Мне бы такие принтеры в эпоху универа или возни с рабочими документами — прыгал бы от счастья!
Долгое время соревнование между производителями принтеров состояло только в скорости печати, и вот, наконец, к 2019 году оно пришло к более-менее общим показателям, почти как дизайн смартфонов. И это хорошо, потому что вендоры наконец начали обращать на более важные мелочи, до которых раньше руки не доходили.
«А мне и так нормалёк, печатает, вроде бы, быстро, Wi-Fi есть, экран есть, что еще нужно?» — спросите вы. Но дело в том, что кроме этих банальных вещей есть огромное количество деталей, которые экономят время, деньги и нервы. И далеко не все они связаны со «скорострельностью».
Полный список самых новых и технически совершенных принтеров и МФУ Canon
Первая страница — самая быстрая
Чем меньше времени принтер тратит на прогрев — тем лучше. Если вы забыли о таком нюансе, как подготовка принтера к печати «на холодную», вы просто давно сталкивались с необходимостью печатать мало страниц, но регулярно. А это важно, потому что в наше время за 1 минуту по интернету можно передать 750 мегабайт (между прочим, полновесный фильм DVDRip), камеры снимают 20 фотографий в секунду, а принтеры всю эту минуту будут жужжать и хрустеть, чтобы родить жалкую страницу текста в на листе A4.
Вообще, для профессионалов скорость печати первой страницы настолько важна, что для неё даже придумали отдельную аббревиатуру — FPOT.
И производители теперь тоже делают акцент на моментальной «боеготовности» принтеров. Посмотрите, например, на черно-белый лазерный принтер Canon LBP226dw. Он и в непрерывной нагрузке очень быстр (аж 38 страниц в минуту, полторы страницы в секунду — взгляните на лист A4, а потом на секундную стрелку часов, и вы поймёте, насколько это круто), но даже первая страница «вылетит» уже через пять секунд после отправки документа на печать — получаем очень хороший результат по общей скорости работы, с которым не смогут тягаться большинство конкурентов. Можно, конечно, махнуть рукой на разницу в несколько секунд между новейшими моделями разных производителей, но помните, что копейка рубль бережёт, а сэкономленное время бережёт нервы. Иначе люди не переплачивали бы огромные суммы за смартфоны и компьютеры с более мощными процессорами, а довольствовались скоростью запуска приложений в бюджетных моделях. О том, насколько такая скорость работы экономит время на рабочих местах, где печатать приходится много раз за день, и говорить не стоит.
Вчера NFC использовали для оплаты хлебушка, сегодня — для доступа к МФУ
Canon добавила в новые флагманские МФУ модуль NFC. Зачем? Ответ прост, хотя сходу к нему прийти сложно.
Это нужно для того, чтобы в организации можно было запрограммировать персональные пропуски работников для дальнейшего доступа к принтеру. Приложил карточку — напечатал. И никто посторонний «вклиниться» в процесс не сможет.
Когда помещение большое, а доступ к принтеру есть у каждого первого встречного, вы получаете свои документы именно тогда, когда стоите у принтера — их не читает Семёныч и другие коллеги, никакой очереди с разбирательствами, чьи сейчас страницы выпрыгивают напечатанными из принтера, больше не будет. Это во-первых.
А во-вторых, если нужды в подотчетности нет, модуль NFC можно использовать как еще один способ беспроводной печати со смартфона. Получил документ в мессенджер или по e-mail, подошёл к принтеру — распечатал. Без беготни к компьютерам и траты времени.
А ещё новые принтеры и МФУ i-SENSYS умеют сами при запуске проверять установленное ПО на компьютере и «отсекать» работу несанкционированных программ. Для того, чтобы у работников, которые запустили «Прикольное-видео-с-котиками.jpg.exe» зловредные программы не перехватили задачу для принтера на себя, чтобы отправить документы организации создателю вируса.
Меньше головной боли для IT-администраторов
На любом более-менее крупном предприятии все вопросы из разряда «принтер не печатает, куда мне нажать» решаются через системных администраторов. Не всегда эти проблемы действительно серьёзные, но сисадмины отвлекаются от своих прямых обязанностей (резервное копирование, обслуживание серверов), что ни разу не хорошо.
Но теперь таких надоедливых обращений станет меньше, потому что Canon написали простым и понятным языком инструкции, с которыми пользователи смогут решить проблему сами, без помощи третьих лиц. Инструкции будут выводиться прямо на экране принтера. Часть функций можно вообще запрограммировать на отдельные кнопки на экране, чтобы вообще не отвлекаться на чтение инструкций.
Ещё более удобное управление
Итак, МФУ и принтеры уходят от россыпи кнопок к сенсорным экранам, как на смартфонах. И каким должно стать управление на экранах? Всё те же кнопки «печать» да «копировать»? При базовых настройках интерфейса — да, почти. Но если заняться настройкой устройства «под себя», то можно неплохо сэкономить время за счет выведения «горячих» клавиш прямо на главный экран. Добавить можно что угодно: от кнопки для печати готовых форм документов для дальнейшего заполнения, либо просто вывести на экран нужные приложения.
При этом программное обеспечение не ограничивается возможностью настройкой всего и вся под нужды конкретного человека. Новое поколение устройств i-SENSYS стало еще чуть умнее и теперь принтер может отправлять отчёт о своем состоянии прямо на смартфон или планшет. И, да, напомнить о том, что пора бы обновить запасы тонера, принтер тоже сможет дистанционно. Он просто отправит уведомление на мобильник под управлением как Android, так и iOS.
Какие принтеры и МФУ Canon выбрать, если хочется что-нибудь по последнему слову техники?
Серия i-SENSYS MF540
Весь модельный ряд, включающий в себя модели MF542x и MF543x, создан для суровых нагрузок. Это не просто принтеры, а целые МФУ (принтер, сканер и копир в одной машине), полноценные офисные «рабочие лошадки» с очень высокой скоростью печати — аж 43 страницы в минуту. И да, поддержка двойной печати и двойного сканирования (принтер может печатать одновременно на обеих сторонах листа) тут тоже есть.
Серия i-SENSYS MF440
Почти что братья-близнецы с устройствами из предыдущего абзаца, но чуть меньше в своих размерах, доступнее и печатают на пять страниц в минуту медленнее. Если в старшей линейке MF540 к любому устройству можно запросто подключить вплоть до трех дополнительных кассет с бумагой с емкостью 550 листов, то в MF440 можно добавить только одну. Для не слишком большой нагрузки большего и не надо.
Принтер i-SENSYS LBP220
LBP220 — это уже не МФУ, а просто принтер с минимальными размерами корпуса, но с теми же «фишками», что и во флагманских моделях — есть большой качественный дисплей для управления устройством, доступна черно-белая двусторонняя одномоментная печать, высокая скорость работы и прекрасная надёжность при использовании оригинальных картриджей.
Каталог новейших моделей принтеров и МФУ Canon с ценами и характеристиками