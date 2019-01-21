Почему Mortal Kombat 11 будет лучше предыдущего

На презентации я играл на PlayStation 4 Pro - и там, разумеется, картинка была достойной, хотя на 4K-телевизоре было заметно, что разрешение будет где-то около 1440p, а не "честные" 2160р. Во всяком случае, это касается разрешения рендера моделей бойцов. Видимо, настоящее 4K стоит ждать на Xbox One X, или вообще только на компьютерах.

При этом, над анатомией и качеством анимации основательно поработали. Особенно во время кат-сцен персонажи стали ещё более правдоподобными и их мимике позавидуют многие "сюжетные" игры с упором на говорильню и крупные планы. В скриптовых сценах (представление бойцов, спецприёмы, фаталити) игра выдаёт 30 кадров в секунду, а во время боя уже необходимые для экшна 60 FPS. При этом, большой разницы в графике между этими режимами не наблюдается. Просто во время боя нам показывают общие планы, а не крупные - поэтому детализация незаметно снижается, но всё ещё остаётся весьма впечатляющей.