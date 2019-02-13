Превью игры Metro: Exodus

В этой статье, впрочем, я не буду говорить о предыдущих играх и книгах, сосредоточимся лучше на новой - Metro: Exodus. Кстати, недавно игра послужила поводом для большого скандала - точнее, не сама игра, а перенос её из магазина Steam в магазин Epic Games Store на ПК. Многие геймеры до сих пор уверены, что их обманули и жёстко кинули, хотя на деле ситуация выглядит искусственно раскрученной - перенос был сделан за три недели до выхода игры (кстати, выход состоится в эту пятницу, 15 февраля), предзаказы обещали раздать там, где покупатели их оформляли, причём, в полном объёме, цена на игру в рублях не изменилась. В общем, не исключаю, что руководство Steam вместо того, чтобы осознать наконец (и решить!) те проблемы, из-за которых они продолжают терять издателей (помяните моё слово - это далеко не последний случай, мы их много ещё увидим), подкупило каких-нибудь “лидеров мнений”, чтобы те вбросили истерику в массы.
На волне истерики один из сотрудников студии-разработчика даже пожаловался в Твиттере, что раз так - то следующие игры серии вообще не выйдут на ПК. И почему я вообще об этом говорю - действительно, игру пора бы переместить на консоли. В том смысле, что делать фокус именно на консолях, а не на ПК. Потому что на сегодняшний день Metro: Exodus работает на консолях плохо. Не так плохо, как Fallout 76 (там вообще кошмар), но с ближайшими конкурентами сравнение не выдерживается.
Технические особенности
Я играл новое Metro на Xbox One X, самой мощной консоли поколения, но даже в этом случае мне пришлось довольствоваться только 30 кадрами в секунду (что для современного шутера на консолях уже не комильфо), отвратительным моушн-блюром, высоким инпут-лагом и низкой чувствительностью геймпада.
Сразу скажу, что я ничего не имею против моушн-блюра, если он попиксельный и не выкручен до неприличия. Здесь же проблемы и по первому и по второму пункту. Так же я прекрасно играю в шутеры на геймпаде, и потому обычно в играх ставлю высокую чувствительность управления. В Metro: Exodus максимальное значение чувствительности примерно соответствует минимальному во всех других шутерах, а потому управление получилось ватное и не отзывчивое. Графика, впрочем, отличная - вот тут претензий нет вообще. Если тот же Fallout 76 выглядит как игра прошлого поколения, то Metro: Exodus красива и технична.
Сюжет
Завязка сюжета состоит в том, что Артём всё-таки узнаёт, что не одна Москва выжила, но что гораздо хуже - всё радиосообщение в Москве кем-то глушится, а правительство скрывается на востоке.
Путём стечения невероятных событий (серьёзно, это одно из самых слабых мест сюжета) Артём оказывается на паровозе с женой Аней, Мельником, и горсткой товарищей, как старых, так и новых.
Паровоз держит путь на восток, периодически останавливаясь, т.к. дальнейшему движению что-то мешает - это, кстати, очень сильно напоминает Syberia. По пути мы находим новых союзников, новых врагов, ну и пытаемся понять, что же происходит в окружающем мире.
Геймплей
Но давайте поговорим, как это всё вообще играется. Итак, в новой части мы наконец выбираемся из Метро, да и вообще из Москвы. Большую часть времени мы будем проводить на открытой местности, причём в солнечную погоду, однако к чести разработчиков они и это умудрились превратить в хоррор. Местами.
Metro: Exodus напоминает сразу несколько игр: Fallout 4 (но без ролевой составляющей), Far Cry (но в значительно меньшем масштабе открытых локаций) и, конечно же, S.T.A.L.K.E.R. Геймплей выстраивается на открытых, но относительно небольших локациях, на которых главный герой, Артём, должен добыть ключевые предметы или зачистить ключевые точки. Помимо этого нам предлагаются и побочные задания, которые выполнить довольно легко и не надо никуда далеко идти.
При этом время суток меняется динамически, хотя и не очень быстро. Есть и возможность “перемотать” время на кушетке до утра или ночи - выбирая, таким образом, время вылазки. Ночью люди-бандиты прячутся по своим базам, но различные чудища гораздо активнее. Видимость плохая, но легко спрятаться в случае чего. Днём всё наоборот - отличная видимость, меньше чудищ, но бандиты разбредаются по территории. Помимо смены времени присутствует и смена погоды - например, может пойти дождь.
Союзники Артёма рекомендуют ему ходить на задания именно ночью, но я бы рекомендовал обратное. Во-первых, избежать встречи с чудищами всё равно не удастся, но днём их хотя бы будет меньше, да ещё и видно издалека. Чудищ придётся убивать, в основном, из огнестрельного оружия, а лут в виде патронов они не оставляют.
Во-вторых, различные припасы, которые тут на вес золота, опять же будет хорошо видно (они не валяются просто на земле, и тем более не блестят и не мигают, но если видишь какой-то дом, чемодан или труп - то наверняка там будет чем поживиться). В-третьих, бандиты особой опасности вообще не представляют - их легко вырубать в стелсе (игра предлагает либо оглушить противника, либо убить) или закидывать метательными ножами, которые легко скрафтить.
И да, в игре есть крафт, и его теперь достаточно много. Также любое оружие можно кастомизировать найденными деталями, примерно как в Fallout 4. Прикрепить оптический прицел к револьверу и добавить снайперский приклад? Это можно.
По пути Артём будет встречать нечто вроде безопасных зон с верстаками. Расставлены они ненавязчиво и как бы естественно, в них можно слегка передохнуть, пересобрать и почистить оружие, скрафтить припасы. Кстати, чистка оружия - важная штука, т.к. грязный ствол хуже стреляет.
Интерфейс в игре минимальный. Метку задания и своё местоположение можно посмотреть только на карте, а вот мини-карты здесь нет. Компас тоже аналоговый и находится на запястье (когда вы его найдёте, то есть, не в самом начале игры). Враги никак и нигде не помечаются, также нет и какого-то обозначения, что вас заметили. Бандиты, впрочем, предупредят об этом вербально, а вот с чудищами могут быть варианты - иногда заметив вас они не сразу бросаются в атаку, и может возникнуть ложное ощущение, что вы их не потревожили.
На открытых локациях воздухом, как правило, можно дышать и без противогаза (не везде, бывают радиоактивные участки), но в большинстве помещений придётся заботиться и о запасе воздушных фильтров. Их тоже можно крафтить, причём, как и аптечки - в любом месте с помощью подручных инструментов. Каждый фильтр действует не так уж долго, поэтому просто так задерживаться нигде не стоит.
Кстати, перемещается Артём не только на ногах. Тут немало придётся и на лодке поплавать и на дрезине поездить, ну не считая того, что между локациями герои и так на паровозе передвигаются.
Из минусов геймплея я бы отметил только “зомби-раш”. Периодически в некоторых локациях на героя нападают довольно слабые чудища, похожие на зомби. Их атаки убивают очень медленно, но таких чудищ обычно много и лезут они буквально со всех сторон - патронов в любом случае не хватит. Наилучший способ их обходить - двигаться в стелсе и если чудище стоит на пути, расстрелять его из глушителя или попробовать закидать метательными ножами. Но вот как выжить если на тебя несётся пара десятков таких существ, я пока не придумал. Благо, можно сохраняться почти в любом месте вне боя.
Озвучка
Многие игроки переживали из-за озвучки, т.к. у прошлых частей с этим было не всё хорошо. Что ж, на мой взгляд, голоса героев вполне соответствуют их имиджу, но не всегда - текущей ситуации. Интонации порой звучат странно и неестественно. Безотносительного того, под какой язык изначально разрабатывалась игра, русская речь в Metro: Exodus воспринимается именно как локализация, причём не самая удачная. Хотя и не самая плохая.
Из забавного: русскоязычный голос жены Артёма Ани один-в-один напоминает голос жены Уильяма Бласковица из Wolfenstein 2: The New Colossus, которую, кстати, тоже зовут Аня. Мне так и не удалось найти подробности по актёрам, но у обоих Ань совпадают даже интонации. В целом диалоговая часть Ани из Metro кажется избыточной, особенно на фоне безмолвного Артёма - от неё буквально устаёшь. Впрочем, это всё равно лучше, чем постоянное нытьё Бласковица о “крыльях” Кэролайн. Тем более, что Ани в похождениях Артёма будет не так уж много - чаще придётся совершать опасные вылазки в одиночку.
Итого
Не уверен, что игра действительно "зайдёт" фанатам предыдущих частей, однако поклонники вселенной должны остаться в восторге. Проблемы у игры есть, в том числе, и по части сюжета, но атмосферу они не портят. Геймдизайн отлично передаёт состояние и эмоции главного героя, и даже яркое солнце не мешает чувствовать опасность и ожидать подвоха отовсюду. При этом, не всякий замеченный даже рядом монстр обязательно нападёт - и это тоже добавляет нервозности, ведь, в этой игре действительно лучше лишний раз не вступать в бой. Важно беречь все ресурсы, в том числе, и своё здоровье, которое нигде и никак не обозначено и автоматически полностью не восстанавливается.
Вывод? Жутко атмосферно, невероятно красиво, но до идеала не дотянули. Ну и при выборе — играть в Metro: Exodus на консоли или ПК — стоит однозначно выбрать ПК.