Превью игры Metro: Exodus

Путём стечения невероятных событий (серьёзно, это одно из самых слабых мест сюжета) Артём оказывается на паровозе с женой Аней, Мельником, и горсткой товарищей, как старых, так и новых.

Паровоз держит путь на восток, периодически останавливаясь, т.к. дальнейшему движению что-то мешает - это, кстати, очень сильно напоминает Syberia. По пути мы находим новых союзников, новых врагов, ну и пытаемся понять, что же происходит в окружающем мире.

Геймплей

Но давайте поговорим, как это всё вообще играется. Итак, в новой части мы наконец выбираемся из Метро, да и вообще из Москвы. Большую часть времени мы будем проводить на открытой местности, причём в солнечную погоду, однако к чести разработчиков они и это умудрились превратить в хоррор. Местами.

Metro: Exodus напоминает сразу несколько игр: Fallout 4 (но без ролевой составляющей), Far Cry (но в значительно меньшем масштабе открытых локаций) и, конечно же, S.T.A.L.K.E.R. Геймплей выстраивается на открытых, но относительно небольших локациях, на которых главный герой, Артём, должен добыть ключевые предметы или зачистить ключевые точки. Помимо этого нам предлагаются и побочные задания, которые выполнить довольно легко и не надо никуда далеко идти.