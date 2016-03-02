Компьютеры
08:00, 02 марта 2016
9 мин.

Железный цех №32. Главные компьютерные новинки февраля 2016

Sony вышла на рынок компьютерных комплектующих. AMD разразилась россыпью новых центральных процессоров. Жаль, что не Zen. Seagate представила жесткий диск-рекордсмен. Появился первый русский компьютер на процессоре «Байкал». Об этих и других событиях февраля — в очередном выпуске рубрики «Железный цех».

Железный цех №32. Главные компьютерные новинки февраля 2016

Фото: naked-science.ru

Платформа ПК

В 2016-м году нас ждет два грандиозных события: выход первого настольного 10-ядерного процессора Intel Broadwell-E и появление первых коммерческих чипов AMD на архитектуре Zen. Но все это произойдет во второй половине года. А пока производители расширяют уже существующие линейки. Ведь на чем-то надо зарабатывать.

Отечественные разработки на процессорах «Байкал»

  • Коротко о продукте: свое, родное!
  • Дата выхода: второй квартал 2016 года
  • Цена: нет данных
  • Конкуренты и аналоги: любой другой моноблок

Прошлый год запомнился презентацией компании «Байкал Электроникс», которая анонсировала, по собственным словам, первый российский  28-нанометровый MIPS-процессор. Одноименный чип — «Байкал-Т1» — получил неплохие характеристики для своего класса: два ядра Warrior P5600 32 R5, работающих с частотой 1,2 ГГц, и встроенные контроллеры Ethernet, PCI Express 3.0, SATA 3.0, USB 2.0. Есть факт — отечественные решения на базе этого процессора будут продвигать в массы, а не использоваться исключительно в целях национальной безопасности (читай — в оборонной промышленности). Представители «Байкал Электроникс» надеются на крупносерийное производство. Первым консьюмерскими устройствами станут моноблоки «Таволга Терминал». Помимо чипа «Байкал-Т1», компьютер получил дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 850M с двумя гигабайтами памяти стандарта GDDR5, от 4 Гбайт до 32 Гбайт ОЗУ и накопитель емкостью от 512 Гбайт до 1 Тбайт. Все железо моноблока запаковано в симпатичный корпус с 21,5-дюймовой IPS-матрицей (разрешение Full HD). По понятным причинам на «Таволга Терминал» установлена операционная система Linux. С ролью офисной рабочей лошадки терминал справится.

Моноблок «Таволга Терминал»

Моноблок «Таволга Терминал»

osp.ru

Вообще «Байкал Электроникс» представила перспективный план по выпуску собственных разработок на ARM. Во второй половине 2016 года появится серия чипов «Байкал-М», предназначенная для персональных компьютеров и встраиваемых систем. Эти SoC получат до восьми ядер ARMv8-A, векторные сопроцессоры ARM Neon и до восьми графических блоков Mali-T628. В конце года выкатят чипы «Байкал-MS». Те же ARMv8-A, но с повышенной энергоэффективностью. На 2017 год запланирован выпуск систем-на-кристалле «Байкал-S». Производство переведется с 28-нанометрового на 16-нанометровый техпроцесс, чипы получат до 32 ядер ARMv8-A и перспективную память HMC (Hybrid Memory Cube) — аналог HBM.

Процессор «Байкал-Т1»

Процессор «Байкал-Т1»

naked-science.ru

Новые процессоры AMD

  • Коротко о продукте: больше процессоров, ниже цены
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: FX-8370 — 190 долларов США; A10-7890K — 164 доллара США; A10-7860K — 118 долларов США; A8-7670K — 106 долларов США; A8-7650K — 96 долларов США; Athlon X4 870K — 90 долларов США; Athlon X4 860K — 80 долларов США; Athlon X4 845 — 70 долларов США
  • Конкуренты и аналоги: решения Intel серий Core i3/i5

Все мы ждем процессоры AMD на архитектуре Zen. Ожидание томительно, а февральское пополнение откровенно устаревших линеек FX и A10/Athlon говорит о том, что по-настоящему новые решения появятся лишь к концу года. И все же «красные» представили несколько очень интересных моделей.

Например, в продажу поступил процессор A10-7860K. Этот 4-ядерный чип работает на очень высокой частоте 3,6 ГГц, увеличивающейся за счет функции Turbo Core до 4 ГГц. При этом уровень TDP кристалла составляет всего 65 Вт. «Гибридник» аккуратно втиснулся между моделями A10-7870K и A8-7670K соответственно. К слову, второй чип теперь стоит 106 долларов США.

Новые процессоры AMD

Новые процессоры AMD

amd.com

Флагманом гибридных процессоров стал A10-7890K. Те же 4 ядра, что и у A10-7860K, но только номинальная тактовая частота составляет 4,1 ГГц, в режиме Turbo Core — 4,3 ГГц. Напомню, что все модели с литерой «К» в названии имеют разблокированный множитель. Следовательно, превратить A10-7860K в A10-7890K не составит особого труда.

Новые процессоры AMD

Новые процессоры AMD

amd.com

Самой интересной новинкой стал Athlon X4 845. Это первый настольный процессор AMD, базирующийся на архитектуре Excavator. Возможно, и последний. Серия Athlon не имеет встроенной графики. Ядра чипа работают на неплохой частоте 3,5 ГГц, автоматически ускоряются до 3,8 ГГц. Из примечательных особенностей выделяются наличие всего двух мегабайт кэша второго уровня и всего восьми линий PCI Express 3.0.

Новые процессоры AMD

Новые процессоры AMD

amd.com

Первые тесты показывают, что архитектура Excavator дает неплохой прирост относительно Piledriver. Например, в однопоточном бенчмарке Super Pi в паттерне 32M Athlon X4 845 с памятью DDR3-2133, работающей в двухканальном режиме, с результатом 12 минут 39 секунд серьезно опередил FX-8370, который проходит этот тест где-то за 22 минуты. В CINEBENCH R11.5 «экскаватор» набирает 4 балла.

Результаты тестирования AMD Athlon X4 845

Результаты тестирования AMD Athlon X4 845

techpowerup.com

С разгоном у Athlon X4 845 дела обстоят не очень хорошо. Разблокированного множителя нет, а по шине чип оверклокнулся до 4,22 ГГц. На такой частоте бенчмарк Super Pi 32M был пройден за 11 минут и 28,5 секунд.

Разгон AMD Athlon X4 845

Разгон AMD Athlon X4 845

anakteknoblog.blogspot.com

ASRock 970A-G/3.1

  • Коротко о продукте: недорогая, но функциональная плата для процессоров AMD FX
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: 80 долларов США
  • Конкуренты и аналоги: ASUS 970 Pro Gaming/Aura

Поток железа под процессоры AMD хлынул еще в январе на выставке CES, в феврале — продолжился. Своими новинками отметилась и ASRock. Из списка я выбрал плату 970A-G/3.1, так как она представляет наибольший интерес из-за невысокого ценника и достойных возможностей по сборке производительного игрового компьютера.

Подсистема питания новинки получила полные 10 фаз. Поддерживаются даже самые топовые процессоры FX-9000 с TDP под 220 Вт. И некоторые Opteron. Сверхгорячие «камешки» не пользуются большой популярностью. Выгоднее взять процессор попроще, а затем его самостоятельно разогнать. 970A-G/3.1 сдюжит.

Обновленные матплаты для платформы AM3+ обзавелись неплохим набором современных интерфейсов. Теперь она (платформа) не так сильно отстает от LGA1151 (Skylake). Конкретно 970A-G/3.1 получила сразу два порта USB 3.1 разных типов. К разъему M.2 подведено четыре линии PCI Express 2.0. Например, к нему подойдет очень быстрый твердотельный накопитель Kingston HyperX Predator (обзор). Из-за ограничения по количеству каналов PCI Express порты PEG, предназначенные для установки видеокарт, работают в режиме х16+х4. Поддерживается технология CrossFire, но очевидно, что плата подходит исключительно для системы с одной дискретной видеокартой.

Плата получила бюджетный сетевой контроллер Realtek RTL8111GR а также звуковой тракт с флагманским Realtek ALC1150 и так называемыми аудиофильскими конденсаторами.

ASRock 970A-G/3.1

ASRock 970A-G/3.1

asrock.com

GIGABYTE GA-F2A88X-D3HP

  • Коротко о продукте: недорогая новинка с USB 3.1
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: 6500 рублей
  • Конкуренты и аналоги:

Обновить линейку плат для платформы FM2+ (гибридные процессоры Kaveri) решила компания GIGABYTE. Лидер по производству материнок выпустил несколько моделей, самая интересная — GA-F2A88X-D3HP на топовом чипсете A88X. Устройство получило два порта USB 3.1 разных типов. Места новомодному интерфейсу M.2 не нашлось, зато на текстолите распаяно сразу восемь SATA 3.0.

В целом с компоновкой элементов у GA-F2A88X-D3HP все в порядке. Расстраивают слабенькие сетевой и звуковой чипы — RTL8111GR и ALC892 от Realtek. При сопоставимой с ASRock 970A-G/3.1 цене GA-F2A88X-D3HP в плане технического оснащения выглядит хуже, хоть и не совсем правильно сравнивать решения для разных платформ. И все же на базе этой платы реально собрать в том числе и игровую систему.

GIGABYTE GA-F2A88X-D3HP

GIGABYTE GA-F2A88X-D3HP

gigabyte.com

Накопители

А у нас новый игрок на рынке твердотельных накопителей! Да не какой-нибудь «нонейм», наклеивающий свои этикетки на уже готовые платформенные решения, а вполне серьезный игрок — Sony. Впрочем, не все так однозначно.

Sony SLW-M

  • Коротко о продукте: Sony выходит на рынок комплектующих. Пока только при поддержке PHISON и TOSHIBA
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: 9000 рублей за модель объемом 240 Гбайт (SLW-MG2); 16 000 рублей за модель объемом 480 Гбайт (SLW-MG4)
  • Конкуренты и аналоги: любые другие SSD на контроллере PHISON; Samsung 850 EVO

Интересны мотивы такого решения. Выйти на рынок SSD не очень-то и тяжело. Существует множество готовых платформ. Заказывай референсные платы, клей свои этикетки, продавай. В Sony пошли именно этим путем. Как показывает практика, серьезно заработать подобным способом не удастся. Быть может, серия SLW-M для Sony — это своеобразная проба пера.

В основе накопителей от японского производителя лежит бюджетная платформа PHISON. Пока анонсированы две модели объемом 240 Гбайт и 480 Гбайт соответственно. Обе упакованы в 2,5-дюймовые корпуса толщиной 7 мм. Используются трехбитные чипы флеш-памяти TLC производства TOSHIBA. Контроллер PS3110-S10 обеспечивает быстродействие на уровне 560 Мбайт/с для линейных операций чтения и 530 Мбайт/с для записи.

В 2016 году насчитывается пара десятков накопителей на контроллере PS3110-S10. Чтобы успешно конкурировать в бушующем океане клонов, серии SLW-M вряд ли поможет имя. Модель объемом 480 Гбайт стоит 16 000 рублей в рознице. Например, OCZ Trion 100 с идентичной элементной базой оценен в 13 000 рублей. А у Samsung есть дешевая, но более быстрая линейка 850 EVO. На что рассчитывают в Sony? Видимо, на то, что фанаты побегут обновлять накопители в своих PlayStation 4.

Sony SLW-MG2(4)

Sony SLW-MG2(4)

sony.com

Seagate ST2000LM007

  • Коротко о продукте: первый 7-мм жесткий диск объемом 2 Тбайт
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: 120 Евро
  • Конкуренты и аналоги: нет

SSD — это просто замечательно, но по стоимости единицы хранимой информации твердотельные накопители все еще не в состоянии тягаться с классическими жесткими дисками. Элементарный пример. Samsung в конце прошлого года представила модель 850 PRO объемом 2 Тбайт. Стоит такой «твердотельник» 875 Евро. С выпуском ST2000LM007 компания Seagate предлагает аналогичный объем всего за 120 Евро. При этом мобильная версия жесткого диска получила 7-мм корпус, то есть устройство влезет в большинство ноутбуков. Достичь подобной плотности позволили две вещи. Во-первых, задействованы две 2,5-дюймовые пластины объемом 1 Тбайт каждая. Во-вторых, используется технология «черепичной» записи SMR (shingled magnetic recording). Поэтому «побочным эффектом» высокой емкости накопителя стала его низкая производительность — 100 Мбайт/с для операций чтения и записи. Медленно даже среди других винчестеров с частотой вращения шпинделя 5400 об/мин. Буферной памяти ровно 128 Мбайт.

Seagate ST2000LM007

Seagate ST2000LM007

seagate.com

Samsung 750 EVO

  • Коротко о продукте: корейцы порабощают рынок выпуском очередной серии недорогих накопителей
  • Дата выхода: уже в продаже
  • Цена: 55 долларов США за модель объемом 120 Гбайт (MZ-750120); 75 долларов США за модель объемом 250 Гбайт (MZ-750250)
  • Конкуренты и аналоги: накопители на контроллере PHISON: OCZ Trion 100, Patriot Blaze, Kingston HyperX Savage

Корейский производитель разбушевался! Видимо, в Samsung решили окончательно подмять под себя рынок твердотельных накопителей, ибо теперь компания предлагает пять линеек для консьюмеров. Есть самые быстрые SSD на сегодняшний день — 950 PRO. Есть флагманские SATA-накопители — 850 PRO. Есть «народная» серия 850 EVO с интерфейсами SATA 3.0, M.2 и mSATA на выбор. Есть бюджетный SSD 650 емкостью 120 Гбайт. Теперь к этим накопителям примкнула серия 750 EVO. Уже из названия ясно, между какими устройствами она расположилась. Пока в линейку включены две модели объемом 120 Гбайт и 250 Гбайт соответственно. Обе новинки выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма. В обоих случаях используется 16-нанометровая флеш-память типа TLC и контроллер Samsung MGX (как у 850 EVO). Скорость последовательной записи составляет 520 Мбайт/с, а чтения — 540 Мбайт/с. Производительность случайного чтения/записи достигает 97 000/88 000 IOPS. Весьма недурно, особенно учитывая стоимость устройств. На все накопители серии распространяется 3-летняя гарантия.

Samsung 750 EVO

Samsung 750 EVO

samsung.com

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