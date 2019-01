Какие игры лучше работают на консолях, а какие — только на компьютере

Хорошо, Far Cry - возможно, не самый удачный пример, игра не особо динамичная. Но вот The Crew 2 - это уже провал. Учитывая, что та же Forza Horizon 4 научилась хотя бы на топовой консоли, Xbox One X, работать в 60 FPS, The Crew 2 не только довольствуется 30 FPS (как, кстати, и Need For Speed: Payback - хотя это уже игра от EA), но и показывает замыленные зеркала. Впрочем, на ПК с зеркалами тоже такая беда, даже на ультра-настройках, да только в остальном The Crew 2 на компьютере работает гораздо лучше.

Особняком стоит Ghost Recon: Wildlands, которая на базовых консолях (“обычные” PlayStation 4 и Xbox One) почти неиграбельна в сравнении с версией для ПК. В первую очередь, раздражают частые просадки фреймрейта, а также высокий инпут-лаг (особенно на PS4). Уточню - суть именно в сравнении. Я имел возможность поиграть в Wildlands и на PS4 и на Xbox One, и в итоге пришлось купить ПК-версию, потому что попробовав, её возвращаться к консольным вариантам совсем не хотелось.