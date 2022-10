Почему даже на самых мощных смартфонах игры хуже, чем на ПК и консолях?

4. Время

Время одновременно и техническая причина и экономическая, но мы решили рассказать о ней в самом конце. Давайте посмотрим на время разработки трёх упомянутых в начале статьи консольных хитов: Uncharted, Halo, Legend Of Zelda. Чтобы «уложиться» в производительность мобильников, возьмём Uncharted 3, Halo 4 и Zelda: Breath Of The Wild. Uncharted 3 разрабатывалась c 2009 по 2011 год, Halo 4 – с 2009 по 2012 год, Breath Of The Wild – с 2012 по 2017 год. Во всех этих случаях игры были продолжателями серии, то есть, у авторов уже было немало собственных наработок, на которые они опирались.

То есть, минимум 2 года (хотя, подготовка к разработке часто не считается, но тоже имеет немаловажное значение), а максимум – 5. Но есть и игры-долгострои, которые делают по 10 лет (например, The Last Guardian разрабатывали с 2007 по 2016 год). Всё это время нужно было платить людям зарплату, а также тратиться на всякий там motion capture и прочие нужные штуки. Сложно представить, что с ценой даже 500 рублей такая игра отбила бы все затраты при условии, что дорогие игры на мобильниках покупают неохотно.