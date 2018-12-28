Какие игры лучше работают на консолях, а какие — только на компьютере

Только заранее уточню - я не буду много расписывать про удобство или неудобство игры на геймпаде. Во-первых, это субъективно - например, лично я даже на ПК в шутеры предпочитаю играть на геймпаде. Во-вторых, уже и для консолей придуманы различные клаво-мышко-заменители, поэтому это не так уж существенно.
Гораздо важнее, например, инпут-лаг (задержка) - который даже при игре на геймпаде у ПК обычно ниже всего (особенно если играть не на ТВ, а на мониторе - ведь, у телевизора накладывается ещё и собственный инпут-лаг, который часто на порядок, а то и два, выше, чем у монитора - и да, автор понимает, что “на порядок” - это в 10 раз). А из консолей в мультиплатформенных играх самый высокий инпут-лаг обычно у PlayStation 4 - владельцы именно этих консолей чаще всего жалуются на задержку управления (но иногда разработчики всё-таки правят эти проблемы патчами).
Во что лучше играть на ПК
В первую очередь, здесь хочется отметить почти все игры Ubisoft. За исключением эксклюзивов для различных платформ (типа Mario+Rabbids: Kingdom Battle для Nintendo Switch) или игр, которые выходили только на консолях (Starlink: Battle For Atlas) все их последние игры заточены исключительно под ПК, и на консолях работают неважно.
В основном, “неважно” выражается в низкой частоте кадров. Сегодня даже консольные шутеры (в том числе с открытым миром) стремятся выдерживать стабильные 60 кадров в секунду, но Far Cry 5 по-прежнему работает при 30 FPS. И ладно он, но даже переиздание Far Cry 3, которое вышло ещё на прошлом поколении консолей (там игра, кстати, работала вообще отвратительно, особенно на PS3), по-прежнему поддерживает жалкие 30 FPS даже на PS4 Pro и Xbox One X.
Хорошо, Far Cry - возможно, не самый удачный пример, игра не особо динамичная. Но вот The Crew 2 - это уже провал. Учитывая, что та же Forza Horizon 4 научилась хотя бы на топовой консоли, Xbox One X, работать в 60 FPS, The Crew 2 не только довольствуется 30 FPS (как, кстати, и Need For Speed: Payback - хотя это уже игра от EA), но и показывает замыленные зеркала. Впрочем, на ПК с зеркалами тоже такая беда, даже на ультра-настройках, да только в остальном The Crew 2 на компьютере работает гораздо лучше.
Особняком стоит Ghost Recon: Wildlands, которая на базовых консолях (“обычные” PlayStation 4 и Xbox One) почти неиграбельна в сравнении с версией для ПК. В первую очередь, раздражают частые просадки фреймрейта, а также высокий инпут-лаг (особенно на PS4). Уточню - суть именно в сравнении. Я имел возможность поиграть в Wildlands и на PS4 и на Xbox One, и в итоге пришлось купить ПК-версию, потому что попробовав, её возвращаться к консольным вариантам совсем не хотелось.
Примерно как и Ubisoft, но в чуть меньшей степени, на компьютер ориентирована Bethesda. То есть, не так - разрабатывая и выпуская игру Bethesda делает это, имея в голове только ПК, но многие их игры на консолях всё равно играются нормально, даже при том, что такая проблема как задержка управления справедлива и для них (особенно критична она была в Prey на PlayStation 4 на момент выхода). Тем не менее, и без того неторопливый Skyrim вполне играбелен не только на Xbox One и PS4 (где есть даже поддержка модов), но и на Nintendo Switch.
Вот с Fallout 4 ситуация хуже. В этой части в балансе игрового процесса значительно перевесила шутерная составляющая, однако играть в Fallout 4 на консолях как в "стрелялку" просто неудобно - сказывается и низкая частота кадров, и задержка в управлении и вообще “неприятная” реакция игры на геймпад (сложно описать, чем именно неприятная, но в сравнении с другими шутерами или с версией для компьютеров это заметно). Причём! Я без проблем играю в Fallout 4 на ПК именно на геймпаде. Но вот на консолях - не то.
Недавно вышедшего Fallout 76 это ещё больше касается. Игра и так получилась крайне глючной, но на ПК играть в неё более-менее нормально всё-таки можно. Но только не на консолях. Лаги, фризы, задержка управления, и всё это при общем низком качестве графики.
Как ни странно, в список “во что лучше играть на ПК” стоит записать и… State Of Decay 2 - игру, которую, между прочим, выпускает сама Microsoft для Xbox One и Windows 10. Впрочем, на базовом Xbox One и Xbox One S, что удивительно, игра работает более-менее приемлемо, а вот на более мощном Xbox One X страдает и от низкого фреймрейта с просадками и от ужасного сглаживания в движении. Главная причина в том, что игровой движок не очень хорошо справляется с 4К-разрешением на консоли, а другого варианта на Xbox One X не предлагают, даже если у вас Full-HD телевизор.
В какие игры лучше играть на консолях
Записывайте: платформеры, файтинги, слэшеры, многие гонки и всевозможные аркады любых жанров. За некоторыми исключениями, все эти игры, во-первых, работают на консолях при честных 60 кадрах в секунду, во-вторых, лучше всего всё равно играются именно на геймпаде. А учитывая, что процесс установки и запуска игр на консолях всё ещё немножко проще, чем на ПК (ситуация меняется, но не так стремительно, как хотелось бы), то имея и то, и другое, лучше играть на консоли.
Кстати, даже Forza Horizon 4, новая версия классных аркадных гонок в открытом мире, умеет поддерживать 60 FPS на Xbox One X. Правда, в этом случае доступно только разрешение Full-HD и отсутствуют динамические тени от фар. Но и я сам, при том, что у меня есть в арсенале и Xbox One X, и довольно мощный ПК (i8700/GTX 1080) иногда предпочитаю играть в “форзу” именно на Xbox One X. Включить ПК, взять беспроводную клавиатуру с мышкой, пересесть на диван, активировать геймпад, мышкой кликнуть на ярлык с игрой, клавиатурой переключить в полный экран (иногда игра почему-то запускается в оконном режиме)... Нет, тут на консоли явно проще: ведь, кнопкой включения геймпада включается и сама консоль, да и игру потом запустить можно с геймпада.
А вот Forza Motorsport 7 (в отличие от серии Horizon, серия Motorsport - спортивный гоночный симулятор) я на ПК и устанавливать не стал - тут уже версия для Xbox не имеет никаких недостатков. Игра работает в честном 4K и с частотой кадров 60 FPS при высоких настройках графики. Чего ещё желать?
Конечно, бывают отдельные исключения, когда игра плохо оптимизирована под консоли - как та же The Crew. Но, будем честны, The Crew (обе части) вообще не такие уж удачные получились. Как и NFS Payback - там у разработчиков явно давно кончились хорошие идеи и они пытаются заменить их отсутствие спецэффектами. Получается настолько вяло, что даже любителям спецэффектов это не нравится.
Но вот такие вещи (из последних), как: Cuphead, Devil May Cry 5, Tekken 7, Soulcalibur VI, Mega Man 11, упомянутая уже Forza Motorsport 7 (а также Forza Horizon 4, если у вас Xbox One X и Full-HD телевизор) - всё это лучше запускать именно на консолях.
К слову, если игра на геймпаде вас не смущает (как меня), то последние Doom и Wolfenstein II тоже на консолях не разочаруют. Имея PlayStation 4 Pro или, особенно, Xbox One X, можно получить те самые 60 FPS на разрешении выше, чем Full-HD (у Xbox One X - это динамическое 4К). Это же касается серии Battlefield начиная с 4 части: BF4, BF: Hardline, BF1, BF5 (абсурдная нумерация, да?), Call Of Duty (все части), Star Wars: Battlefront (все части).
Более того! В сетевые игры я рекомендую играть на консолях ещё и потому, что там вероятность появления читеров сведена к минимуму. Не то, что их там вообще не бывает, но это уже не “мамкины читеры” с ПК, которым достаточно просто запустить найденный где-то в сети “экзешник”. А чем меньше читеров изначально - тем быстрее вылавливают оставшихся. Тоже плюс.
Тем не менее, знаменитые “батлрояли” — PUBG и Fortnite — вопрос спорный. С одной стороны, на консолях нет читеров, а Fortnite ещё и замечательно работает на PS4/Xbox One, и приемлемо - на Switch. Но, пока из этой игры не убрали строительство (а оно для победы оказывается критичным), управление на геймпаде всё же будет проигрывать по удобству банально из-за недостатка кнопок.
В PUBG похожая ситуация - интерфейс перегружен. На ПК с ним проще управляться. Впрочем, на консолях он ещё и работает ужасно.
Пожалуй, лучшая “королевская битва” именно на консолях, как ни странно, Call Of Duty: Black Ops IIII. Там и с производительностью и с управлением (опять же - при условии, что вас не пугает геймпад) всё нормально.
В какие игры лучше играть на Nintendo Switch
Игровую консоль Nintendo Switch я решил выделить отдельно, т.к она во многом особенная - и в хорошем, и в плохом смысле. В плохом - у неё довольно низкая производительность, уже даже ниже, чем у флагманских смартфонов на Snapdragon 845. В хорошем - это гибридная консоль, которая позволяет получить полноценные “консольные” впечатления от игры как дома, перед телевизором, так и в дороге.
На что это влияет? В первую очередь, на сам набор игр. Например, даже если вы не боитесь играть в шутер на геймпаде, то всё равно Doom 2016 года на Nintendo Switch (да, эта игра там есть, как и Wolfenstein II: The New Colossus - не лучший вариант. В первую очередь, из-за скорости работы: если даже на базовых Xbox One и PS4 эти игры держат 60 FPS (хотя и не всегда стабильно), на Switch “потолок” - 30 FPS и в пылу сражений притормаживания бывают не редко. Ещё и графика при этом довольно мыльная.
Тем не менее, я знаю несколько людей, которые имея PlayStation 4 Pro или Xbox One X (да, именно топовые версии “старших” консолей) предпочли проходить или Doom или Wolfenstein II именно на Switch по одной-единственной причине - портативность и возможность играть "между делом" в любой удобный момент.
Так что, сама по себе портативность на практике для некоторых людей может оказаться решающим аргументом. Но согласитесь, что особо приятнее в данном случае, если игра и без того работает неплохо. Скажем, Skyrim для Nintendo Switch работает почти так же, как на “старших” консолях, только разрешение чуть ниже (в портативе, впрочем, это уже роли не играет). Разве что, моды не поддерживаются.
Diablo III на Switch - это вообще шедевр портирования, разработчики смогли сохранить оригинальные спецэффекты и честные 60 кадров в секунду, пожертвовав только разрешением, что, опять же, не так критично даже на ТВ, а в портативе - тем более. Никаких проблем также не наблюдается в Minecraft, а в Paladins - просто чуть более мыльная картинка и освещение похуже, чем на остальных консолях, но игровой процесс и управление не пострадали.
Dark Souls на Nintendo Switch - более сложный случай. В отличие от Xbox One и PS4 игра работает в 30 FPS, но это всё равно гораздо лучше, чем оригинальная версия на Xbox 360 и PlayStation 3. Здесь почти отсутствуют притормаживания, а разрешение - 1920x1080 в ТВ-режиме и 1280x720 в портативном. На X360/PS3 было 1024x720 с просадками до 15 FPS и ниже.
И, напоследок, ещё один интересный момент - игра от Ubisoft, Starlink: Battle For Atlas, хотя и вышла на всех актуальных консолях (PS4, XO, Switch), всё-таки 82% её продаж пришлось именно на… Switch-версию. Это, пожалуй, уникальный случай, другого такого я не знаю. Главная причина - эксклюзивный контент именно для Switch, с персонажами серии игр StarFox, которые ранее выпускала сама Nintendo.
А ещё в причины можно записать то, что игра “завязана” на использование фигурок и насадок на геймпады (играть можно и без них, но не так интересно), но для самой популярной консоли, PlayStation 4, подключение реализовано проводом, тогда как на Xbox One и Switch - без провода. Это тоже очень неудобно в наше-то время, когда все привыкли к беспроводным геймпадам. Получается, что выбирая между Xbox One и Switch уж лучше взять на Switch - из-за контента. Тем более, разница в графике там не так уж в глаза бросается.