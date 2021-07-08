Вы не купите сейчас ни PlayStation 5, ни Xbox Series X, и вот три причины, почему это даже хорошо

Вы не купите сейчас ни PlayStation 5, ни Xbox Series X, и вот три причины, почему это даже хорошоДо лучших времён
Консолей по адекватным ценам нет
Недавно мне таки удалось купить себе PlayStation 5. Абсолютно легально и без помощи со стороны пиарщиков, магазинов и т.п. Правда, помогли зрители на стриме, которые вовремя напомнили, что в группе Вконтакте крупного дистрибьютора техники (здесь могла бы разместиться ваша реклама) начался сбор заявок. Cбор продлился всего 5 минут, но я уложился.
Это было во вторник. В субботу мне позвонили по поводу заявки и предложили оформить заказ. То есть, ещё раз, заявка не была заказом, это была просто заявка, где ты оставляешь свой номер телефона, и тебе потом звонят. Если повезёт. Мне повезло, но звонят далеко не всем.
Так вот, в субботу я оформил заказ (при этом минут 10 отбиваясь от навязчивых предложений менеджера купить ещё дополнительный геймпад, подписку, игры, гарантию, наушники и т.п.). На следующей неделе, во вторник вечером мой заказ приехал в выбранный магазин и я его забрал.
По факту — консоль купить можно, но, согласитесь, это совсем не так, как мы привыкли в 2021 году покупать вещи. Плюс, нужен фактор везения, да и напоминание со стороны не помешает. Чувствуете разницу между: "Консоль можно купить по официальной цене в магазине" и "лично я смогу купить консоль по официальной цене в магазине"? Кому-то обязательно повезёт с завяками, но не факт, что это будете именно вы.
Xbox Series X у меня со старта продаж, но это благодаря пиар-команде Microsoft, которые были заинтересованы в обзоре консоли на Ferra.ru и в моём блоге. В остальном же покупка и этой консоли тоже происходит по описанной выше схеме.
В свободной доступности лежит только Xbox Series S — младшая версия консоли Microsoft, которую лично я скорее рекомендую либо как второй Xbox (для дачи или другой комнаты — ну вдруг вы такой богатый), либо как самый первый Xbox в жизни, если вы никогда консолями Microsoft не пользовались и боитесь, что вам не понравится.
Сейчас, конечно, мало кто помнит, но на старте прошлого поколения тоже был дефицит PlayStation 4. С Xbox One было проще — их просто не завозили. Xbox One начали продавать в России только в сентябре 2014 года, тогда как PS4 продавалась с ноября 2013 года. Однако уже к весне PS4 можно было легко купить по цене ниже РРЦ у “серовозов” (что я и сделал — при РРЦ в 19 тысяч рублей купил консоль за 17 тысяч).
Ситуация же с новым поколением, PlayStation 5 и Xbox Series X, судя по всему, продлится ещё долго. Причины — и пандемия, и дефицит полупроводников, из-за чего проблемы вообще с кучей разной техники.
Но главное — некстген-консоли сейчас в дефиците. И это, в том числе, побуждает разработчиков и издателей игр не забывать про консоли прошлого поколения — ведь, они всё ещё на руках у многих людей. Продавать игру среди 5 миллионов пользователей PlayStation 5 (из которых купят её, скорее всего, не более 10% — и это ещё оптимистичный показатель), или приплюсовать сюда ещё и 100-миллионную аудиторию PlayStation 4? Ответ очевиден. Поэтому портирование новых игр на PlayStation 4 — закономерный процесс.
Microsoft немного проще, т.к. их текущая модель монетизации — подписка Xbox Game Pass. Игры от внутренних студий доступны всем подписчикам в первый же день без дополнительной платы, причём навсегда — тут уже не важно, какая у вас консоль, старая или новая. Даже если прямо сегодня вы в новую игру поиграть не можете, то поиграете потом, когда Xbox Series X будет не проблема купить. Впрочем, у Microsoft всё равно большая часть игр выходит на оба поколения, как они заранее и заявляли.
Игр тоже нет
Впрочем, что там с играми? У Microsoft — почти ничего. В смысле, их консоль изначально позиционировалась как просто более навороченный Xbox, на котором вы по-прежнему будете играть в Gears 5, Forza Horizon, просто теперь с быстрой загрузкой, поддержкой Quick Resume, ну и со значительно улучшенными графическими настройками. Из игр, не доступных на прошлом поколении, вышла только спорная The Medium (которая в скором времени выйдет и на PS5), никому не интересная Bright Memory, а также (в конце месяца) — Flight Simulator 2020, который ранее был доступен только на ПК.
Sony изначально шла другим путём. “Мы верим в поколения” — заявлял Джим Райан, CEO Sony Interactive Entertainment, “развлекательного” подразделения корпорации. Специально для PS5 (не учитываем игры, доступные на PS4) были разработаны: ремейк Demon’s Souls, эксклюзива PS3, вышедшего ещё в 2009 году, экшн Ratchet&Clank: Rift Apart, рогалик Returnal, аркада Destruction All-Stars и всеми забытый лут-слэшер Godfall.
Что по итогу? Demon’s Souls — представитель маргинального (хотя и весьма известного) поджанра “соулслайк”, первая игра в серии Соулс, и, надо сказать, самая слабая из всех. Да, игры Соулс широко обсуждаются в игровом сообществе, про них знает каждый, они очень сильно повлияли на индустрию видеоигр в целом, однако продажи у них не то чтобы высокие. С теми же Uncharted, God Of War, Spider-Man не сравнить даже близко. А тут ещё и ремейк самой первой, “пробной” части, вместо признанного многими Bloodborne, который хоть и доступен на PlayStation 5, но работает до сих пор в “плавающих” 30 к/с и с разрешением Full-HD. То есть, даже патча для PlayStation 4 Pro игра не получила. Почему в Sony решили делать ремейк именно Demon’s Souls вместо того, чтобы обновлять Bloodborne — для меня загадка.
Godfall, как я уже сказал, все забыли почти сразу. Игра не понравилась ни критикам, ни игрокам, плюс на неё до сих пор нет скидок, а с недавним повышением цен в магазине PS Store даже базовая её версия теперь стоит 5700 рублей.
Destruction All-Stars тоже провалилась. Returnal более-менее держится, но отсутствие сохранений вкупе с частыми вылетами игры создали ей плохую репутацию.
В итоге, на сегодняшний день остаётся только Ratchet&Clank: Rift Apart, которая действительно хорошая игра, однако многие жалуются, что она мало чем отличается от предыдущей части, выходившей на PlayStation 4 в 2016 году (а это был “глубокий” ремейк игры с PS2).
Могут ли портировать на PS4 и её тоже? Ну, в теории, могут. Да, местами в игре используются “порталы”, которые опираются на быструю загрузку с накопителя SSD, но если сделать в такие моменты экран загрузки, то никаких других проблем при портировании на PS4 возникнуть не должно. Графику, конечно, тоже придётся “порезать”, но и предыдущая часть для PS4 выглядела просто отлично.
Короче, если вы хотите сейчас купить новую консоль ради каких-то новых игр, в которые не поиграть на старой, то игра не стоит свеч. Разве только какие-то старые игры будут работать на новой консоли лучше (благодаря патчам от разработчиков), но и это скорее к Xbox относится, где изначально всё делалось ради улучшенной обратной совместимости.
Прирост производительности совсем небольшой
Вообще говоря, текущее новое поколение не такое уж и новое. Да, оно лучше предыдущего, консоли более производительные, плюс много всяких “плюшек” типа быстрой загрузки c SSD, а также функций типа Quick Resume на Xbox, но, как ни странно, “раньше было лучше”.
Наиболее заметный скачок был при переходе от PS1 к PS2 — люди видели игры на PS2 и понимали, что на PS1 такое было в принципе невозможно. Не “чуть лучше”, а вот вообще как другая реальность. Только центральный процессор в PS2 был в 9 раз производительнее, чем в PS1, а GPU — почти в 200 раз. Хотя дело, конечно, не только в большей производительности, но и в улучшенных технологиях аппаратного рендеринга.
Графическая производительность PS3 была в 37 раз выше, чем у PS2 (230 ГФлопс против 6,2 ГФлопс), хотя по CPU разница была гораздо сильнее благодаря уникальному процессору Cell. В теории этот процессор мог обладать вычислительной мощностью до 1,8 ТФлопс, но для PS3 он был очень сильно урезан.
GPU в PS4 уже всего в 8 раз мощнее, чем в PS3, а PS5 — в 5,5 раз мощнее PS4 (опять же, по GPU, т.к. прирост производительности CPU менее значителен, да и не всегда так уж важен для современных игр).
thegamingsetup.com
Проблема ещё в том, что прошлое поколение, впервые в истории PlayStation и Xbox, отметилось выпуском “про-версий” консолей. PS4 Pro была в 2,28 раз мощнее PS4 (по производительности GPU), а Xbox One X — в 4,5 раза мощнее базового Xbox One. В итоге, если сравнить с тем “полупоколением”, PS5 получается в 2,4 раза производительнее PS4 Pro, а Xbox Series X — всего ровно в два раза быстрее, чем Xbox One X.
Ещё раз, конечно “голая производительность” — это далеко не всё. Новые консоли принесли нам также технологию трассировки лучей, которая на предыдущих моделях была недоступна (теоретически её можно было реализовать программно, но это потребовало бы несравнимо больше ресурсов). Плюс, игры загружаются с очень быстрых NVMe SSD на шине PCIe 4, тогда как ранее была доступна лишь шина SATA II и даже если поставить туда SSD таких скоростей загрузки, как сейчас, достичь было невозможно.
Но тем не менее. Если вы уже привыкли к тому, как выглядят игры на PlayStation 4 Pro и Xbox One X, то от новых консолях вау-эффекта не будет. Ну да, в некоторых старых играх будет 60 FPS вместо 30 (или 120 FPS вместо 60, если только у вас имеется телевизор с поддержкой такой частоты обновления экрана), где-нибудь ещё и графику слегка подтянут, если разработчики постараются, но и это сложно будет заметить без видео от Digital Foundry, где они по своей старой-доброй традиции увеличат в 4 раза стоп-кадры и стрелочками отметят, куда всматриваться.
Многие говоря о PlayStation 5 видят “некстген” в геймпаде DualSense, с его реалистичной вибрацией и адаптивными триггерами, но, поверьте, к этому быстро привыкаешь — это раз. Два — я знаю немало людей, которые всё это отключают потому что заряд аккумулятора расходуется просто безбожно. Ну и три — для тех, кто ранее играл на Xbox и Nintendo Switch, ничего прям принципиально нового, кроме адаптивных триггеров, в DualSense не будет. Но лично меня адаптивные триггеры пока скорее бесят — ощущение, что там что-то сломалось и ты не можешь нажать как следует.
В Nintendo Switch же, напомню, уже была реалистичная высокоточная вибрация HD-Rumble, просто не такая мощная, как в DualSense. А в геймпадах от Xbox One, напротив, была мощная вибрация, пусть и не такая точная, как в PS5. Но в тех же гонках при проезде по гравию геймпад Xbox в руках трясся будь здоров — там было четыре вибромотора, по два с каждой стороны: слабый и сильный. Они умеют отдавать вибрацию и на корпус геймпада, и отдельно на триггеры. И в своё время это было в новинку и очень круто (и до сих пор круто), просто Microsoft не умеет делать маркетинг так, как Sony, поэтому школьники на переменах и в интернете это не обсуждали и их любимые блогеры не снимали об этом видео.
То есть, если переходить на DualSense с “китайской погремушки” — DualShock 4 или вообще DualShock 3, то да, это некстген. Наконец-то в Sony сделали нормальный геймпад — и размер у него наконец как для взрослых людей, а не подростков. Но если вы уже играли на Xbox/Switch — это что-то вроде увеличения производительности GPU в два раза. То есть, какая-то разница есть, но не ради неё платить 50 тысяч с недельным ожиданием “позвонят — не позвонят” (или 70-90 тысяч у спекулянтов).
Опять же — всю жизнь "некстген" был в графике, производительности, и прочих визуальных штуках, а тут внезапно стал в геймпаде, хотя ни Wii, ни Wii U, ни Switch некстгеном никто почему-то не называл. Может, это от безысходности всё? Игр-то новых, считай, нет.
Итого
Конечно, рано или поздно PlayStation 5 и Xbox Series X станут обыденным явлением. Они будут свободно продаваться в магазинах, и для них выйдет много интересных (это важно) игр, которые как минимум будут недоступны на текущем поколении.
Но на данный момент, во-первых, я бы советовал не продавать свои старые консоли, если они у вас есть. И PlayStation 4 Pro, и особенно Xbox One X до сих пор актуальны. Собственно, никогда такого не было, чтобы прошлое поколение переставали поддерживать тут же, с выходом нового, а сейчас, ввиду дефицита и прочих упомянутых в статье факторов, и подавно.
Особенно жалко людей, которые уже продали старые консоли в надежде, что вот сейчас быстренько купят новые. Сейчас даже старые не купишь.
Гоняться за новыми консолями я тоже смысла не вижу. Если Xbox Series X или PlayStation 5 вам достанется как бы случайно (вы вдруг вовремя увидите объявление о подаче заявок), и у вас есть на неё лишние деньги — почему бы и нет. Но ни нервотрёпка с ожиданием очереди, ни переплата у спекулянтов этого, поверьте, не стоит.