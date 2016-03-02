Железный цех №32. Главные компьютерные новинки февраля 2016

Платформа ПК

В 2016-м году нас ждет два грандиозных события: выход первого настольного 10-ядерного процессора Intel Broadwell-E и появление первых коммерческих чипов AMD на архитектуре Zen. Но все это произойдет во второй половине года. А пока производители расширяют уже существующие линейки. Ведь на чем-то надо зарабатывать.

Отечественные разработки на процессорах «Байкал»

Коротко о продукте: свое, родное!

Дата выхода: второй квартал 2016 года

Цена: нет данных

Конкуренты и аналоги: любой другой моноблок

Прошлый год запомнился презентацией компании «Байкал Электроникс», которая анонсировала, по собственным словам, первый российский 28-нанометровый MIPS-процессор. Одноименный чип — «Байкал-Т1» — получил неплохие характеристики для своего класса: два ядра Warrior P5600 32 R5, работающих с частотой 1,2 ГГц, и встроенные контроллеры Ethernet, PCI Express 3.0, SATA 3.0, USB 2.0. Есть факт — отечественные решения на базе этого процессора будут продвигать в массы, а не использоваться исключительно в целях национальной безопасности (читай — в оборонной промышленности). Представители «Байкал Электроникс» надеются на крупносерийное производство. Первым консьюмерскими устройствами станут моноблоки «Таволга Терминал». Помимо чипа «Байкал-Т1», компьютер получил дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 850M с двумя гигабайтами памяти стандарта GDDR5, от 4 Гбайт до 32 Гбайт ОЗУ и накопитель емкостью от 512 Гбайт до 1 Тбайт. Все железо моноблока запаковано в симпатичный корпус с 21,5-дюймовой IPS-матрицей (разрешение Full HD). По понятным причинам на «Таволга Терминал» установлена операционная система Linux. С ролью офисной рабочей лошадки терминал справится.