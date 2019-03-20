Почему облачная «игровая консоль» Google Stadia — это чушь и посмешище, а не угроза для PlayStation и Xbox

Для тех, кто пропустил вчерашнюю презентацию - Google пытается сделать облачный игровой сервис (для его работы на стороне клиента снова требуется лишь браузер Google Chrome), который обещает запустить аж в 2019 году, правда, только в “белой” части мира. Мы с вами в пролёте, и даже Япония - один из крупнейших рынков видеоигр - тоже не у дел. Наслаждаться праздником будут господа из США, Великобритании, Канады и, видимо, “цивилизованной” части Европы.
Кстати, о Японии. Облачный Assassin’s Creed Odyssey там уже работает - на Nintendo Switch. В интернете легко найти, как это выглядит и играется, и если в целом ну… так себе, но на портативном экране более-менее.
Но дело не в зависти, нет. Дело в том, что Google Stadia - это очередной провальный проект от Google. И вот почему.
Google мало понимает в стриминге
Я - ютубер, имею относительно популярный YouTube-канал про видеоигры, на котором, в том числе, регулярно провожу стримы. Помимо YouTube я тестировал также Twitch и Mixer и всё сильнее хочу перевести стриминг именно на последнюю площадку. Останавливает меня только низкая популярность оной в России - всё-таки, стримить надо не для самого себя и пары знакомых, а для большой аудитории, а с этим у Mixer конкретно в России проблемы.
Однако со всем остальным проблемы как раз у YouTube. Да, это прекрасная площадка для видео, но что касается стримов из перечисленной тройки YouTube требует подключения с наибольшим битрейтом для достижения приемлемого качества. Можно стримить в 6000 Кбит/с на Twitch и радоваться качественной картинке 1080/30 или даже 1080/60. В Mixer ещё лучше - там не только качество отменное, но ещё и задержка меньше секунды.
На YouTube для достижения такого качества недостаточно и 20000 Кбит/с, а задержка при этом - несколько секунд. Можно ещё сократить задержку в настройках, но тогда прощай высокий фреймрейт, да и в 4K уже не постримишь (я и так не стримлю в 4К, но в данном случае это замечание важно - ведь, нам обещают игры в 4K/60).
Так вот. Когда Microsoft (“владельцы” Mixer и Xbox) заявляют, что когда-то в будущем у них, в том числе, будет облачный гейминг - я понимаю, что у них может что-то получиться. Возможно. В качестве дополнения к основным консолям. Кстати, уже сейчас на Mixer есть возможность стримеру отдать управление одному из зрителей - задержка-то низкая.
Но почему вдруг Google решила, что у них стриминг - это сильная сторона, я не понимаю. Как я уже сказал, в реальности на сегодняшний день мы имеем наихудшее качество и наивысшую задержку именно на YouTube. И эти ребята презентуют платформу для облачных игр? Не верю.
Высокая задержка
Поговорим о задержке подробнее. Сегодня не так много игроков задумываются о таком понятии, как “инпут лаг” - что есть задержка между нажатием кнопки и реакции игры на экране. Эта задержка складывается из нескольких составляющих: задержка способа ввода (геймпада и его интерфейса), задержка обработки данных в самой игре, и, наконец, задержка монитора/телевизора.
Digital Foundry, популярный канал о технической стороне видеоигр, сразу же после презентации Google выпустил видео с эксклюзивным тестированием производительности Google Stadia, что немножко намекает на коммерческую подоплёку. Не только сам факт эксклюзивности, сколько даже долгое вступление с пронзительными дифирамбами.
Но суть в другом. Сами же Digital Foundry намеряли в Assassin’s Creed Odyssey около 166 мс инпут-лага, но зачем-то весьма криво сравнили эту цифру с задержкой на Xbox One X. Со стороны, да, выглядит будто Google Stadia, как минимум, не хуже домашней консоли. Вот только забыли сказать, что вообще-то на консолях проекты Ubisoft всегда играются отвратительно (если это не эксклюзив или платформер типа Rayman) и с жутким инпут-лагом.
166 миллисекунд - это ужасно много. Для шутеров, файтингов, гонок и платформеров инпут-лаг должен быть строго меньше 100 мс, в идеале - 50-70 мс. Уже 80 мс - много, но ещё терпимо. Таким образом, данный тест от Digital Foundry показывает не крутость Google Stadia, а отстойность порта игры на консолях.
Вон там та же игра на ПК в 60 FPS показывает инпут-лаг в 79 мс. Это нормально, уже можно играть. А на Stadia - 166 мс, это ужасно и неиграбельно.
Недостаточная производительность
Окей, объявленная производительность выделенной станции под одного игрока в 10,7 Тфлопс - это больше чем у Xbox One X и PS4 Pro вместе взятых. Вот только этого недостаточно для обещанных 4K+HDR+60 FPS на ультра-настройках в современных играх. Требуемую для такого качества производительность сегодня могут обеспечить пара GTX 1080 в SLI, что в сумме будет около 18 Тфлопс.
Фактически, уже выпущенные (предположительно) в 2020 году консоли от PlayStation и Xbox обгонят Google Stadia по производительности - причём, эти консоли будут давать более низкий инпут-лаг даже в случае запуска самих плохих портов игр, как в примере выше. Также, эти консоли будут доступны и в России, в отличие от Stadia.
Быстрого старта не будет
Озвученная концепция звучит интересно - вам показали трейлер новой игры? Не надо ничего ждать, прямо сейчас нажимай “Играть” - и играй в неё! И показывают, как игрок, кликнув на иконку, уже плавает по морю в Assassin’s Creed Odyssey. Наверно, это впечатляет инвесторов, которые сами никогда ни во что не играли, особенно в проект типа Assassin’s Creed Odyssey, где ты не можешь просто взять - и начать развлекаться.
Нет-нет. Посмотри вступительный ролик на полчаса, прочитай тонны текста, пройди унылый до невозможности туториал, ознакомься со всеми механиками игры, даже теми, которые понадобятся тебе часов через 20 геймплея, выслушай кривые описания стартовых квестов - и вот ты уже почти готов играть.
Думаете, я придираюсь? Да, есть немного, но всё-таки - привлекательность такого подхода именно в возможности быстро оценить игру. И если бы по нажатию кнопки “Играть” нам показывали не саму игру, а именно что демо-версию, причём не с самого начала со всем перечисленным выше унынием, а где-то в середине, то да - такой подход имеет смысл. Но как демонстрация, не более. Чтобы игрок вот так “побегал”, а потом пошёл и купил игру для своего ПК или консоли. Как обычно.
"Игорь тонет"
Ладно, договорились с Ubisoft - молодцы, у них как раз The Division 2 вышла. Но Ubisoft не правит миром игр. Ладно, консольные эксклюзивы на Google Stadia не видать - хорошо, это понятно. Ещё представитель ID Software что-то пробурчал про Doom Eternal - допустим, эта игра тоже выйдет на Stadia. Что ещё? Rime? Серьёзно?
Во-первых, в Rime можно поиграть даже на Nintendo Switch. Во-вторых, где новые проекты, помимо Doom Eternal? “Мы ведём переговоры с разработчиками” - это не ответ. Для начала - с какими разработчиками?
На старте той же упомянутой Nintendo Switch показали огромный список разработчиков, в том числе, известных и именитых. И то многие сомневались в успехе Switch. А тут - какие-то общие слова и минимум конкретики.
Многие думают: “Ну будет платформа - будут и игры”. Но это миф, огромное заблуждение. Причём, заблуждение, которое случаеся и у крупных корпораций. Я помню, как на старте NVIDIA Shield разговаривал с пиарщиками компании и спрашивал их про игры - что будет, какие игры и от кого, а то ничего кроме переиздания Half-Life 2 не озвучили.
И знаете, что мне ответили? “Ну вот же, мы сделали крутую железку, пусть теперь разработчики делают для неё игры!”. Не прямо так ответили, но смысл именно такой был. И тоже что-то пробурчали про переговоры с какими-то разработчиками, без конкретных названий студий.
Нет, так не бывает. Те же ААА-проекты разрабатываются несколько лет. К выпуску новой консоли хотя бы пара-тройка игр уже полностью готовы, а ещё с десяток - в активной разработке. Не проекты “на бумаге” от каких-то ноунейм студий, а вполне конкретные названия и уже даже понятно - что примерно будут представлять собой игры.
Кто-то скажет: но погоди, ведь, Google Stadia - это не консоль, это просто платформа. Ну будут запускать те игры, что на ПК выходят - и делов.
Хорошо, но на презентации объявили, что Stadia будет работать на Linux. Да, некоторые игры из Steam поддерживают установку и на Linux, но сколько их там? И какие? И точно ли будет интеграция со Steam - ведь, об этом ничего не сказали? Что об этом думают в самом Steam? Даже что думают в Ubisoft нам толком не сказали - просто показали руководителя компании на первом ряду в зале.
Итого
Сомнительный концепт без игр от компании, которая пока не зарекомендовала себя качественным стримингом в реальном времени. Среди партнёров - пара-тройка компаний с непонятными мотивами. Запуск неизвестно когда (“в 2019 году - это не ответ”) лишь в некоторых странах.
Отличный старт, Google. Срок закрытия уже назначили?