Почему облачная «игровая консоль» Google Stadia — это чушь и посмешище, а не угроза для PlayStation и Xbox

Для тех, кто пропустил вчерашнюю презентацию - Google пытается сделать облачный игровой сервис (для его работы на стороне клиента снова требуется лишь браузер Google Chrome), который обещает запустить аж в 2019 году, правда, только в “белой” части мира. Мы с вами в пролёте, и даже Япония - один из крупнейших рынков видеоигр - тоже не у дел. Наслаждаться праздником будут господа из США, Великобритании, Канады и, видимо, “цивилизованной” части Европы.

Кстати, о Японии. Облачный Assassin’s Creed Odyssey там уже работает - на Nintendo Switch. В интернете легко найти, как это выглядит и играется, и если в целом ну… так себе, но на портативном экране более-менее.

Но дело не в зависти, нет. Дело в том, что Google Stadia - это очередной провальный проект от Google. И вот почему.

Google мало понимает в стриминге

Я - ютубер, имею относительно популярный YouTube-канал про видеоигры, на котором, в том числе, регулярно провожу стримы. Помимо YouTube я тестировал также Twitch и Mixer и всё сильнее хочу перевести стриминг именно на последнюю площадку. Останавливает меня только низкая популярность оной в России - всё-таки, стримить надо не для самого себя и пары знакомых, а для большой аудитории, а с этим у Mixer конкретно в России проблемы.