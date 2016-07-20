Обзор отечественного корпуса LUNA Design DNK-H: железо по-русски

Высота I/O-панели у материнок Thin mini-ITX составляет всего 25 мм. Второй важный момент: вместе с основными интерфейсами распаян коннектор для подключения внешнего блока питания. Внутренний разъем, впрочем, тоже присутствует. У некоторых Thin mini-ITX он реализован в виде 2-пинового коннектора, у других — в виде 4-пинового.

Более распространенные платы форм-фактора mini-ITX подходят в том числе и для сборки мощных игровых систем. Текстолит площадью 170х170 мм позволяет распаять все основные элементы, а также слот PCI Express x16 для подключения видеокарты. Thin mini-ITX — это формат исключительно под компактные «баребоны», в которых за вывод изображения отвечает встроенная в центральный процессор графика.