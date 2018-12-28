Какие игры лучше работают на консолях, а какие — только на компьютере

Только заранее уточню - я не буду много расписывать про удобство или неудобство игры на геймпаде. Во-первых, это субъективно - например, лично я даже на ПК в шутеры предпочитаю играть на геймпаде. Во-вторых, уже и для консолей придуманы различные клаво-мышко-заменители, поэтому это не так уж существенно.

Гораздо важнее, например, инпут-лаг (задержка) - который даже при игре на геймпаде у ПК обычно ниже всего (особенно если играть не на ТВ, а на мониторе - ведь, у телевизора накладывается ещё и собственный инпут-лаг, который часто на порядок, а то и два, выше, чем у монитора - и да, автор понимает, что “на порядок” - это в 10 раз). А из консолей в мультиплатформенных играх самый высокий инпут-лаг обычно у PlayStation 4 - владельцы именно этих консолей чаще всего жалуются на задержку управления (но иногда разработчики всё-таки правят эти проблемы патчами).

Во что лучше играть на ПК

В первую очередь, здесь хочется отметить почти все игры Ubisoft. За исключением эксклюзивов для различных платформ (типа Mario+Rabbids: Kingdom Battle для Nintendo Switch) или игр, которые выходили только на консолях (Starlink: Battle For Atlas) все их последние игры заточены исключительно под ПК, и на консолях работают неважно.

В основном, “неважно” выражается в низкой частоте кадров. Сегодня даже консольные шутеры (в том числе с открытым миром) стремятся выдерживать стабильные 60 кадров в секунду, но Far Cry 5 по-прежнему работает при 30 FPS. И ладно он, но даже переиздание Far Cry 3, которое вышло ещё на прошлом поколении консолей (там игра, кстати, работала вообще отвратительно, особенно на PS3), по-прежнему поддерживает жалкие 30 FPS даже на PS4 Pro и Xbox One X.