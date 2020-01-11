Подготовьте ваши компьютеры и консоли — 10 самых ожидаемых игр 2020 года

Суть всех игр серии AC в том, что… Вы просто живёте в деревне с говорящими антропоморфными животными. Казалось бы, что тут может быть интересного? Но игра смогла возвести симулятор жизни в абсолют. Прежде всего, время игры жёстко привязано к вашему реальному времени - утро, ночь, лето, зима в мире Animal Crossing наступают тогда, когда и в реальном мире. При этом, у каждого персонажа в игре свой уникальный характер и своё расписание - и даже магазины (внутриигровые, никаких микротранзакций в AC никогда не было) работают строго по расписанию!

Почти каждый день в игре происходит какое-то уникальное событие, причём, даже спустя год можно обнаружить что-то новое - будь то карнавал-маскарад, игра в снежинки, конкурс по ловле рыбы. Дополнительно в Animal Crossing можно зарабатывать деньги на торговле репкой (аналог акций - нужно следить за изменением курса), выплачивать “ипотеку” за дом, ездить в гости к другим игрокам… И всё это без малейшего намёка на насилие - его в игре просто нет. Никто никого не бьёт, не убивает, а “плохие” жители ограничиваются, в основном, грубоватыми диалогами и соответствующим внешним видом.

В New Horizons обещают завести долгожданный крафт - чтобы, например, не ждать, пока интересующая модель шкафа появится в магазине, а сделать её самому. Также действие перенесётся на необитаемый остров, что сильно отличается от концепции предыдущих игр, где игрок приезжал в уже заселённую деревню.

Half-Life: Alyx

дата выхода: март

жанр: VR-шутер

где выйдет: Windows + VR

Вообще, на самом-то деле мы все ждём Half-Life 3, причём, уже 12 лет. Но лучше уж так, чем ничего. Half-Life: Alyx будет игрой исключительно для VR (обещают поддержку всех совместимых с Windows VR-гарнитур) и рассказывать о приключениях Аликс Вэнс до событий Half-Life 2 и возвращения Гордона Фримена.