Подготовьте ваши компьютеры и консоли — 10 самых ожидаемых игр 2020 года
Сразу отмечу, что порядок списка - это предполагаемый порядок выхода игр. Начнём с самых ранних и закончим теми, что выйдут в конце года.
Ori and the Will of the Wisps
дата выхода: 11 марта
жанр: платформер-метроидвания
где выйдет: Windows, Xbox One
Первая часть, Ori And The Blind Forest, вышла в 2015 году и поразила всех своей красотой - это касается и невероятного арт-дизайна игры, где даже на фоне каждое дерево уникально, и великолепной музыки. Довольно милая игра, представляющая собой платформер с характерными признаками метроидвании (открытый мир, для перемещения в отдельные зоны которого нужно получать различные способности по ходу игры), оказалась местами хардкорной, особенно ближе к концу. Скажем, не все игроки смогли пережить то самое “дерево” (а это где-то первая треть). Но Ori And The Blind Forest - это тот случай, когда даже в десятый раз умирая на одном месте, думаешь: “Как же всё-таки тут красиво!”. В конце-концов, финальный босс не сложнее “дерева”.
В общем, когда анонсировали вторую часть, а было это ещё на презентации Microsoft в рамках E3 2017, зрители были в восторге. И вот долгое ожидание продолжения наконец подходит к концу - уже в начале марта игра выйдет.
Первую часть можно было (при должном умении) пройти за 5-7 часов, так что от новой игры хочется, с одной стороны, сохранения атмосферы и невероятной красоты первой части, но с другой - всё-таки увеличения времени геймплея.
Nioh 2
дата выхода: 13 марта
жанр: экшн с элементами RPG
где выйдет: PlayStation 4
За два года то того, как вышла Sekiro, мы уже вовсю играли в “Dark Souls в феодальной Японии”. В отличие от многих безликих и однообразных клонов серии “соулс”, геймплейно похожих на оригинал, но лишённых той атмосферы, Nioh смогла предложить множество интересных механик и в самой боевой системе, и в повествовании.
Можно сказать, что Nioh даже вышла за рамки “соулслайк”-игр: множество различного оружия, выпадающего в виде лута (это вам не скудные одинаковые луки в Dark Souls, выпадающие раз в час), три боевые стойки, мрачный сеттинг с японским колоритом и невероятно сложные боссы - всё это удачно сочеталось в первой части и, надеюсь, не подведёт и во второй.
Главный герой Nioh 2 будет уже не обычным человеком, а “полудемоном” (йокаем) и сможет получать способности от убийства других демонов (чем-то это напоминает Bloodstained, да и не только).
Кстати, учитывая, что первая часть всё-таки вышла и на ПК, того же можно ожидать и от Nioh 2, но вряд ли в ближайшее время.
Doom Eternal
дата выхода: 20 марта
жанр: шутер от первого лица
где выйдет: Windows, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, (позже) Switch
Тут даже говорить особо нечего - это же Doom! Даже если бы новый Doom стал откровенно плохим, его всё равно купили бы, как минимум, игроки, кому за 30. Потому что без слова “Doom” невозможно описать историю видеоигр, особенно шутеров от первого лица.
В любом случае, перезапуск Doom 2016 года оказался настолько удачным, что и сейчас провала никто не ждёт. В крайнем случае - сделают то же самое, но в новых локациях.
Следуя заветам олдскульного Doom II: Hell On Earth, действие Doom Eternal (как сиквела к Doom 2016) переносится на землю. Разработчики обещают нам в два раза больше демонов и сохранение геймплея предшественника, который мотивировал игрока не прятаться за укрытиями, а напротив бросаться в атаку и крушить демонов даже в ближнем бою.
Как и Doom 2016 игра планируется к выходу также и на гибридной консоли Nintendo Switch, однако это случится позже официального выхода на остальных платформах.
Animal Crossing: New Horizons
дата выхода: 20 марта
жанр: симулятор жизни
где выйдет: Switch
Глядя на визуальную часть игры, наверное, сложно понять, почему на некоторых игровых форумах писали, что Doom Eternal обречён, т.к. выходит в один день с Animal Crossing. Тем не менее, владельцам Nintendo Switch я настоятельно рекомендую не пропускать этот релиз - возможно, Animal Crossing окажется главным релизом 2020 года на эту консоль.
Суть всех игр серии AC в том, что… Вы просто живёте в деревне с говорящими антропоморфными животными. Казалось бы, что тут может быть интересного? Но игра смогла возвести симулятор жизни в абсолют. Прежде всего, время игры жёстко привязано к вашему реальному времени - утро, ночь, лето, зима в мире Animal Crossing наступают тогда, когда и в реальном мире. При этом, у каждого персонажа в игре свой уникальный характер и своё расписание - и даже магазины (внутриигровые, никаких микротранзакций в AC никогда не было) работают строго по расписанию!
Почти каждый день в игре происходит какое-то уникальное событие, причём, даже спустя год можно обнаружить что-то новое - будь то карнавал-маскарад, игра в снежинки, конкурс по ловле рыбы. Дополнительно в Animal Crossing можно зарабатывать деньги на торговле репкой (аналог акций - нужно следить за изменением курса), выплачивать “ипотеку” за дом, ездить в гости к другим игрокам… И всё это без малейшего намёка на насилие - его в игре просто нет. Никто никого не бьёт, не убивает, а “плохие” жители ограничиваются, в основном, грубоватыми диалогами и соответствующим внешним видом.
В New Horizons обещают завести долгожданный крафт - чтобы, например, не ждать, пока интересующая модель шкафа появится в магазине, а сделать её самому. Также действие перенесётся на необитаемый остров, что сильно отличается от концепции предыдущих игр, где игрок приезжал в уже заселённую деревню.
Half-Life: Alyx
дата выхода: март
жанр: VR-шутер
где выйдет: Windows + VR
Вообще, на самом-то деле мы все ждём Half-Life 3, причём, уже 12 лет. Но лучше уж так, чем ничего. Half-Life: Alyx будет игрой исключительно для VR (обещают поддержку всех совместимых с Windows VR-гарнитур) и рассказывать о приключениях Аликс Вэнс до событий Half-Life 2 и возвращения Гордона Фримена.
Аликс и её отец, Элай, будут воевать с “Альянсом” и организуют сопротивление в Сити 17. Разработчики обещают приключение, по времени сравнимое с прохождением Half-Life 2, а трейлер выглядит изумительно. Не совсем только понятно, будет ли возможность в игре свободно перемещаться - обычно это самый спорный момент в VR-играх, т.к. ходить по комнате неудобно, да и небезопасно, а перемещение с помощью контроллера или вызывает приступы тошноты или очень дёрганное (так специально делают именно чтобы избежать тошноты).
Впрочем, наилучший VR-опыт дают обычно как раз такие игры, которые специально для VR и сделали. Учитывая, что Valve стояла у истоков современного VR-бума, есть надежда, что они, как и Джеймс Кэмерон в случае 3D, прекрасно понимают, что и как надо делать и что нужно игрокам.
System Shock
дата выхода: 1 квартал 2020
жанр: экшн, “симулятор погружения” (immersive sim)
где выйдет: Windows, maxOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4
Ещё одна легендарная игра прошлого, System Shock, наконец получит полноценный ремейк. На этот ремейк деньги собирали силами Kickstarter и хотя изначально проект планировался к выходу на ПК, разработчики услышав желания публики объявили и консольные порты.
К сожалению, по ремейку System Shock подробностей до сих пор не так уж много, но если вы не играли в оригинальную игру, то вам стоит знать, что System Shock 1994 года фактически породила поджанр, который теперь называют immersive sim или “симулятор погружения”. Игроку была доступна для исследования большая космическая станция и множество интерактивных объектов на ней, а также нелинейная структура прохождения. Фактически, immersive sim - это что-то вроде ролевой игры, где игрок по-настоящему вживается в роль своего персонажа, пытаясь действовать в мире игры как в реальном.
Кроме того, гнетущая атмосфера System Shock в прямом смысле могла у любого вызвать клаустрофобию и пощекотать нервы - судя по трейлерам и геймплею альфа-версии, в ремейке всё это осталось.
Cyberpunk 2077
дата выхода: 16 апреля
жанр: экшн, ролевая игра
где выйдет: Windows, Xbox One, PlayStation 4, Stadia
Главное, что стоит знать про Cyberpunk 2077 - его делают разработчики “Ведьмака 3”, ролевой игры, которая стала одним из эталонов не столько для жанра (“хардкорные” фанаты RPG напротив утверждают, что “Ведьмак 3” лишён обязательных атрибутов ролевой игры), сколько для всей игровой индустрии. Надеюсь, поляки из CD Projekt не подведут и Cyberpunk 2077 получится не менее легендарной игрой. А, и ещё там будет Киану Ривз.
Отмечу однако, что многие показанные уже трейлеры демонстрировали в-основном либо “голый” сюжет (т.е. без геймплея), либо шутерный геймплей - так что, возможно, Cyberpunk 2077 окажется просто шутером от первого лица с элементами RPG, ну и проработанной “надеюсь” историей.
Хотя лично мне больше всего хочется поиграть в эту игру, в первую очередь, из-за её арт-дизайна - это же настоящий киберпанк, прямо как в фантастике 80-х!
The Last Of Us: Part II
дата выхода: 29 мая
жанр: приключенческий экшн
где выйдет: PlayStation 4
Первая часть The Last Of Us (от разработчиков Uncharted и Crash Bandicoot) получила весьма тёплые отзывы и высочайшие оценки и от критиков, и от игроков, поэтому вторую часть все ждут ещё c 2013 года. Да, оригинальная TLOU выходила сначала на PlayStation 3, а затем получила ремастер для PS4. Скорее всего, вторую часть постигнет та же участь - ведь, она тоже выходит под конец актуального поколения консолей. Напомню, что уже в конце 2020 года должна выйти PlayStation 5.
Показанные трейлеры намекают нам на более тесное знакомство с подросшей героиней из первой части, Элли, а также появление большего количества врагов-людей, чем это было раньше (в первой TLOU мы чаще всего сталкивались с зомби). Отчасти геймплей TLOU2 по трейлерам мне даже напомнил Shadow Of The Tomb Raider, но от TLOU2, в любом случае, стоит ждать и большего реализма (что касается, в том числе, и поведение AI - то есть, врагов), и лучшей графики и более глубокого сюжета.
Halo Infinite
дата выхода: 4 квартал 2020
жанр: шутер от первого лица
где выйдет: Windows, Xbox One, Xbox Series X
Как я уже сказал, в конце 2020 года выйдут новые консоли, а это не только PlayStation 5, но и Xbox Series X. Компания Microsoft обещала, что Halo Infinite, продолжение легендарного шутера от первого лица, выйдет вместе с консолью, но при этом указывается и возможность запуска игры на текущем поколении, Xbox One, а также на ПК.
Пока сложно предсказать, каким может быть сюжет Halo Infinite, особенно после событий Halo 5: Guardians (а это будет именно продолжение), однако обещают, что главный герой всех номерных частей серии, Мастер Чиф, будет центральным в истории. В Halo 5 его было маловато, хотя лично мне спартанец Лок тоже понравился (по сути, в Halo 5 повествование постоянно “скакало” между двумя героями) - просто пятая номерная часть воспринималась больше как спин-офф типа Halo: Reach.
Как бы то ни было, Halo долгое время является одним из эталонов для современных шутеров от первого лица, и я очень надеюсь, что и сама стрельба в Infinite останется такой же крутой, как раньше, а враги и локации станут ещё более разнообразными, чем в Halo 5. Ну и, конечно же, хочется рассчитывать, что Halo Infinite обнажит потенциал Xbox нового поколения.
Watch Dogs: Legion
дата выхода: когда-то в 2020
жанр: приключенческий экшн в открытом мире
где выйдет: Windows, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia
Вообще, новая часть Watch Dogs должна была выйти ещё в марте, но игру решили перенести. Кто-то считает, что это связано с неудачным запуском Ghost Recon: Breakpoint (на самом деле, запуск сложно считать неудачным - одно дело низкие оценки критиков, но из топа чартов продаж Breakpoint не пропадала несколько месяцев), но мне лично кажется, что всё дело в новых консолях - PlayStation 5 и Xbox Series X. Я почти уверен, что игру дорабатывают, в том числе, и под них - ведь, Watch Dogs: Legion должна стать самой технически совершенной игрой серии.
Как и прежде, нас ожидает открытый мир, основанный на реальном городе (в данном случае - Лондон), и свободное перемещение по нему в духе GTA, с управлением от третьего лица. Ну и, конечно же, множество хакерских “штучек”.
В трейлерах и демонстрациях геймплея нам также обещали, что в игре мы сможем свободно рекрутировать новых членов организации DedSec и потом играть за них (чем-то это напоминает State Of Decay). При этом, если член организации случайно или специально убьёт кого-то из родственников потенциального кандидата, то он откажется вступать в DedSec.
Пока не ясно, насколько реалистичным будет симуляция социальных аспектов игры (обычно у Ubisoft это слабое место, тогда как механики открытого мира хорошо у них получаются), но в любом случае это что-то новое в серии. Честно скажу, мне не очень понравилась вторая часть игры (за исключением самого мира - Сан-Франциско сделан там просто шикарно!), и я больше с теплотой вспоминаю первую, где хотя герой местами и раздражал, зато было много стелса, требующего личного перемещения, а не просто задействования дронов.
Кстати, новую точную дату выхода игры нам пока так и не объявили, поэтому остаётся лишь надеяться, что это произойдёт всё-таки в 2020 году. Так-то у Ubisoft есть минимум два долгостроя, которые могут и вообще никогда не выйти: Skull&Bones и Beyound Good&Evil 2.