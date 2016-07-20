Обзор отечественного корпуса LUNA Design DNK-H: железо по-русски
Компьютерный корпус DNK-H привлек наше внимание не столько из-за его создателей — простых энтузиастов из Перми, — но из-за интересной концепции, а также применения нового форм-фактора материнских плат. В результате на базе отечественной разработки реально собрать компактную, но мощную систему для работы и развлечений.
Фото: Ferra.ru
Раньше, когда речь заходила о компактных компьютерах, непременно подразумевался Mac Mini. Сегодня крошечных ПК гораздо больше. На любой вкус и даже цвет. Свои мини-платформы давно выпустила Intel. Тестовая лаборатория уже знакомила читателей с компьютерами серии NUC, включая совсем крошечные Compute Stick. Есть интересные разработки у GIGABYTE, Zotac и других производителей. С появлением нового железа компьютеры становятся не только компактнее, но мощнее. И все же для железечника по-настоящему круто, когда только ему самому предоставляется возможность в определенных рамках определить окончательную конфигурацию будущей мини-системы. Возможно, в этом вам поможет корпус DNK-H, разработанный российской компанией LUNA Design.
Thin mini-ITX
Корпус DNK-H интересен еще и тем, что он совместим исключительно с материнскими платами относительного нового форм-фактора — Thin mini-ITX. Отличий в сравнении с обычным mini-ITX предостаточно. Главная «фишка» — возможность сборки компьютера в корпусе небольшой толщины, ведь высота всех интерфейсов ограничена. Поэтому в платах Thin mini-ITX используются слоты SODIMM для установки ноутбучной оперативной памяти. Нет крупного 24-пинового контакта питания. Да и общее число интерфейсов заметно урезано. За ненадобностью.
Производители матплат охотно поддержали новый форм-фактор. В итоге в продаже есть устройства Thin mini-ITX как для процессоров Haswell, так и Skylake. Выше уже приведены примеры плат от всех четырех известных тайваньских мануфактур.
Thin mini-ITX позволяет собирать сверхкомпактные десктопы
Для DNK-H важно, что у плат форм-фактора Thin mini-ITX распайка процессорного гнезда строго определена. Следовательно, корпус совместим с разными моделями. В том числе и представленными в этом обзоре.
Высота I/O-панели у материнок Thin mini-ITX составляет всего 25 мм. Второй важный момент: вместе с основными интерфейсами распаян коннектор для подключения внешнего блока питания. Внутренний разъем, впрочем, тоже присутствует. У некоторых Thin mini-ITX он реализован в виде 2-пинового коннектора, у других — в виде 4-пинового.
Более распространенные платы форм-фактора mini-ITX подходят в том числе и для сборки мощных игровых систем. Текстолит площадью 170х170 мм позволяет распаять все основные элементы, а также слот PCI Express x16 для подключения видеокарты. Thin mini-ITX — это формат исключительно под компактные «баребоны», в которых за вывод изображения отвечает встроенная в центральный процессор графика.
Технические характеристики, комплектация, внешний вид
Корпус DNK-H в какой-то степени уникален, ведь именно в нем впервые используется встроенный блок питания мощностью 150 Вт. Такого запаса прочности, например, достаточно, чтобы собрать систему на базе полноценного восьмипоточного Core i7. Как известно, в Mac Mini используются ноутбучные вариации чипов Intel. К тому же вместе с кейсом в комплекте уже идет кулер лепесткового типа с медным сердечником. Пользователю остается лишь приобрести процессор, оперативную память, Wi-Fi-адаптер и накопитель.
|LUNA Design DNK-H PC Case
|Форм-фактор матплаты
|Блок питания
|Система охлаждения
|Установка накопителя
|Размеры
|Вес
|Цена (только за корпус) без учета доставки
LUNA Design продает в том числе и готовые сборки на основе DNK-H. Ссылка на конфигуратор указана. Самая мощная система базируется на процессоре Core i7-6700. Платы под Skylake (например, ASUS H110T) позволяют установить SSD форм-фактора M.2 2260 и беспроводной модуль (Wi-Fi + Bluetooth). Мой вам совет: лучше всего приобрести корпус отдельно и собрать систему самому. Так выйдет гораздо дешевле. Либо заказать DNK-H только вместе с матплатой, так как пока Thin mini-ITX в открытой продаже встречается нечасто.
Отдельные провода для двух антенн уже предусмотрены в конструкции DNK-H. Помимо них, в комплекте идет шнур питания.
DNK-H компактен. Ради этого мы здесь и собрались. При размерах 200х200х53 мм объем корпуса составляет два литра. Для сравнения: у Mac Mini — 1,1 литра. Корпус целиком и полностью выполнен из пластика. К нам приехала версия белого цвета. Поверхность глянцевая, а потому маркая и притягивающая пыль. На верхней панели нанесено лишь название устройства, а также простенький точечный узор.
Интерфейсов на передней панели корпуса не предусмотрено. Только клавиша включения и два индикатора.
Богатство интерфейсов на задней панели определяет материнская плата. Для тестирования DNK-H я использовал модель H81T R2.0 от ASUS. Как видите, плата поддерживает USB 3.0 и eSATA. Из видеовыходов присутствуют HDMI и DVI. На фото видно, что плата устанавливается в корпус вверх тормашками, то есть крепится не к днищу.
DNK-H совместим с любой платой Thin mini-ITX с внутренним разъемом питания
Разъемы для подключения Wi-Fi-антенн выведены отдельно. Двухпиновый коннектор питания —тоже. Здесь же, на задней панели, расположен воздухозаборник. С его помощью охлаждаются элементы встроенного блока питания.
Днище корпуса отлито из черного матового пластика. Специальная «возвышенность» разработана для лучшей циркуляции воздуха. Ну и чтобы вместился блок питания. Получается, что холодный воздух забирается сзади корпуса, а уже нагретый выбрасывается наружу через перфорацию на передней и боковых стенках.
Дополнительно предусмотрен настенный крепеж. Резиновых ножек на днище не оказалось. Промашка производителя? Без них DNK-H легко скользит по любой гладкой поверхности. Придется либо «колхозить» ножки самостоятельно, либо ставить корпус на резиновый коврик, например.
Особенности конструкции
Разбирается DNK-H очень просто. Для этого необходимо открутить четыре винта на днище устройства. Чтобы разъединить две половинки корпуса, требуется отсоединить 2-пиновый коннектор блока питания от материнской платы, разъем вентилятора и провода от Wi-Fi-антенн.
Кулер на месте. Кабели SATA для подключения одного-единственного 2,5-дюймового накопителя присутствуют.
Самая «мякотка» DNK-H — это, конечно, встроенный блок питания мощностью 150 Вт. Выполнен он на небольшой печатной плате. Форма текстолита подогнана под «округлости» корпуса. Внешнего кожуха нет. Так все элементы лучше охлаждаются. Горячие полевые транзисторы охлаждаются Г-образными алюминиевыми радиаторами. Конденсаторы произведены компанией Samxon. Они рассчитаны на работу при температуре вплоть до 105 градусов Цельсия.
Производитель заявляет, что КПД блока питания составляет минимум 88%. Через 2-пиновый коннектор матплате выдается напряжение в 19 В. С обеспечением энергией Core i5-4670K (с TDP 84 Вт), используемого в стедне, справился.
80-мм крыльчатка работает в корпусе на выдув. Используется модель ND-8010M1 от ID-Cooling —известного за границей производителя процессорных систем охлаждения, но довольно-таки редкого гостя в российской рознице. Принцип работы вентиляции в корпусе я уже описал. Вентилятор вращается в диапазоне частот от 900 об/мин до 4200 об/мин. Как вы сами понимаете, под нагрузкой DNK-H будет шумноват.
Накопитель крепится к днищу. Подойдет любое запоминающее устройство форм-фактора 2,5 дюймов. Винты идут в комплекте. Перед непосредственно монтажом HDD/SSD придется снять пластину, к которой крепится вентилятор.
Блок питания установлен мощный и качественный
Процесс превращения DNK-H в полностью работоспособный «баребон» занял от силы 5 минут. На сайте производителя есть подробная инструкция, но продвинутый пользователь разберется сам.
Тестирование
Тестовый стенд:
- Процессор: Intel Core i5-4670K, 3,4 ГГц
- Оперативная память: DDR3-1600, 2x 4 ГБ
- Материнская плата: ASUS H81T R2.0
- Накопитель: SSD Patriot Ignite 240 ГБ
- Периферия: монитор LG 31MU97
- Операционная система: Windows 10 x64
Из материнских плат форм-фактора Thin mini-ITX под рукой оказалась только ASUS H81T R2.0. Она поддерживает чипы Haswell, но, к сожалению, не работает с Broadwell. К сожалению — потому что именно такой процессор, на мой взгляд, отлично вписался бы в столь компактную систему. Например, Core i5-5675C (обзор). Для теста я взял Core i5-4670K. Горячий чип, но это и хорошо. Он выявит сильные и слабые стороны корпуса.
В DNK-H используется кулер лепесткового типа с большим медным сердечником. В сборе система получилась увесистой. Кусочки поролона на пластиковых клипсах — это, если так можно выразиться, «фича». С их помощью кулер плотнее прижимается к процессору и не царапает текстолит материнской платы.
Пользователи с острым слухом услышат DNK-H с Core i5-4670K на борту даже в простое. Крыльчатка периодически раскручивается до 1500 об/мин. В итоге заметен еле отчетливый гул. Лично меня такой шум не напрягает. Наверняка с более холодным чипом «баребон» заработает чуточку тише, ведь минимальный порог вращения вентилятора составляет 900 об/мин. Альтернативный вариант — настроить частоту «карлсона» в BIOS или при помощи вспомогательного ПО.
Под нагрузкой DNK-H заметно шумит
Под нагрузкой (в играх и САПР) DNK-H действительно шумный. Охлаждение держит частоту Core i5-4670K на высокой отметке, температуры в норме, но вентилятор при этом раскручивается почти до 3000 об/мин. А вот в LinX 0.6.5 чип прогрелся до максимально возможной отметки в 100 градусов Цельсия. Естественно, активировался троттлинг. Скорость работы Core i5 мгновенно упала до 2,7 ГГц. Понятно, что ни одно реальное приложение не нагрузит так чип. И все же очевидно, что вместе с DNK-H лучше собирать «баребон» на более энергоэффективном процессоре. Например, Т-серии. Тогда от системы можно добиться вполне комфортных акустических показателей.
Датчик материнской платы отрапортовал о температуре в 80 градусов Цельсия. Твердотельный накопитель нагрелся до 40 градусов Цельсия. Как видите, в большинстве случаев DNK-H обеспечил вполне комфортные условия для того железа, что работало в стенде.
|Простой
|Игры
|3Ds Max
|LinX 0.6.5
|Температура процессора
|44 °C
|74 °C
|83 °C
|100 °C
|Частота процессора
|0,8 ГГц
|3,8 ГГц
|3,8 ГГц
|2,7 ГГц
|Уровень шума
|38 дБ
|45 дБ
|44 дБ
|50 дБ
|Частота вращения вентилятора
|1500 об/мин
|2900 об/мин
|2800 об/мин
|3400 об/мин
В заключение
DNK-H не единственный. Компактные модели корпусов для материнских плат форм-фактора Thin mini-ITX существуют. В том числе и от именитых производителей. Но я еще не встречал в продаже аналогов с мощным встроенным блоком питания. Поэтому придется дополнительно брать внешний. Для десктопа — некритично. Конкретно в DNK-H используется весьма качественный и эффективный блок питания с приличным запасом по мощности. Это его большущий плюс. Как показало тестирование, система охлаждения корпуса в реальных задачах справляется даже с весьма горячим процессором. Ценой очень высокого уровня шума, правда. Поэтому при сборке «баребона» на базе DNK-H лучше ориентироваться на энергоэффективные процессоры с TDP 35-65 Вт.
|LUNA Design DNK-H PC Case
|Плюсы:
|Минусы:
|Возможность сборки компактной, но производительной системы;
|Очень мощную сборку на базе этого корпуса все же собирать не стоит. Троттлинг и высокий уровень шума обеспечены;
|Встроенный блок питания;
|Нет ножек на днище корпуса.
|Учтены все мелочи по сборке компьютера;
|Приятный внешний вид.
|Встроенный блок питания;
|Учтены все мелочи по сборке компьютера;
|Приятный внешний вид.