вообще, да и в целом такая уборка скорее из серии “слегка намочить полы”, в общем, ничего серьёзного, хотя и какая-то польза есть.
Что же Roborock S7? Человека со шваброй он по-прежнему не заменит, но инженеры компании однозначно поработали над процессом влажной уборки.
Тряпка теперь подвешена на специальном механизме, который, во-первых, может её поднимать на 5 мм, что полезно, когда робот заезжает на ковёр. Мыть ковёр влажной тряпкой нет никакого смысла, можно только грязь размазать или ковёр испортить, так что функция распознавания ковров (которая и раньше была) теперь идеально сочетается с возможностью поднимать тряпку.
Кстати, сам пылесос тоже стал тяжелее и лучше прижимает тряпку к полу.
Во-вторых, механизм с тряпкой может колебаться до 3000 раз в минуту (есть три разных режима интенсивности колебаний), обеспечивая что-то вроде эффекта “протирания”, когда вы нажимаете рукой и трёте, если вытираете грязь сами.
Впрочем, что касается ковров, то это хорошо работает с теми, где ворс не глубокий (напомню, механизм поднимает тряпку не более чем на 5 мм). Такие в том числе изображаются производителем на промо-материалах.
Конкуренты
Roborock S6 MaxV
Если возможности влажной уборки у модели S6 вас не особо впечатлили, то чуть доплатив можно взять Roborock S6 MaxV (официальная цена — 50 тысяч рублей). Эта модель впечатляет точностью распознавания вообще любых объектов, т.к. оборудована самой настоящей камерой, почти как у телефона (разработчик клянется, что все полученные изображения тут же удаляются).
Samsung VR20M7070
Пылесос от Samsung обойдётся чуть дешевле (37-38 тысяч рублей), чем Roborock S7. Здесь тоже имеется управление со смартфона и построение карты помещения, однако сам робот… Скажем так… Не особо умный. Часто не может сам вернуться на базу, может долго (и сильно) долбиться в препятствия, плюс неудобный контейнер для пыли. Преимущество, по сути, только одно (кроме цены) — прямоугольный профиль позволяет лучше убираться в углах.
Итого
Пожалуй, единственное, за что можно поругать Roborock S7 — он не так уж хорошо определяет препятствия. Но и это если сравнивать с топ-моделью S6 MaxV, потому что среднестатистический робот-пылесос всё равно будет гораздо “тупее”, чем S7 (вон тот же Samsung VR20M7070 — вроде и не среднестатистический, если судить по цене, а с препятствиями проблемы).
В остальном, у инженеров Roborock получилась отличная модель: удобная и почти не требующая внимания со стороны человека силиконовая щётка, подвижный механизм с тряпкой для улучшенной влажной уборки, ну и всё те же “умные” функции, которые были и в предыдущих моделях. Сюда бы ещё камеры как у S6 MaxV — и будет вообще идеал.
Впрочем, продукция Roborock традиционно недёшева. Новинка, Roborock S7, стоит 43 тысячи рублей и, конечно, на рынке есть роботы-пылесосы и в 3-4 раза дешевле. Они тоже умеют ездить, всасывают пыль, и даже определяют препятствия, но... Требуют много внимания со стороны человека (при этом без возможности контролировать их так точно, как Roborock), и они не особо умные — что может выражаться, в том числе, в повреждении мебели, плинтусов. Грубо говоря, Roborock — это "айфон" среди кнопочных мобильников на S40. Поэтому и цена соответствующая.
- Улучшенная влажная уборка
- Высокая мощность всасывания
- Построение подробной карты помещения
- Полное управление со смартфона
- Силиконовая щётка
- Интеграция с "Алисой" и умным домом
- Распознавание хуже, чем у S6 MaxV
- Цена высоковата