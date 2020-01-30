Мне бы такие принтеры в эпоху универа или возни с рабочими документами — прыгал бы от счастья!

Долгое время соревнование между производителями принтеров состояло только в скорости печати, и вот, наконец, к 2019 году оно пришло к более-менее общим показателям, почти как дизайн смартфонов. И это хорошо, потому что вендоры наконец начали обращать на более важные мелочи, до которых раньше руки не доходили.

«А мне и так нормалёк, печатает, вроде бы, быстро, Wi-Fi есть, экран есть, что еще нужно?» — спросите вы. Но дело в том, что кроме этих банальных вещей есть огромное количество деталей, которые экономят время, деньги и нервы. И далеко не все они связаны со «скорострельностью».

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Первая страница — самая быстрая

Чем меньше времени принтер тратит на прогрев — тем лучше. Если вы забыли о таком нюансе, как подготовка принтера к печати «на холодную», вы просто давно сталкивались с необходимостью печатать мало страниц, но регулярно. А это важно, потому что в наше время за 1 минуту по интернету можно передать 750 мегабайт (между прочим, полновесный фильм DVDRip), камеры снимают 20 фотографий в секунду, а принтеры всю эту минуту будут жужжать и хрустеть, чтобы родить жалкую страницу текста в на листе A4.

Вообще, для профессионалов скорость печати первой страницы настолько важна, что для неё даже придумали отдельную аббревиатуру — FPOT.