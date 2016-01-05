Железный цех №30. Десять самых ожидаемых событий 2016 года

Что ж, время показало, что выход новых процессоров никак не повлиял на продажи персональных компьютеров — они продолжили снижаться. Что логично, серьезные потери начали терпеть производители материнских плат. ASUS и GIGABYTE — лидеры в своем сегменте — в 2015 году отгрузили всего по 17-17,5 млн устройств. Это на 10% меньше того, что было реализовано в прошлом году. У других производителей дела оказались еще хуже, поэтому всего за прошедший год рынок обвалился на 20% в штучном выражении. Очевидно, что «матплатчикам» необходимо искать варианты по увеличению продаж. Одним из них стало снятие запрета на разгон процессоров Intel Skylake без разблокированного множителя за счет старого-доброго метода поднятия частоты тактового генератора. Но только для плат на чипсете Z170 Express. На сегодняшний день новые прошивки BIOS выпустили ASUS, ASRock, GIGABYTE, MSI, Biostar и Supermicro.

Да, подобное ограничение — исключительно софтверное. Прихоть Intel. Как я уже сказал, на данный момент послабление касается только материнских плат на чипсете Z170 Express, но всем понятно, что это полумеры. Хочется верить, что в 2016 году китайские производители пойдут дальше и «продавят» принципиальную Intel. И тогда функция разгона центральных процессоров без разблокированного множителя будет реализована на всех материнских платах для платформы LGA1151.