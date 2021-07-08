Вы не купите сейчас ни PlayStation 5, ни Xbox Series X, и вот три причины, почему это даже хорошо

Консолей по адекватным ценам нет

Недавно мне таки удалось купить себе PlayStation 5. Абсолютно легально и без помощи со стороны пиарщиков, магазинов и т.п. Правда, помогли зрители на стриме, которые вовремя напомнили, что в группе Вконтакте крупного дистрибьютора техники (здесь могла бы разместиться ваша реклама) начался сбор заявок. Cбор продлился всего 5 минут, но я уложился.

Это было во вторник. В субботу мне позвонили по поводу заявки и предложили оформить заказ. То есть, ещё раз, заявка не была заказом, это была просто заявка, где ты оставляешь свой номер телефона, и тебе потом звонят. Если повезёт. Мне повезло, но звонят далеко не всем.

Так вот, в субботу я оформил заказ (при этом минут 10 отбиваясь от навязчивых предложений менеджера купить ещё дополнительный геймпад, подписку, игры, гарантию, наушники и т.п.). На следующей неделе, во вторник вечером мой заказ приехал в выбранный магазин и я его забрал.

По факту — консоль купить можно, но, согласитесь, это совсем не так, как мы привыкли в 2021 году покупать вещи. Плюс, нужен фактор везения, да и напоминание со стороны не помешает. Чувствуете разницу между: "Консоль можно купить по официальной цене в магазине" и "лично я смогу купить консоль по официальной цене в магазине"? Кому-то обязательно повезёт с завяками, но не факт, что это будете именно вы.