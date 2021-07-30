Нашли почти эталонный робот-пылесос последнего поколения с влажной уборкой

Недостаток тут тоже имеется — чисто теоретически уборка, например, разбитого стакана может привести к повреждению щётки т.к. осколки стекла острые. Но, повторюсь, это теория — проверять на тестовом экземпляре я это не стал, да и вообще уборку разбитой посуды предпочитаю проводить вручную, запуская робота лишь потом чисто для спокойствия — вдруг что-то пропустил.

Мощность всасывания у Roborock S7 такая же, как у S6 MaxV. Вместо эфемерных "ватт" производитель указывает отрицательное давление — 2500 Па. Это примерно в 2,5 раза выше, чем у типичного недорогого робота-пылесоса, хотя у отдельных флагманских моделей бывает и повыше. В целом, к этому параметру претензий нет: пылесос очищает квартиру от пыли очень хорошо, если включать его регулярно (можно настроить расписание), то об уборке можно забыть. Ну разве что где-то появится прям грязь или вы что-то разобьёте.

В остальном, Roborock S7 — это такой же максимально “умный” робот-пылесос, как и остальные модели Roborock, который полностью управляется со смартфона и обладает множеством датчиков, составляет карту вашей квартиры, разделяя её на комнаты, умеет определять препятствия, в том числе непостоянные. Что я имею ввиду под непостоянными: например, если робот упрётся в стенку, то пропылесосив возле неё просто уедет дальше. А если поставить на его пути ногу — то он будет вежливо ждать какое-то время, прежде, чем сдаться.

Впрочем, если сравнивать с моделью S6 MaxV, где были большие камеры, которые реально "фотографировали" пространство, то в модели S7 качество распознавания препятствий всё же упало. Например, за время тестирования мне приходилось пару раз спасать один и тот же провод (точнее — гитарный кабель, который у меня обычно рядом со столом валяется т.к. часто нужен) от пылесоса. А ещё робот гонял по полу моток скотча (упал случайно), вместо того, чтобы аккуратно пропылесосить вокруг него и уехать.