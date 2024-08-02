Tefal сделал один из лучших беспроводных пылесосов на сегодняшний день

Ну и, как давно у пылесосов принято, любую насадку можно прикрепить к любой трубке, или вообще без трубок напрямую к моторному блоку — для максимальной портативности (полезно для уборки в машине).

Ещё можно отметить интересную конструкцию, когда небольшие щётки для уборки диванов/автомобиля уже установлены на пылесосе. Отсоединяете трубку-удлинитель — и уже можно пылесосить авто, не надо дополнительно ставить какую-то насадку (ну, если только вы не возите собаку — тогда нужна будет мини-турбощётка). Да, на одно движение меньше, чем у конкурентов, но мне лично такое нравится: когда производитель продумывает какие-то мелочи.

Функции

С одной стороны, тут всё довольно очевидно: это же пылесос. Причём только для сухой уборки: здесь нет возможности мыть полы или собирать разлитую воду.

Однако за счёт большого количества насадок на все случаи жизни поговорить тут есть о чём.