Компьютеры
08:00, 20 июля 2016
7 мин.

Обзор отечественного корпуса LUNA Design DNK-H: железо по-русски

Компьютерный корпус DNK-H привлек наше внимание не столько из-за его создателей — простых энтузиастов из Перми, — но из-за интересной концепции, а также применения нового форм-фактора материнских плат. В результате на базе отечественной разработки реально собрать компактную, но мощную систему для работы и развлечений.

Обзор отечественного корпуса LUNA Design DNK-H: железо по-русски

Фото: Ferra.ru

8
/10
Оценка по версии Ferra
LUNA Design DNK-H PC Case

Раньше, когда речь заходила о компактных компьютерах, непременно подразумевался Mac Mini. Сегодня крошечных ПК гораздо больше. На любой вкус и даже цвет. Свои мини-платформы давно выпустила Intel. Тестовая лаборатория уже знакомила читателей с компьютерами серии NUC, включая совсем крошечные Compute Stick. Есть интересные разработки у GIGABYTE, Zotac и других производителей. С появлением нового железа компьютеры становятся не только компактнее, но мощнее. И все же для железечника по-настоящему круто, когда только ему самому предоставляется возможность в определенных рамках определить окончательную конфигурацию будущей мини-системы. Возможно, в этом вам поможет корпус DNK-H, разработанный российской компанией LUNA Design.

LUNA Design DNK-H PC Case

LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Thin mini-ITX

Корпус DNK-H интересен еще и тем, что он совместим исключительно с материнскими платами относительного нового форм-фактора — Thin mini-ITX. Отличий в сравнении с обычным mini-ITX предостаточно. Главная «фишка» — возможность сборки компьютера в корпусе небольшой толщины, ведь высота всех интерфейсов ограничена. Поэтому в платах Thin mini-ITX используются слоты SODIMM для установки ноутбучной оперативной памяти. Нет крупного 24-пинового контакта питания. Да и общее число интерфейсов заметно урезано. За ненадобностью.

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ASRock H110TM-ITX

Фото: Ferra.ru

Производители матплат охотно поддержали новый форм-фактор. В итоге в продаже есть устройства Thin mini-ITX как для процессоров Haswell, так и Skylake. Выше уже приведены примеры плат от всех четырех известных тайваньских мануфактур.

Thin mini-ITX позволяет собирать сверхкомпактные десктопы

Для DNK-H важно, что у плат форм-фактора Thin mini-ITX распайка процессорного гнезда строго определена. Следовательно, корпус совместим с разными моделями. В том числе и представленными в этом обзоре.

I/O-панель mini-ITX и Thin mini-ITX

I/O-панель mini-ITX и Thin mini-ITX

Ferra.ru

Высота I/O-панели у материнок Thin mini-ITX составляет всего 25 мм. Второй важный момент: вместе с основными интерфейсами распаян коннектор для подключения внешнего блока питания. Внутренний разъем, впрочем, тоже присутствует. У некоторых Thin mini-ITX он реализован в виде 2-пинового коннектора, у других — в виде 4-пинового.

Более распространенные платы форм-фактора mini-ITX подходят в том числе и для сборки мощных игровых систем. Текстолит площадью 170х170 мм позволяет распаять все основные элементы, а также слот PCI Express x16 для подключения видеокарты. Thin mini-ITX — это формат исключительно под компактные «баребоны», в которых за вывод изображения отвечает встроенная в центральный процессор графика.

Разъём питания на Thin mini-ITX

Разъём питания на Thin mini-ITX

Ferra.ru

Технические характеристики, комплектация, внешний вид

Корпус DNK-H в какой-то степени уникален, ведь именно в нем впервые используется встроенный блок питания мощностью 150 Вт. Такого запаса прочности, например, достаточно, чтобы собрать систему на базе полноценного восьмипоточного Core i7. Как известно, в Mac Mini используются ноутбучные вариации чипов Intel. К тому же вместе с кейсом в комплекте уже идет кулер лепесткового типа с медным сердечником. Пользователю остается лишь приобрести процессор, оперативную память, Wi-Fi-адаптер и накопитель.

LUNA Design DNK-H PC Case
Форм-фактор матплаты
Блок питания
Система охлаждения
Установка накопителя
Размеры
Вес
Цена (только за корпус) без учета доставки

LUNA Design продает в том числе и готовые сборки на основе DNK-H. Ссылка на конфигуратор указана. Самая мощная система базируется на процессоре Core i7-6700. Платы под Skylake (например, ASUS H110T) позволяют установить SSD форм-фактора M.2 2260 и беспроводной модуль (Wi-Fi + Bluetooth). Мой вам совет: лучше всего приобрести корпус отдельно и собрать систему самому. Так выйдет гораздо дешевле. Либо заказать DNK-H только вместе с матплатой, так как пока Thin mini-ITX в открытой продаже встречается нечасто.

Отдельные провода для двух антенн уже предусмотрены в конструкции DNK-H. Помимо них, в комплекте идет шнур питания.

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Упаковка LUNA Design DNK-H PC Case

Фото: Ferra.ru

DNK-H компактен. Ради этого мы здесь и собрались. При размерах 200х200х53 мм объем корпуса составляет два литра. Для сравнения: у Mac Mini — 1,1 литра. Корпус целиком и полностью выполнен из пластика. К нам приехала версия белого цвета. Поверхность глянцевая, а потому маркая и притягивающая пыль. На верхней панели нанесено лишь название устройства, а также простенький точечный узор.

LUNA Design DNK-H PC Case

LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Интерфейсов на передней панели корпуса не предусмотрено. Только клавиша включения и два индикатора.

Передняя панель LUNA Design DNK-H PC Case

Передняя панель LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Богатство интерфейсов на задней панели определяет материнская плата. Для тестирования DNK-H я использовал модель H81T R2.0 от ASUS. Как видите, плата поддерживает USB 3.0 и eSATA. Из видеовыходов присутствуют HDMI и DVI. На фото видно, что плата устанавливается в корпус вверх тормашками, то есть крепится не к днищу.

DNK-H совместим с любой платой Thin mini-ITX с внутренним разъемом питания

Разъемы для подключения Wi-Fi-антенн выведены отдельно. Двухпиновый коннектор питания —тоже. Здесь же, на задней панели, расположен воздухозаборник. С его помощью охлаждаются элементы встроенного блока питания.

Задняя панель LUNA Design DNK-H PC Case

Задняя панель LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Днище корпуса отлито из черного матового пластика. Специальная «возвышенность» разработана для лучшей циркуляции воздуха. Ну и чтобы вместился блок питания. Получается, что холодный воздух забирается сзади корпуса, а уже нагретый выбрасывается наружу через перфорацию на передней и боковых стенках.

Дополнительно предусмотрен настенный крепеж. Резиновых ножек на днище не оказалось. Промашка производителя? Без них DNK-H легко скользит по любой гладкой поверхности. Придется либо «колхозить» ножки самостоятельно, либо ставить корпус на резиновый коврик, например.

Днище LUNA Design DNK-H PC Case

Днище LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Особенности конструкции

Разбирается DNK-H очень просто. Для этого необходимо открутить четыре винта на днище устройства. Чтобы разъединить две половинки корпуса, требуется отсоединить 2-пиновый коннектор блока питания от материнской платы, разъем вентилятора и провода от Wi-Fi-антенн.

Разбираем LUNA Design DNK-H PC Case

Разбираем LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Кулер на месте. Кабели SATA для подключения одного-единственного 2,5-дюймового накопителя присутствуют.

LUNA Design DNK-H PC Case со снятой крышкой

LUNA Design DNK-H PC Case со снятой крышкой

Ferra.ru

Самая «мякотка» DNK-H — это, конечно, встроенный блок питания мощностью 150 Вт. Выполнен он на небольшой печатной плате. Форма текстолита подогнана под «округлости» корпуса. Внешнего кожуха нет. Так все элементы лучше охлаждаются. Горячие полевые транзисторы охлаждаются Г-образными алюминиевыми радиаторами. Конденсаторы произведены компанией Samxon. Они рассчитаны на работу при температуре вплоть до 105 градусов Цельсия.

Производитель заявляет, что КПД блока питания составляет минимум 88%. Через 2-пиновый коннектор матплате выдается напряжение в 19 В. С обеспечением энергией Core i5-4670K (с TDP 84 Вт), используемого в стедне, справился.

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Блок питания LUNA Design DNK-H PC Case

Фото: Ferra.ru

80-мм крыльчатка работает в корпусе на выдув. Используется модель ND-8010M1 от ID-Cooling —известного за границей производителя процессорных систем охлаждения, но довольно-таки редкого гостя в российской рознице. Принцип работы вентиляции в корпусе я уже описал. Вентилятор вращается в диапазоне частот от 900 об/мин до 4200 об/мин. Как вы сами понимаете, под нагрузкой DNK-H будет шумноват.

Вентилятор LUNA Design DNK-H PC Case

Вентилятор LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Накопитель крепится к днищу. Подойдет любое запоминающее устройство форм-фактора 2,5 дюймов. Винты идут в комплекте. Перед непосредственно монтажом HDD/SSD придется снять пластину, к которой крепится вентилятор.

Блок питания установлен мощный и качественный

Процесс превращения DNK-H в полностью работоспособный «баребон» занял от силы 5 минут. На сайте производителя есть подробная инструкция, но продвинутый пользователь разберется сам.

Установка накопителя в LUNA Design DNK-H PC Case

Установка накопителя в LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Тестирование

Тестовый стенд:

  • Процессор: Intel Core i5-4670K, 3,4 ГГц
  • Оперативная память: DDR3-1600, 2x 4 ГБ
  • Материнская плата: ASUS H81T R2.0
  • Накопитель: SSD Patriot Ignite 240 ГБ
  • Периферия: монитор LG 31MU97
  • Операционная система: Windows 10 x64

Из материнских плат форм-фактора Thin mini-ITX под рукой оказалась только ASUS H81T R2.0. Она поддерживает чипы Haswell, но, к сожалению, не работает с Broadwell. К сожалению — потому что именно такой процессор, на мой взгляд, отлично вписался бы в столь компактную систему. Например, Core i5-5675C (обзор). Для теста я взял Core i5-4670K. Горячий чип, но это и хорошо. Он выявит сильные и слабые стороны корпуса.

В DNK-H используется кулер лепесткового типа с большим медным сердечником. В сборе система получилась увесистой. Кусочки поролона на пластиковых клипсах — это, если так можно выразиться, «фича». С их помощью кулер плотнее прижимается к процессору и не царапает текстолит материнской платы.

Процессорный кулер LUNA Design DNK-H PC Case

Процессорный кулер LUNA Design DNK-H PC Case

Ferra.ru

Пользователи с острым слухом услышат DNK-H с Core i5-4670K на борту даже в простое. Крыльчатка периодически раскручивается до 1500 об/мин. В итоге заметен еле отчетливый гул. Лично меня такой шум не напрягает. Наверняка с более холодным чипом «баребон» заработает чуточку тише, ведь минимальный порог вращения вентилятора составляет 900 об/мин. Альтернативный вариант — настроить частоту «карлсона» в BIOS или при помощи вспомогательного ПО.

Под нагрузкой DNK-H заметно шумит

Под нагрузкой (в играх и САПР) DNK-H действительно шумный. Охлаждение держит частоту Core i5-4670K на высокой отметке, температуры в норме, но вентилятор при этом раскручивается почти до 3000 об/мин. А вот в LinX 0.6.5 чип прогрелся до максимально возможной отметки в 100 градусов Цельсия. Естественно, активировался троттлинг. Скорость работы Core i5 мгновенно упала до 2,7 ГГц. Понятно, что ни одно реальное приложение не нагрузит так чип. И все же очевидно, что вместе с DNK-H лучше собирать «баребон» на более энергоэффективном процессоре. Например, Т-серии. Тогда от системы можно добиться вполне комфортных акустических показателей.

Датчик материнской платы отрапортовал о температуре в 80 градусов Цельсия. Твердотельный накопитель нагрелся до 40 градусов Цельсия. Как видите, в большинстве случаев DNK-H обеспечил вполне комфортные условия для того железа, что работало в стенде.

 ПростойИгры3Ds MaxLinX 0.6.5
Температура процессора44 °C74 °C83 °C100 °C
Частота процессора0,8 ГГц3,8 ГГц3,8 ГГц2,7 ГГц
Уровень шума38 дБ45 дБ44 дБ50 дБ
Частота вращения вентилятора1500 об/мин2900 об/мин2800 об/мин3400 об/мин

В заключение

DNK-H не единственный. Компактные модели корпусов для материнских плат форм-фактора Thin mini-ITX существуют. В том числе и от именитых производителей. Но я еще не встречал в продаже аналогов с мощным встроенным блоком питания. Поэтому придется дополнительно брать внешний. Для десктопа — некритично. Конкретно в DNK-H используется весьма качественный и эффективный блок питания с приличным запасом по мощности. Это его большущий плюс. Как показало тестирование, система охлаждения корпуса в реальных задачах справляется даже с весьма горячим процессором. Ценой очень высокого уровня шума, правда. Поэтому при сборке «баребона» на базе DNK-H лучше ориентироваться на энергоэффективные процессоры с TDP 35-65 Вт.

LUNA Design DNK-H PC Case
Плюсы:Минусы:
Возможность сборки компактной, но производительной системы;Очень мощную сборку на базе этого корпуса все же собирать не стоит. Троттлинг и высокий уровень шума обеспечены;
Встроенный блок питания;Нет ножек на днище корпуса.
Учтены все мелочи по сборке компьютера;
Приятный внешний вид.
Встроенный блок питания;
Учтены все мелочи по сборке компьютера;
Приятный внешний вид.
8
/10
Оценка по версии Ferra
LUNA Design DNK-H PC Case
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