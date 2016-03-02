Железный цех №32. Главные компьютерные новинки февраля 2016
Sony вышла на рынок компьютерных комплектующих. AMD разразилась россыпью новых центральных процессоров. Жаль, что не Zen. Seagate представила жесткий диск-рекордсмен. Появился первый русский компьютер на процессоре «Байкал». Об этих и других событиях февраля — в очередном выпуске рубрики «Железный цех».
Фото: naked-science.ru
Платформа ПК
В 2016-м году нас ждет два грандиозных события: выход первого настольного 10-ядерного процессора Intel Broadwell-E и появление первых коммерческих чипов AMD на архитектуре Zen. Но все это произойдет во второй половине года. А пока производители расширяют уже существующие линейки. Ведь на чем-то надо зарабатывать.
Отечественные разработки на процессорах «Байкал»
- Коротко о продукте: свое, родное!
- Дата выхода: второй квартал 2016 года
- Цена: нет данных
- Конкуренты и аналоги: любой другой моноблок
Прошлый год запомнился презентацией компании «Байкал Электроникс», которая анонсировала, по собственным словам, первый российский 28-нанометровый MIPS-процессор. Одноименный чип — «Байкал-Т1» — получил неплохие характеристики для своего класса: два ядра Warrior P5600 32 R5, работающих с частотой 1,2 ГГц, и встроенные контроллеры Ethernet, PCI Express 3.0, SATA 3.0, USB 2.0. Есть факт — отечественные решения на базе этого процессора будут продвигать в массы, а не использоваться исключительно в целях национальной безопасности (читай — в оборонной промышленности). Представители «Байкал Электроникс» надеются на крупносерийное производство. Первым консьюмерскими устройствами станут моноблоки «Таволга Терминал». Помимо чипа «Байкал-Т1», компьютер получил дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 850M с двумя гигабайтами памяти стандарта GDDR5, от 4 Гбайт до 32 Гбайт ОЗУ и накопитель емкостью от 512 Гбайт до 1 Тбайт. Все железо моноблока запаковано в симпатичный корпус с 21,5-дюймовой IPS-матрицей (разрешение Full HD). По понятным причинам на «Таволга Терминал» установлена операционная система Linux. С ролью офисной рабочей лошадки терминал справится.
Вообще «Байкал Электроникс» представила перспективный план по выпуску собственных разработок на ARM. Во второй половине 2016 года появится серия чипов «Байкал-М», предназначенная для персональных компьютеров и встраиваемых систем. Эти SoC получат до восьми ядер ARMv8-A, векторные сопроцессоры ARM Neon и до восьми графических блоков Mali-T628. В конце года выкатят чипы «Байкал-MS». Те же ARMv8-A, но с повышенной энергоэффективностью. На 2017 год запланирован выпуск систем-на-кристалле «Байкал-S». Производство переведется с 28-нанометрового на 16-нанометровый техпроцесс, чипы получат до 32 ядер ARMv8-A и перспективную память HMC (Hybrid Memory Cube) — аналог HBM.
Новые процессоры AMD
- Коротко о продукте: больше процессоров, ниже цены
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: FX-8370 — 190 долларов США; A10-7890K — 164 доллара США; A10-7860K — 118 долларов США; A8-7670K — 106 долларов США; A8-7650K — 96 долларов США; Athlon X4 870K — 90 долларов США; Athlon X4 860K — 80 долларов США; Athlon X4 845 — 70 долларов США
- Конкуренты и аналоги: решения Intel серий Core i3/i5
Все мы ждем процессоры AMD на архитектуре Zen. Ожидание томительно, а февральское пополнение откровенно устаревших линеек FX и A10/Athlon говорит о том, что по-настоящему новые решения появятся лишь к концу года. И все же «красные» представили несколько очень интересных моделей.
Например, в продажу поступил процессор A10-7860K. Этот 4-ядерный чип работает на очень высокой частоте 3,6 ГГц, увеличивающейся за счет функции Turbo Core до 4 ГГц. При этом уровень TDP кристалла составляет всего 65 Вт. «Гибридник» аккуратно втиснулся между моделями A10-7870K и A8-7670K соответственно. К слову, второй чип теперь стоит 106 долларов США.
Флагманом гибридных процессоров стал A10-7890K. Те же 4 ядра, что и у A10-7860K, но только номинальная тактовая частота составляет 4,1 ГГц, в режиме Turbo Core — 4,3 ГГц. Напомню, что все модели с литерой «К» в названии имеют разблокированный множитель. Следовательно, превратить A10-7860K в A10-7890K не составит особого труда.
Самой интересной новинкой стал Athlon X4 845. Это первый настольный процессор AMD, базирующийся на архитектуре Excavator. Возможно, и последний. Серия Athlon не имеет встроенной графики. Ядра чипа работают на неплохой частоте 3,5 ГГц, автоматически ускоряются до 3,8 ГГц. Из примечательных особенностей выделяются наличие всего двух мегабайт кэша второго уровня и всего восьми линий PCI Express 3.0.
Первые тесты показывают, что архитектура Excavator дает неплохой прирост относительно Piledriver. Например, в однопоточном бенчмарке Super Pi в паттерне 32M Athlon X4 845 с памятью DDR3-2133, работающей в двухканальном режиме, с результатом 12 минут 39 секунд серьезно опередил FX-8370, который проходит этот тест где-то за 22 минуты. В CINEBENCH R11.5 «экскаватор» набирает 4 балла.
С разгоном у Athlon X4 845 дела обстоят не очень хорошо. Разблокированного множителя нет, а по шине чип оверклокнулся до 4,22 ГГц. На такой частоте бенчмарк Super Pi 32M был пройден за 11 минут и 28,5 секунд.
ASRock 970A-G/3.1
- Коротко о продукте: недорогая, но функциональная плата для процессоров AMD FX
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: 80 долларов США
- Конкуренты и аналоги: ASUS 970 Pro Gaming/Aura
Поток железа под процессоры AMD хлынул еще в январе на выставке CES, в феврале — продолжился. Своими новинками отметилась и ASRock. Из списка я выбрал плату 970A-G/3.1, так как она представляет наибольший интерес из-за невысокого ценника и достойных возможностей по сборке производительного игрового компьютера.
Подсистема питания новинки получила полные 10 фаз. Поддерживаются даже самые топовые процессоры FX-9000 с TDP под 220 Вт. И некоторые Opteron. Сверхгорячие «камешки» не пользуются большой популярностью. Выгоднее взять процессор попроще, а затем его самостоятельно разогнать. 970A-G/3.1 сдюжит.
Обновленные матплаты для платформы AM3+ обзавелись неплохим набором современных интерфейсов. Теперь она (платформа) не так сильно отстает от LGA1151 (Skylake). Конкретно 970A-G/3.1 получила сразу два порта USB 3.1 разных типов. К разъему M.2 подведено четыре линии PCI Express 2.0. Например, к нему подойдет очень быстрый твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator (обзор). Из-за ограничения по количеству каналов PCI Express порты PEG, предназначенные для установки видеокарт, работают в режиме х16+х4. Поддерживается технология CrossFire, но очевидно, что плата подходит исключительно для системы с одной дискретной видеокартой.
Плата получила бюджетный сетевой контроллер Realtek RTL8111GR а также звуковой тракт с флагманским Realtek ALC1150 и так называемыми аудиофильскими конденсаторами.
GIGABYTE GA-F2A88X-D3HP
- Коротко о продукте: недорогая новинка с USB 3.1
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: 6500 рублей
- Конкуренты и аналоги:
Обновить линейку плат для платформы FM2+ (гибридные процессоры Kaveri) решила компания GIGABYTE. Лидер по производству материнок выпустил несколько моделей, самая интересная — GA-F2A88X-D3HP на топовом чипсете A88X. Устройство получило два порта USB 3.1 разных типов. Места новомодному интерфейсу M.2 не нашлось, зато на текстолите распаяно сразу восемь SATA 3.0.
В целом с компоновкой элементов у GA-F2A88X-D3HP все в порядке. Расстраивают слабенькие сетевой и звуковой чипы — RTL8111GR и ALC892 от Realtek. При сопоставимой с ASRock 970A-G/3.1 цене GA-F2A88X-D3HP в плане технического оснащения выглядит хуже, хоть и не совсем правильно сравнивать решения для разных платформ. И все же на базе этой платы реально собрать в том числе и игровую систему.
Накопители
А у нас новый игрок на рынке твердотельных накопителей! Да не какой-нибудь «нонейм», наклеивающий свои этикетки на уже готовые платформенные решения, а вполне серьезный игрок — Sony. Впрочем, не все так однозначно.
Sony SLW-M
- Коротко о продукте: Sony выходит на рынок комплектующих. Пока только при поддержке PHISON и TOSHIBA
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: 9000 рублей за модель объемом 240 Гбайт (SLW-MG2); 16 000 рублей за модель объемом 480 Гбайт (SLW-MG4)
- Конкуренты и аналоги: любые другие SSD на контроллере PHISON; Samsung 850 EVO
Интересны мотивы такого решения. Выйти на рынок SSD не очень-то и тяжело. Существует множество готовых платформ. Заказывай референсные платы, клей свои этикетки, продавай. В Sony пошли именно этим путем. Как показывает практика, серьезно заработать подобным способом не удастся. Быть может, серия SLW-M для Sony — это своеобразная проба пера.
В основе накопителей от японского производителя лежит бюджетная платформа PHISON. Пока анонсированы две модели объемом 240 Гбайт и 480 Гбайт соответственно. Обе упакованы в 2,5-дюймовые корпуса толщиной 7 мм. Используются трехбитные чипы флеш-памяти TLC производства TOSHIBA. Контроллер PS3110-S10 обеспечивает быстродействие на уровне 560 Мбайт/с для линейных операций чтения и 530 Мбайт/с для записи.
В 2016 году насчитывается пара десятков накопителей на контроллере PS3110-S10. Чтобы успешно конкурировать в бушующем океане клонов, серии SLW-M вряд ли поможет имя. Модель объемом 480 Гбайт стоит 16 000 рублей в рознице. Например, OCZ Trion 100 с идентичной элементной базой оценен в 13 000 рублей. А у Samsung есть дешевая, но более быстрая линейка 850 EVO. На что рассчитывают в Sony? Видимо, на то, что фанаты побегут обновлять накопители в своих PlayStation 4.
Seagate ST2000LM007
- Коротко о продукте: первый 7-мм жесткий диск объемом 2 Тбайт
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: 120 Евро
- Конкуренты и аналоги: нет
SSD — это просто замечательно, но по стоимости единицы хранимой информации твердотельные накопители все еще не в состоянии тягаться с классическими жесткими дисками. Элементарный пример. Samsung в конце прошлого года представила модель 850 PRO объемом 2 Тбайт. Стоит такой «твердотельник» 875 Евро. С выпуском ST2000LM007 компания Seagate предлагает аналогичный объем всего за 120 Евро. При этом мобильная версия жесткого диска получила 7-мм корпус, то есть устройство влезет в большинство ноутбуков. Достичь подобной плотности позволили две вещи. Во-первых, задействованы две 2,5-дюймовые пластины объемом 1 Тбайт каждая. Во-вторых, используется технология «черепичной» записи SMR (shingled magnetic recording). Поэтому «побочным эффектом» высокой емкости накопителя стала его низкая производительность — 100 Мбайт/с для операций чтения и записи. Медленно даже среди других винчестеров с частотой вращения шпинделя 5400 об/мин. Буферной памяти ровно 128 Мбайт.
Samsung 750 EVO
- Коротко о продукте: корейцы порабощают рынок выпуском очередной серии недорогих накопителей
- Дата выхода: уже в продаже
- Цена: 55 долларов США за модель объемом 120 Гбайт (MZ-750120); 75 долларов США за модель объемом 250 Гбайт (MZ-750250)
- Конкуренты и аналоги: накопители на контроллере PHISON: OCZ Trion 100, Patriot Blaze, Kingston HyperX Savage
Корейский производитель разбушевался! Видимо, в Samsung решили окончательно подмять под себя рынок твердотельных накопителей, ибо теперь компания предлагает пять линеек для консьюмеров. Есть самые быстрые SSD на сегодняшний день — 950 PRO. Есть флагманские SATA-накопители — 850 PRO. Есть «народная» серия 850 EVO с интерфейсами SATA 3.0, M.2 и mSATA на выбор. Есть бюджетный SSD 650 емкостью 120 Гбайт. Теперь к этим накопителям примкнула серия 750 EVO. Уже из названия ясно, между какими устройствами она расположилась. Пока в линейку включены две модели объемом 120 Гбайт и 250 Гбайт соответственно. Обе новинки выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма. В обоих случаях используется 16-нанометровая флеш-память типа TLC и контроллер Samsung MGX (как у 850 EVO). Скорость последовательной записи составляет 520 Мбайт/с, а чтения — 540 Мбайт/с. Производительность случайного чтения/записи достигает 97 000/88 000 IOPS. Весьма недурно, особенно учитывая стоимость устройств. На все накопители серии распространяется 3-летняя гарантия.