Tefal сделал один из лучших беспроводных пылесосов на сегодняшний день

Tefal сделал один из лучших беспроводных пылесосов на сегодняшний деньПод изящным и легко запоминающимся названием X-Force Flex 15.60 TY99F1WO 🙃
Внешний вид
В коробке поставляется не просто пылесос, а набор всего, что понадобится до ближайшего апокалипсиса. В плане сухой уборки, конечно. Здесь есть и сам пылесос, и все возможные насадки, и стойка для крепления, которая, если будет нужно, станет сменной трубкой-удлинителем.
К сожалению, крепление для сменного фильтра (который тоже есть в комплекте) на стойке не предусмотрено. Вот это прям расстраивает.
Второй минус: провод зарядки в любом случае будет свисать с зарядной док-станции. Скажем, у Samsung ещё тыщу лет назад можно было подключать питание к подставке внизу, а контакты наверх проходили по самой конструкции стойки. Забытые технологии древних.
Уже из названия понятно, что Tefal X-Force Flex 15.60 — это «гнущийся» пылесос, чтобы без проблем убираться и в труднодоступных местах. Здесь для этого предусмотрено и «колено» на основной удлинительной трубке, и специальная гибкая трубка (короткая).
Ну и, как давно у пылесосов принято, любую насадку можно прикрепить к любой трубке, или вообще без трубок напрямую к моторному блоку — для максимальной портативности (полезно для уборки в машине).
Ещё можно отметить интересную конструкцию, когда небольшие щётки для уборки диванов/автомобиля уже установлены на пылесосе. Отсоединяете трубку-удлинитель — и уже можно пылесосить авто, не надо дополнительно ставить какую-то насадку (ну, если только вы не возите собаку — тогда нужна будет мини-турбощётка). Да, на одно движение меньше, чем у конкурентов, но мне лично такое нравится: когда производитель продумывает какие-то мелочи.
Функции
С одной стороны, тут всё довольно очевидно: это же пылесос. Причём только для сухой уборки: здесь нет возможности мыть полы или собирать разлитую воду.
Однако за счёт большого количества насадок на все случаи жизни поговорить тут есть о чём.
Взять, например, трубку-удлинитель с «коленом». Разблокировав колено её можно сгибать хоть под 90 градусов и пылесосить под диванами, креслами и т.п. Но в заблокированном виде она немного пошатывается и это может напрягать. Если колено не нужно, то в качестве трубки-удлинителя можно использовать другую трубку из стойки-подставки. Да, придётся разобрать стойку, но зато у вас будет надёжная и не гнущаяся трубка. Лучше бы, впрочем, как-то придумали укрепить трубку с коленом.
Или вот обычные насадки-щётки, которые я уже упоминал выше. Они есть и на самом модуле пылесоса, и на обоих удлинительных трубках (с коленом и без). Это удобно, когда нужно быстро что-то пропылесосить — какой-то комок пыли, например, то не придётся искать и крепить разные насадки.
С другими пылесосами я, конечно, не заморачивался, и просто пылесосил такое «голой» трубкой. Но так можно случайно поцарапать мебель или ещё что-нибудь: тут и пригождается эта щётка с небольшими усиками по краям.
Другой момент: фильтры можно мыть под водой. Обычно производители настоятельно этого не рекомендуют, а тут на фильтре пылесборника даже есть рисунок с краном. Главное, после мойки высушивать его в течение суток — для этого и поставляется сменный фильтр, чтобы на сутки не лишаться пылесоса.
Дополнительно, если я правильно понял «комиксы» в инструкции от производителя, когда рисунок с краном на фильтре пропал или перестал быть различим — его пора выбрасывать и покупать новый (900 рублей).
Фильтр двигателя тоже можно мыть, и тоже сушить. Производитель рекомендует это делать дважды в год.
Короче говоря, в пылесосе можно промывать все основные детали, кроме двигателя и батареи. Ну и трубки мыть нет смысла. Но пылесборник, фильтры — это пожалуйста.
О процессе уборки тоже стоит поговорить. Для удобства пользователя предусмотрен футуристичный, но довольно понятный дисплей, показывающий силу всасывания, режим, и сколько осталось заряда в минутах.
Включаем пылесос мы нажатием триггера а-ля «спусковой крючок» (нет, это не курок — погуглите, где находится курок у пистолета на самом деле). Это обычный режим, а если потянуть за красное кольцо — включается турбо-режим (он работает, пока тянем кольцо).
Дополнительно пылесос в авто-режиме сам понимает, когда загрязнения слишком много и усиливает мощность.
Под дисплеем есть три кнопки. Левая «+/-» управляет ручным переключением мощности всасывания из четырёх разных пресетов. Средняя активирует авто-режим. Ну а правая относится к индикатору заряда: в минутах или процентах. Поскольку с разной мощностью всасывания пылесос очевидно способен проработать разное время, заряд в процентах может оказаться полезным.
В целом, у меня дома ковров не так много, поэтому к уборке никаких претензий — всё чистится отлично. Разве что маленькие придверные коврики буквально присасываются, и приходится их ногой придерживать, но это стандартная проблема.
Работает пылесос до 80 минут, а в самом-супер-сильном режиме — до 5 минут. Усреднённый режим, с оптимальным соотношением мощности и времени работы — 34 минуты. Как мне кажется, показатели отличные.
При подключении турбо-щётки на ней включается подсветка: выглядит это как фары автомобиля (лампы две, они расположены по краям).
Если нужно ещё попридираться, то я бы отметил не самый маленький вес. Так-то производитель хвастается, мол, наоборот — лёгкая модель (1,9 кг), но на деле, если уже начать уборку, т.е. держать всю конструкцию под углом, блок с мотором ощутимо тянет вниз. Возможно, проблема не в массе как таковой, а в её распределении. Во всяком случае, жалобы «тяжеловат» я видел и в отзывах на официальном сайте.
Ещё один минус — характеристики на официальном сайте как-то не вызывают доверия. Например, что такое «мощность всасывания — 230 аВт». Вот это «аВт» — это «аэроватты». Но в 2024 году уже принято указывать мощность всасывания через обратное давление, которое создаёт пылесос, и выражать его в паскалях. Или вот HEPA-фильтр — по нему не указан класс фильтра, только «фильтрация воздуха до 99,9%». Это получается H12/E12? Если поискать фильтр на Озоне, там будет указано «Класс фильтрации G4, H10, H12». Как-то маловато для пылесоса за 55 тысяч рублей, на мой взгляд.
Или вот тот же указанный на сайте вес — 1,9 кг (это масса так-то). Цифра со звёздочкой, а ниже приписано, что это вес в руке, и уже в «скучной» таблице характеристик, мы видим «3,6 кг без аксессуаров». Получается, что эти 1,9 кг — это как пылесос ощущается в рабочем состоянии, когда он с удлинительной трубкой на полу стоит (интересной, какой угол наклона трубки к полу при этом брали в расчёт?). А вот если вам надо перенести пылесос, то это будет уже не 3,6 кг — ведь, на нём и аксессуары наверняка висят.
Конкуренты
Dreame H12 Dual
Если рассматривать именно пылесосы за 55 тысяч рублей, то отличным конкурентом будет Dreame H12 Dual. Вообще, изначально Dreame серии H — это электрошвабры, которые в первую очередь моют, но именно H12 Dual сделан так, чтобы его можно было легко превратить и в пылесос для сухой уборки — подробнее об этом лучше прочитать в моём обзоре этой модели.
Т.е. за 55 тысяч рублей вы получаете комбо из отличной влажной уборки и неплохой сухой уборки. Именно неплохой, к сожалению, потому что там и мощность всасывания не такая крутая, и никаких гибких трубок, а также нормальной турбощётки (вместо неё ворсистая, с мягким валиком).
Polaris PVCS 1146
Если нужен пылесос с гибкими трубками для труднодоступных мест, то можно рассмотреть Polaris PVCS 1146 за 25 тысяч рублей. Характеристики будут хуже, чем у Tefal X-Force Flex 15.60: время работы до 60 минут (вместо 80), объём пылесборника — 0,5 л (вместо 0,9 л) и мощность всасывания — 180 Вт (вместо 230), и HEPA-фильтр всего лишь H10. Зато дешевле.
Итого
В целом все озвученные недостатки Tefal X-Force Flex 15.60 модели TY99F1WO — скорее придирки. Даже про HEPA-фильтр: да, можно найти пылесос с фильтром классом выше, но он и стоить будет дороже. Другое дело, что если у вас практически нет ковров, ну кроме маленьких ковриков прихожей, то можно по аналогичной цене взять и электрошвабру с функцией пылесоса Dreame H12 Dual, которая отлично моет полы и позволяет выполнять так же и сухую уборку (но кстати там не надо пылесосить полы прежде чем их мыть). Но уже без удобной уборки под креслами, да.
При этом, универсальность — главное преимущество Tefal X-Force Flex 15.60. Для сухой уборки здесь есть буквально всё, а что фильтры спокойно моются под водой — за это прям отдельное спасибо производителю лично от меня (признаюсь честно, я и так частенько мою фильтры под водой, даже когда производитель не рекомендует — ну потому что иначе их нормально не очистить).
- Насадки на все случаи жизни (в том числе гибкие)
- Можно мыть фильтры
- Хорошая автономность
- Отличная мощность всасывания
- Продуманная конструкция
- Трубка с коленом недостаточно жёсткая в сложенном состоянии
- Нельзя подключать зарядку к нижней части стойки, только к верхней