Вы не купите сейчас ни PlayStation 5, ни Xbox Series X, и вот три причины, почему это даже хорошо

Проблема ещё в том, что прошлое поколение, впервые в истории PlayStation и Xbox, отметилось выпуском “про-версий” консолей. PS4 Pro была в 2,28 раз мощнее PS4 (по производительности GPU), а Xbox One X — в 4,5 раза мощнее базового Xbox One. В итоге, если сравнить с тем “полупоколением”, PS5 получается в 2,4 раза производительнее PS4 Pro, а Xbox Series X — всего ровно в два раза быстрее, чем Xbox One X.

Ещё раз, конечно “голая производительность” — это далеко не всё. Новые консоли принесли нам также технологию трассировки лучей, которая на предыдущих моделях была недоступна (теоретически её можно было реализовать программно, но это потребовало бы несравнимо больше ресурсов). Плюс, игры загружаются с очень быстрых NVMe SSD на шине PCIe 4, тогда как ранее была доступна лишь шина SATA II и даже если поставить туда SSD таких скоростей загрузки, как сейчас, достичь было невозможно.

Но тем не менее. Если вы уже привыкли к тому, как выглядят игры на PlayStation 4 Pro и Xbox One X, то от новых консолях вау-эффекта не будет. Ну да, в некоторых старых играх будет 60 FPS вместо 30 (или 120 FPS вместо 60, если только у вас имеется телевизор с поддержкой такой частоты обновления экрана), где-нибудь ещё и графику слегка подтянут, если разработчики постараются, но и это сложно будет заметить без видео от Digital Foundry, где они по своей старой-доброй традиции увеличат в 4 раза стоп-кадры и стрелочками отметят, куда всматриваться.